Как в Орле отметят Первомай

Администрация Орла представила список праздничных первомайских мероприятий.

1 мая в 10.00 на площади Ленина состоится митинг Федерации профсоюзов Орловской области. Организаторы призывают горожан «воспользоваться возможностью заявить о своих правах».

С 11.00 в Детском парке будет объявлен старт летнего сезона. В программе для юных гостей праздника — игровая программа «Здравствуй, лето», праздничный концерт Орловской детской хоровой школы, спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее!» (6+).

Центральным событием в Детском парке станет открытие фонтана. Театрализованная церемония «Краски детства» (6+)состоится в 12.00.

В Городском парке культуры и отдыха открытие 196-го весенне-летнего сезона — в 11.00.

В 14.00 на площади Ленина состоится мотопробег, посвященный открытию мотосезона «Весна — 2019» (18+). Колонна проследует по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60-летия Октября — Герценский мост — ул. Герцена — ул. Московская — Красный мост — ул. Комсомольская — ул. Кромская — аэродром «Южный». В последней точке для всех участников мотопробега состоится рок-концерт (18+).