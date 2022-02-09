«Как во смутном городе, лютой злой губернии…»

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

Город Орел – «с головы до ног» неухоженный, неубранный и неприветливый – зарастает грязными снежными кучами. По Орлу опасно ездить и опасно ходить. Вверху – метровые сосульки, которые в любой момент могут упасть прохожим на головы, внизу – нечищеный снег, а под ним – лёд.

Администрация города Орла, между тем, не забывает регулярно отчитываться об уборке улично-дорожной сети, о том, как расчищаются парковки, пешеходные зоны, как с городских улиц беспрерывно увозят снег. Как следует из пресс-релизов администрации, в основном эти работы производятся ночью. Мы же решили оценить их качество днем, совершив небольшой «вояж» по некоторым городским улицам в минувшее воскресенье.

Мы побывали на улицах Матвеева, Игнатова, Цветаева, Андрианова, Островского, Красина, Салтыкова-Щедрина, Зареченской, Ливенской, Комсомольской, Наугорском шоссе, в переулке Маслозаводском, проехали в основном по дворам, и везде, практически без исключений, снег не убирался с начала зимы. В каждом дворе вместо убранной пешеходной дорожки мы наблюдали тропу, которую протоптали сами жители, вместо расчищенного межквартального проезда – наезженную колею. Во дворах многоквартирных домов невозможно разъехаться автомобилям, а пешеходы вынуждены либо выходить на проезжую часть, подвергая себя риску оказаться под колесами машин, либо ходить «след в след».

Огромные сосульки и наледь, свисающие с крыш многоэтажных домов, городскими властями и коммунальщиками игнорируются, несмотря на происходившие ранее случаи травмирования и даже гибели горожан. Орловские коммунальщики не придумали ничего лучше, чем развесить вдоль фасадов домов (и то не везде) сигнальные ленты, но разве они уберегут взрослых граждан и тем более детей в случае падения наледи? Коммунальщики бездействуют и наглеют от безнаказанности, не забывая ежемесячно собирать «взносы» с граждан, а городские и областные чиновники почему-то смотрят на это сквозь пальцы.

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к выполнению задач по ликвидации последствий весеннего половодья, губернатор Клычков по поводу «зимних» проблем и вовсе отмалчивается, в то время как наши соседи – Липецкий регион, в частности, активно борются с опасной наледью на крышах домов в областном центре и районах области.

По информации «Вести-Липецк», 4 февраля руководитель региональной жилинспекции Юрий Букреев принял решение о назначении штрафа в отношении управляющей организации «КИТ». Четверть миллиона компания заплатит за сосульки, свисающие с крыши дома №18 по улице 9 микрорайон. «На бездействие организации пожаловались местные жители, и наказание не заставило себя долго ждать. После проверки обращения липчан специалисты госжилинспекции составили протокол, который сегодня и рассмотрел руководитель ГЖИ».

Липецкие СМИ сообщают также, что глава региона Игорь Артамонов на заседании общественного Совета по ЖКХ потребовал по верхней планке штрафовать недобросовестные управляющие компании, которые не справляются с уборкой снега и наледи во дворах. По данным на 2 февраля, в Липецке уже составлено 52 протокола в отношении коммунальных организаций.

Кто-нибудь в Орле и области слышал о таком? В Орле и Орловской области привыкли к сводкам происшествий. Первое ЧП с «участием» снега на крыше многоквартирного дома не заставило себя долго ждать: 7 февраля прокуратура области сообщила об обрушении крыши многоквартирного дома в Хотынце.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания многоквартирного дома, а также осуществления муниципального жилищного контроля, сообщила пресс-служба прокуратуры. И даже это ЧП, уверены, не заставит орловских чиновников и коммунальщиков работать. А вдруг повезет, и снег быстро растает? Вдруг наледь и сосульки будут падать с крыш ночью, когда граждане спят?

Наталья Зарубина