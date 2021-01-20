Как вырастут тарифы

№2 (626) от 20 января 2021 г.

Распоряжением Правительства РФ в Орловской области с 1 июля 2021 года рост тарифов составит 3,6% (предельное допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам области от величины среднего индекса составит 2,2%). Таким образом, в Орловской области максимальный рост платы граждан с 1 июля не должен превысить 5,8%.

С 1 июля рост тарифов на электроснабжение для городского населения составит 5% или 4,20 руб./квт/ч., для сельского населения и граждан, имеющих электроплиты 2,94 руб./квтЪч. Рост тарифов на передачу для прочих потребителей на нерегулируемом рынке составит (исходя из уровня напряжения) 0-5,0 %.

Оптовая цена на газ планируется к установлению с индексацией — 3%, а тариф на транспортировку газа — 3,7%. С 1 июля 2021 года рост тарифов в сфере теплоснабжения составит от 0 до 6,6%, в сфере водоснабжения и водоотведения от 0 до 4,0 %.

Также внесены изменения в тарифы для регионального оператора ООО «УК «Зеленая роща» (с учетом освобождения от НДС): с 1 января 2021 года на уровне 2 полугодия 2020 года – 442,09 руб. за 1 м. куб. и с 1 июля 2021 года — 455,47 рублей за 1 м. куб. (рост 3,02%). Плата с одного человека с 1 июля 2021 года в МКД составит 75,91 рубля, ИЖД в городе 94,89 рубля и ИЖД в сельской местности 85,40 рублей.

По всему набору коммунальных услуг рост платы граждан в среднем по Орловской области не превысит с 1 июля 2021 года 3,52 %.

По информации пресс-службы губернатора и правительства области