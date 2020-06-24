КАК «VOLVO ПАРАХИНА» НАПОМНИЛ НАМ «ДЕЛО СОШНИКОВА»

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№22 (601) от 24 июня 2020 г.

12 февраля 2020 года «Орловская среда» опубликовала материал «Эх, прокачусь!» о появившейся в автопарке администрации Орловского района автомашине Volvo XC 90. Белоснежный кроссовер с московскими номерами неоднократно видели и у здания администрации, и в других местах, которые почтил своим появлением глава Орловского района Юрий Николаевич Парахин. Естественно, у журналистов возникли вопросы, поскольку шапка была, как говорится, явно «не по Сеньке»: за главой района был закреплен скромный автомобиль Nissan Primera 2007 года выпуска, а ездить на новом автомобиле Volvo XC 90 – это уже превышение крутизны и чиновничьей субординации. Ведь даже главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин использует в качестве служебного транспорта более «пожилой» и менее престижный автомобиль Volvo S 80. А простенький Nissan, видимо, никак не удовлетворял властные амбиции Юрия Парахина – ведь он ещё к тому же и партийный руководитель высокого местного ранга – член президиума регионального политсовета «Единой России». Правда, и этим членам люксовые автомобили официально не положены. Рассказывают, что больше всего в Nissan его удручало то, что автомобиль той же марки, но представительский Nissan Teana, был закреплён за советником губернатора Сергеем Лежневым.

Volvo XC 90. Такую машину прилично выпячивать?

Но белое «чудо техники» под управлением чиновника районного масштаба не могло остаться незамеченным, особенно сейчас, когда президент России публично обращает внимание на то, что людям, находящимся на госслужбе, как-то негоже выделяться своими особняками, личными дорогами, автомобилями и пр.

В интервью телеканалу «Россия-1» 21 июня В.В. Путин сказал: «Но что совершенно точно, на что нужно ориентироваться: представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», https://tass.ru/ekonomika/8781789?utm_source=yxnewsHYPERLINK

В общем, Юрий Николаевич в очередной раз оказался, как говорится, «не в тренде», а председатель регионального политсовета «Единой России» Леонид Музалевский и не думал о том, чтобы призвать ближайшего соратника к скромности, хотя бы в соответствии с инстинктом самосохранения. «Вызов Парахина» был принят, и в «Орловских новостях» появилась статья о том, что эта машина арендуется» за скромную сумму у московской компании. Из собственных источников журналисты выяснили, что Volvo c регистрационным номером к447еу 799 зарегистрировано на ЗАО «Логистическая компания Очаково» (г. Москва).

«В самой администрации Орловского района в ответ на запрос «ОН» заместитель главы Н. Головко официально подтвердил, что автомобиль действительно арендуется муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского района и Административно-хозяйственная служба администрации Орловского района». Из ответа Головко следует, что арендная плата за пользование иномаркой составляет 8300 рублей в месяц. При этом «оказание услуг по управлению транспортным средством и его технической эксплуатации в предмет аренды не входит». Также Головко отметил, что в период аренды автомобиля им пользовались «работники различных структурных подразделений администрации района». Впрочем, из этого ответа не понятно до конца, арендуют ли чиновники этот автомобиль до сих пор или нет. Что касается решения взять его в аренду, то, как говорится в ответе замглавы администрации, оно обусловлено задачей по созданию оптимальных условий для работы администрации района, своевременного предоставления транспортных средств сотрудникам органов местного самоуправления района и учреждениям, учредителями которых является администрация района». https://newsorel.ru/fn_524496.html

Уважаемый Николай Иванович Головко, конечно, пытается «прикрыть» своего босса, но кто в Орле может поверить в то, что на автомобиле стоимостью в 5-6 миллионов рублей раскатывают сантехники, электрики или скромные специалисты первой категории? Даже Константин Сергеевич Станиславский не поверил бы, как не поверили и мы…

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОЧЛА СДЕЛКУ ВЫГОДНОЙ. А ЧТО ДУМАЮТ ПОЛИЦИЯ И СУ СКР ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

Прокуратура Орловской области в марте этого года заинтересовалась законностью приобретения администрацией Орловского района дорогостоящего автомобиля. В ответе заместителя прокурора области В.Г. Сергиенко депутату Орловского областного Совета народных депутатов Виталию Рыбакову сообщается о результатах проверки, которая была проведена «с привлечением специалиста Контрольно-счетной палаты Орловского района». Специалист сделал замечательный вывод: МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского района и Административно-хозяйственная служба администрации Орловского района» и московское ЗАО «Логистическая компания «Очаково» «на выгодных для администрации района условиях» заключили договоры аренды автомобиля Volvo XC 90 без водителя «для обеспечения нужд администрации Орловского района».

Ответ прокуратуры депутату Рыбакову

Сделка с московской фирмой оказалась не просто выгодной, она стала феноменально выгодной для администрации, возглавляемой Юрием Парахиным. Мы можем даже назвать её настолько выгодной, что любое ведомство, в сферу деятельности которого входит борьба с коррупцией, должно было бы не просто заинтересоваться самим фактом заключения договоров с москвичами, но и начать полноценное расследование. Основания? Вот они!

В Москве длительная аренда автомобиля Volvo XC 90 без водителя, за которую администрация Парахина платит 8300 рублей в месяц, стоит от 11920 рублей. Разница вроде бы и небольшая, вот только цены в Москве – это цены не в месяц, а в день! https://arenda-car.ru/cars-and-prices/voHYPERLINK «https://arenda-car.ru/cars-and-prices/volvo-xc90/»lHYPERLINK «https://arenda-car.ru/cars-and-prices/volvo-xc90/»vo-xc90

Теперь давайте займемся несложными арифметическими подсчётами. Администрация орловского района заключила договоры на аренду данного автомобиля на 20 месяцев с 5 апреля 2019 года до 31 декабря 2020 года. По «московской» минимальной цене она должна была бы заплатить за этот срок порядка 7 150 000 рублей. Но для неё сделка оказалась настолько выгодной, что плата в перспективе составит около 166 000 рублей, то есть в 43 раза меньше рыночной цены аренды!

«Прибыль» администрации Орловского района составит почти 7 миллионов рублей. Хороший подарок сделали «добрые» москвичи. Но вот кому и за что? И москвичи ли?

«ОРЛОВСКИЕ КОРНИ» НАШЛИСЬ УЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Мы, как и подавляющее большинство орловчан, уверены в том, что ни одна московская фирма не подарит нам 7 000 000 рублей просто так. Старые автобусы или троллейбусы – это запросто, а вот новенький кроссовер надо заслужить. И кое-кто, судя по всему, его заслужил!

Московское ЗАО «Логистическая компания «Очаково» на первый взгляд – солидное предприятие, которое никакого отношения к Орлу не имеет. Правда, вот незадача: такого вида деятельности по ОКВЭД, как 77.11 «Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств», она также не имеет. А так — серьёзный уставный капитал в 10 000 000 рублей, большое количество сотрудников – 106 человек. И, главное – никаких видимых связей с Орловской областью. https://www.rusprofile.ru/id/3050926

Но за двадцать с лишним лет работы журналисты «Агентства федеральных расследований FLB.RU» привыкли проверять первичную информацию о фирмах и вычислять и конечных бенефициаров, и «прокладки», и «однодневки», и «цепочки».

Интуиция подсказывала, что тут точно что-то не так. Надо искать орловские связи. И они нашлись на первом же этапе расследования. Выяснилось, что у ЗАО «Логистическая компания «Очаково» — два учредителя. Это гражданин Штолин Максим Юрьевич с вкладом в уставник в 10 000 рублей и ЗАО «Галакси», вложившее в уставный капитал 9 900 000 рублей.

При этом обнаружилась любопытная деталь: располагающееся по тому же адресу, что и «Очаково», ЗАО «Галакси» богатым уставным капиталом похвастаться не могло – обычные для мелких ИП и ООО 10 000 рублей. Тем не менее, как следует из документов, «Очаково» с десятимиллионным уставным капиталом является дочерней компанией ЗАО «Галакси» с капиталом в 10 000 рублей. https://www.rusprofile.ru/id/2746120

Но настоящий сюрприз ждал нас в тот момент, когда мы дошли до Индивидуального налогового номера «Галакси». ИНН оказался орловским! Первые две цифры ИНН указывают на регион, где он был получен. Орловский, как вы знаете, это 57 регион, а ИНН ЗАО «Галакси» — 5754003210. Выяснилось, что эта «московская» организация была зарегистрирована в Орле 23 декабря 2003 года. Но не всё так просто. У «компании-мамы» оказалась ещё и «бабушка».

Учредителем этой компании до сих пор числится Закрытое акционерное лизинговое общество «Инвестиции и финансирование», зарегистрированное в Орле в тот же день, 23 декабря 2003 года, с ИНН 5754000957 https://www.rusprofile.ru/id/1685472

А дальше – любопытнейшая вещь! Организация оказалась ликвидированной в 2014 году, хотя по документам является орловским учредителем ЗАО «Галакси». Правопреемник ЗАЛО «Инвестиции и финансирование» — это ООО «Пушкинский». https://www.rusprofile.ru/id/7415366

Интересно, что учредителями ЗАЛО «Инвестиции и финансирование» были Александр Разоренов, Эдуард и Владислав Новоселовы. Эдуард Новоселов – это тот самый гражданин, который отсидел три года по «делу Сошникова». А директором «ЗАЛО «ИФ», как, впрочем, и директором правопреемника — ООО «Пушкинский» — оказался Владимир Иванович Рыжов, бывший руководитель Управления Министерства финансов по налогам и сборам по Орловской области!

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЁМ ТУТ ИГОРЬ СОШНИКОВ И ОРЛОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ?

Наверное, не все наши читатели помнят «дело Сошникова», человека, который после увольнения с поста первого вице-губернатора Орловской области сохранил за собой пост председателя Совета директоров Орловской промышленной компании.

Вот что писал по этому поводу «Коммерсант» десять лет назад: «Игорь Сошников, как считает следствие, организовал хищение 58% акций принадлежащего региональной казне ОАО «Орелоблэнерго», крупнейшей коммунальной электросетевой компании области. По версии следствия, в 2007 году ценные бумаги были незаконно и безосновательно проданы на закрытом конкурсе за 20 млн рублей ОАО «Орловская промышленная компания» (ОПК), председателем совета директоров которого являлся Игорь Сошников, на тот момент уже ушедший из обладминистрации. Обвиняемый Каменский руководил дочерней структурой ОПК – ОАО «ОПК-инвест» — и, как считает следствие, координировал действия осужденных Беляева и Новоселова при проведении конкурса. Решение о продаже акций мотивировалось необходимостью погасить долг областной казны перед Внешэкономбанком по ранее взятому кредиту. Ущерб изначально оценивался в 119 млн рублей, затем сумма увеличилась до 420 млн рублей. По оценке энергокомпаний, 100% акций «Орелоблэнерго» могут стоить до 800 млн рублей. Стоит отметить, что уже после возбуждения уголовного дела ОПК по мировому соглашению вернула акции ОАО государству.

Игорь Сошников

Самого Игоря Викторовича Сошникова задержать не удалось. Генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин рассказывал, что тогда милиция столкнулась с «элементами предательства». Сошникова предупредили о грядущем задержании, и он скрылся за несколько часов до начала операции. А вот его подельники оказались на скамье подсудимых.

«Олег Каменский, которого следователи неоднократно называли «правой рукой» Игоря Сошникова, получил семь лет колонии. Валерий Островский, бывший сотрудник регионального управления судебных приставов, обвинявшийся также в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорен к семи с половиной годам. Бывший старший оценщик ЗАО «БЭФЛ» Эдуард Новоселов, «являвшийся доверенным лицом Сошникова», получил шесть лет колонии, а экс-сотрудник Брянского филиала РФФИ Виктор Беляев – три года. Последние двое также признаны виновными в устранении конкуренции». «Мы удовлетворены приговором, он достаточно суров», – отметила гособвинитель Александра Берестова. https://www.kommersant.ru/doc/1536646

Впоследствии сроки были несколько изменены в сторону уменьшения, но наказание оказалось реальным. Для всех, кроме Игоря Сошникова, уже более 12 лет скрывающегося от правосудия за границей. Но его дело и его фамилия живы! И мы постараемся рассказать об этом с цифрами и фактами в руках.

Расследуя цепочку из фирм, стоящих за ЗАО «Логистическая компания «Очаково», которая сделала администрации Юрия Парахина многомиллионный подарок, мы остановились на ООО «Пушкинский». Это также орловская компания, созданная в ноябре 2014 года. Уставный капитал 13 000 рублей. Гендиректор – уже знакомый нам бывший руководитель орловских налоговиков Владимир Рыжов. Но на нём цепочка не кончается. У «Пушкинского» также есть два учредителя: орловский и московский. И вот тут мы снова встречаем одну знакомую фамилию. https://www.rusprofile.ru/id/HYPERLINK «https://www.rusprofile.ru/id/7415366″7HYPERLINK «https://www.rusprofile.ru/id/7415366″415366

Учредитель со столичной пропиской — ООО «Техинвест» с московским ИНН 7705309633.

ООО «Техинвест» работает в Москве с 2015 года. 90% в нём принадлежат Антону Игоревичу Сошникову. Какое он имеет отношение к Игорю Викторовичу Сошникову, думается, всем понятно. 10% уставного капитала у ООО «Промальянс». https://www.rusprofile.ru/id/7854447 Смотрим учредителей ООО «Промальянс». 90% у того же Антона Сошникова, а 10% у Инвестиционной компании ООО ИК «Промальянс». https://www.rusprofile.ru/id/7468595 Её учредители, в свою очередь, Антон Игоревич Сошников и Ольга Игоревна Сошникова! https://www.rusprofile.ru/id/1713013 Кто эта дама и кем она приходится беглому Игорю Викторовичу, также объяснять не нужно.

Уже при первом упоминании фамилии Сошников нам стало ясно, что без «Орловской промышленной компании», которая вроде бы не сумела «прихватить» акции «Орелоблэнерго» 13 лет назад, не обошлось. Нам было известно, что она существует, причём вполне себе неплохо, и обладает уставным капиталом в 375 100 000 рублей, что, согласитесь, совсем неплохо.

Связь с «цепочкой» нашлась через орловского учредителя ООО «Пушкинский». Это ООО «Имущественный комплекс «Борисоглебский». Его ИНН 5753204228. Правопредшественник «Борисоглебского» — это ЗАО «Орел-Продмаш» с тем же директором и бывшим главным налоговиком области Владимиром Рыжовым. Но и у «Борисоглебского» нашлись учредители, да какие интересные! Это АО «Инвест» (84,17% уставного капитала) и – внимание! – ОАО «Орловская промышленная компания» (15, 83%). https://www.rusprofile.ru/id/9230021

Смотрим, кто же учредитель АО «Инвест». В документе чёрным по белому: 43 631 000 руб. (49,06%) ОАО «ОПК». https://www.rusprofile.ru/id/2864338 Это та самая «Орловская промышленная компания», которую в качестве председателя совета директоров возглавлял Игорь Сошников. А чья она теперь? Кто трудится параллельно с его родственниками на ниве управления имуществом, разной недвижимостью и прочими крайне интересными сферами деятельности?

Единственный найденный учредитель ОАО «Орловская промышленная компания», зарегистрированного в Москве, — Департамент Государственного Имущества и Земельных Отношений Орловской области . Его доля: 100 000 руб. (0,03%). Кому интересно, ИНН ОАО «ОПК»: 5753025606. Кстати, ОАО «ОПК» проходит по документам как «микропредприятие» с 6 сотрудниками. И это с 375 100 000 рублей уставного капитала… https://www.rusprofile.ru/id/2391894

Вот мы и пришли к концу цепочки. У Департамента госимущества и земельных отношений Орловской области один учредитель – это Орловская область, то есть мы с вами… https://www.rusprofile.ru/id/2519275

СКОЛЬКО ЦЕПОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…

Наше скромное предположение о многомиллионном «подарке» московской фирмы администрации Орловского района в главе с Юрием Парахиным, являющимся к тому же членом президиума регионального политсовета «Единой России», таково: это своего рода оплата некой услуги, которую эта самая администрация или Юрий Николаевич лично оказали одному из звеньев цепочки, юридическому или физическому лицу. Как мы видим, на решение отдать в аренду за бесценок дорогой автомобиль могли повлиять учредители различных структур, а также имеющие к ним отношение отдельные граждане. Имея всю полноту информации, часть которой мы с вами уже получили, вычислить, кому, когда и какая услуга была оказана, не проблема для хороших оперативников. Была бы на то политическая воля, поручение надзорной инстанции и желание отработать все варианты. И тогда, вполне возможно, раскроются многие орловские тайны, связанные не только с династиями Парахиных и Сошниковых, но и с цепочками из различных ЗАО, ООО, ОАО и пр.

P.S. Когда сотрудники компетентных органов, а не Контрольно-счётной палаты Орловского района будут осуществлять проверку того, как заключались договора между МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского района и Административно-хозяйственная служба администрации Орловского района» и московским ЗАО «Логистическая компания «Очаково», им следует обратить внимание на одну занятную позицию. Второй договор между этими сторонами был заключён в нерабочий день – 1 января 2020 года. Кто из должностных лиц вышел в Новый год на работу, кто из москвичей прибыл в Орёл, или из орловчан – в Москву – вопрос крайне интересный. Впрочем, как и всё, что мы вам сегодня рассказали…