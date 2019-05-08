8 мая 2019



Как в Орле отметят 74-ю годовщину Победы

Празднование 9 мая начнется с торжественной церемонии возложения Гирлянды Славы к стеле воинской славы на бульваре Победы в 9.00. Затем участников мероприятия приглашают на экскурсию по фотовыставке «Наши герои. Герои среди нас», которая посвящена уроженцам и жителям города Орла, получившим званием Героя Советского Союза, ставшими полными кавалерами ордена Славы в годы Великой Отечественной войны.

В 10.00 на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац–концертом «Когда оркестр играет духовой» с участием военного оркестра Академии ФСО России, духовых оркестров школ искусств города, ансамблей барабанщиц Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева и Орловского юридического института, хореографических коллективов города.

В 12.30 с площади Ленина начнет свое шествие «Бессмертный полк». Участники патриотической акции с портретами родственников–фронтовиков пройдут по ул. Горького, Октябрьскому (Герценскому) мосту, ул. Московской до Сквера Танкистов.

В 13.30 по улицам города пробегут участники Открытого легкоатлетического пробега. Старт ему дадут также на площади Ленина.

С 14.00 на ул. Ленина начнет свою работу художественный «Вернисаж Победы».

В сквере Калинникова в 14.00 жителей и гостей города порадуют выступлением воспитанники и педагоги Орловской музыкальной школы № 1 имени В.С. Калинникова в рамках традиционного праздничного концерта «Живет Победа в поколениях».
Массовые народные гуляния будут организованы в парках города, отметила Марина Панкина. С 12.00 в Городском и Детском парках состоятся праздничные концертные программы детских творческих коллективов города Орла, развернутся книжные выставки, пройдут спортивные соревнования, развлекательные викторины, конкурсы и интерактивные игры. С 20.00 в Детском парке начнется праздничный концерт «Не гаснет в памяти свеча» с участием муниципального ансамбля танца «Славица» и солистов вокальной студии культурного центра УВД России по Орловской области. В Городском парке культуры и отдыха пройдут музыкально-танцевальные вечерами отдыха под гармонь.

С 17.00 перед колоннадой Городского парка пройдет патриотическая акция «Синий платочек», направленна на сохранение исторической памяти о вкладе женщин в Великую Победу.

В то же время на площади Ленина начнется гала-концерт «Да будет всемирное братство людей!» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, солистов–вокалистов, участников конкурсов и фестивалей различного уровня.

Тематический праздничный концерт состоится и у КДЦ «Металлург». С 19.00 на площади перед учреждением для гостей выступят воспитанники клубных формирований и творческих коллективов «Металлурга».

В 22.00 небо над Орлом озариться праздничным фейерверком, организованным на месте слияния рек Ока и Орлик и в сквере КДЦ «Металлург».

 

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Опубликовано 08 мая 2019 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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