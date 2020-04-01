Как вывести Орел из состояния коллапса: предложения депутата Рыбакова

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков направил в адрес губернатора Андрея Клычкова и главного федерального инспектора по Орловской области Леонида Соломатина пакет предложений по оздоровлению финансово-экономической ситуации в городе Орле, предварительно проанализировав причины бедственного положения, в котором на сегодняшний день оказался муниципалитет.

Документ, который депутат Рыбаков предоставил в распоряжение «Орловской среды», довольно объемный, поэтому мы решили опубликовать наиболее интересные и важные, на наш взгляд, выдержки из текста.

О предложениях по оздоровлению финансово-экономической ситуации в муниципальном образовании «Город Орёл»

Прежде чем формулировать предложения по улучшению финансово-экономической ситуации в столице Орловской области, следует проанализировать ее причины и предпосылки.

Проблемы муниципального образования «Город Орел» берут начало в 2013 году, когда новая система формирования бюджета города и финансово-экономические условия были навязаны городу экс-губернатором Козловым при поддержке Орловского областного Совета народных депутатов. Политический консенсус в виде тандема единоросса Берникова (глава администрации) и коммуниста Ступина (мэр) сохранялся в условно-мирном состоянии только за счет «жесткого ошейника» — зависимости города от финансирования областной власти. Принятые поправки вводились в действие с 2014 года.

С приходом в начале 2014 года на руководство областью другого «командировочного» — губернатора В. Потомского – финансовая кабала для города не только была сохранена, но потом стала уже и невозможна к отмене, поскольку извлекаемая у города доля НДФЛ шла на «латание дыр» — пополнение доходной части областного бюджета, закредитованного вследствие неумелого и расточительного управления финансами и госдолгом. При Потомском окончательно разложилась и обрушилась система управления финансовой политикой Орловской области (кураторы, последовательно, — варяг-строитель М. Бабкин, затем бухгалтер средней руки – орловец В. Тарасов). Область погрязла в долгах, лидировала в антирейтингах качества управления финансами и государственным долгом, имела устойчивый дефицит бюджета и невыполненные расходные обязательства. В таких обстоятельствах Потомский, Бабкин и Тарасов ни вернуть отнятую у города с помощью облсовета долю поступлений НДФЛ, ни тем более добавить норматив хотя бы до предыдущего уровня в 10% не могли.

В действующей редакции Закона Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Орловской области от суммы налога на доходы физических лиц, поступающего от налогоплательщиков на территории соответствующего городского округа Орловской области и подлежащего зачислению в областной бюджет. Для города Орла это норматив был уменьшен до 5 процентов (…)

«Стоимость» десяти процентов НДФЛ от города Орла оценивается суммой порядка 630-700 млн. рублей в год. При действующих нормативах распределения собственные доходы бюджета муниципального образования «Город Орел» составляют 2,3 млрд. рублей, в то время как минимальная потребность в средствах на исполнение расходных полномочий, закрепленных Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», заявляемая главными распорядителями бюджета, составляет 3,2 млрд. рублей, что на 0,9 млрд рублей превышает имеющуюся доходную базу. Иными словами, город на треть не обеспечен средствами на реализацию своих обязательств. То есть бюджет гарантированно и планово убыточен, что приближает город Орел к дефолту (банкротству) и введению внешнего управления. Расчетное время приближения к такому состоянию минимум полтора — два года: 2021 — начало 2022 года.

В связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками бюджет города Орла ежегодно формировался с максимальным дефицитом, основным источником финансирования которого являлись коммерческие кредиты. Результатом такой политики стал возрастающий муниципальный долг, размер которого по состоянию на 1 января 2019 года составил 2,3 млрд рублей и который практически достиг своего максимального значения (96,6% от налоговых и неналоговых доходов первоначально утвержденного бюджета на 2019 год), что в силу требований статьи 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации не позволяет формировать бюджет города Орла с дефицитом и привлекать средства на его финансирование (…)

…Единственным обоснованным выходом из создавшейся ситуации является установление как минимум 15 % норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Орла. Это даст бюджету города Орла дополнительно порядка 700 млн. рублей в год, позволит реструктурировать долги, ликвидировать кредиторские задолженности, платить по кредитным обязательствам. Увеличение норматива распределения городу Орлу суммы НДФЛ, взимаемой на его территории, до установленных Бюджетным Кодексом значений — 15% позволит сбалансировать муниципальный бюджет и обеспечить справедливую отдачу налогоплательщикам – жителям Орла – в виде социальных благ, благоустройства территорий, стабильного функционирования транспорта, ЖКХ, образовательных и медицинских учреждений. Это то, что касается спасения «тонущего корабля».

Теперь об управлении «тонущим кораблем» — о качестве управления бюджетом и эффективности использования бюджетных средств, муниципального имущества, затрат на содержание органов управления и иных структур муниципального образования.

Здесь нужна кардинальная перестройка системы управления городом с задачей выстроить эффективную стратегию социально-экономического развития областного центра. Повторяю, не устроить на теплые места родных и близких, не украсть деньги из бюджета, не лоббировать чей-то частный бизнес, подавляя муниципальный, не извлекать ренту из должностей, доступа к муниципальным торгам или выделения земельных участков, а создать работоспособные, прозрачные и эффективные механизмы развития города.

Чтобы подвести черту под нынешней ситуацией, уверен, необходимо, во-первых, поставить вопрос о персональной ответственности лиц, причастных к лоббированию закона, обрушившего финансово-экономический баланс города Орла и подорвавшего экономику областного центра. Этих людей мы прекрасно знаем. Назовем их поименно. Конечно, это поныне властвующий председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, его первый заместитель и руководитель фракции «Единая Россия» в облсовете М.В. Вдовин и на тот момент председатель комитета облсовета по бюджету Л.Г. Монина. Именно они, стараясь угодить областной власти, келейным решением, по указанию губернатора, включили вопрос об изъятии у Орла части НДФЛ в дополнительную повестку дня сессии облсовета. Напомню, что именно по предложению Мониной, поддержанному Музалевским, сразу в двух чтениях были приняты поправки в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области». И именно при лоббировании со стороны Музалевского, Вдовина и Мониной город Орел получил лишь 5% отчислений НДФЛ.

Это они – Музалевский, Вдовин и Монина – использовали рычаги фракционного влияния для законодательного оформления «экспроприации» средств из городского бюджета, они лично голосовали за принятие указанного закона и обеспечили его поддержку подавляющим большинством депутатов облсовета. Тем циничнее сейчас выглядит их позиция «защиты» города, их «спектакли сочувствия» по поводу финансовой деградации областной столицы и их инсценировки депутатской активности в вопросе помощи оздоровлению бюджета Орла. Фальшивое и лицемерное поведение.

Во-вторых, обозначенные действия привели ситуацию в управлении городом к чехарде малопригодных для управления, некомпетентных, бездарных руководителей — Михаила Берникова (2012—2015), Андрея Усикова (2015—2017), Александра Муромского (2017 – н.в.). Никто из них лично не инициировал ни одного обращения к областному депутатскому корпусу или к губернатору о пересмотре норм отчислений НДФЛ в части увеличения доли бюджета города. Никто честно и прямо не характеризовал финансовое положение города. Никто не предлагал антикризисных программ развития экономики. Результатом деятельности перечисленных глав Администрации г. Орла стало катастрофическое состояние системы муниципального управления в городе.

Фактически все направления деятельности муниципалитета находятся в состоянии коллапса или «клинической смерти».

Кадровая политика

Беспрецедентно неразборчивая и несамостоятельная кадровая политика в муниципальных учреждениях вывела на новый уровень понятия непрофессионализма и тотальной коррупции. Имена Э. Коробова, Е. Стрелец, С. Климовой, Д. Зуева, С. Маркина, В. Достовалова, С. Балашовой навсегда вписаны в негативную историю городской власти, а их деятельность – в уничтожение МУПов и убытки и потери муниципального бюджета.

Финансовая неустойчивость

Перечень проблем, требующих решения, следует начать с финансовой устойчивости муниципального бюджета. Объем муниципального долга превысил сумму 2,3 млрд рублей, что составляет на сегодняшний день 96,6% от налоговых и неналоговых доходов первоначально утвержденного бюджета на 2019 год. Кредиторская задолженность МО «Город Орёл» по состоянию на 01.06.2019 года — 742,2 млн. рублей (29,1% от плановых поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета за год). Сейчас она приблизилась к миллиарду. Почти 600 млн. рублей составляет кредиторская задолженность муниципальных учреждений за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Счета образовательных учреждений заблокированы. На 1 января 2020 года задолженность муниципального бюджета города Орла за потребленную электроэнергию достигла 60 млн рублей. Город задолжал более 200 миллионов рублей за школьное питание, на руках у поставщиков более 600 неисполненных решений суда, Следственный Комитет завел уголовные дела по статье «Халатность».

В связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками бюджет города Орла ежегодно формировался с максимальным дефицитом, при этом город продолжает нести обязательства, не отнесенные к его расходным полномочиям, социальным выплатам отдельным категориям граждан, а городские депутаты с размахом, по своему разумению и для самопиара, тратят муниципальный бюджет на так называемые «наказы избирателей», оставляя без средств программы расселения детей сирот или развития инфраструктуры на землях, выделенных под строительство для многодетных семей.

Финансовое положение муниципальных предприятий можно охарактеризовать как предбанкротное.

Обеспечение жизнедеятельности города

Организация дорожного движения

В городе стремительно растет число автотранспорта, и, как следствие, растет дорожный травматизм. Городская дорожная инфраструктура предназначена в среднем для эксплуатации 200 единиц транспорта на 1000 человек. На данный момент эта цифра превышает уже 300 единиц техники на 1000 человек.

Все острее ощущается несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения города в безопасном дорожном движении. Это и пробки в час пик, и неадекватно установленные знаки, и светофоры, горящие по не соответствующим логике графикам, и отсутствие оборудованных парковочных карманов, разметка в стиле художников –авангардистов начала прошлого века. Это прямая потенциальная угроза обеспечению нормальной жизнедеятельности в городе, это те невосполнимые потери времени, средств, человеческих жизней, которые имеют определяющее значение.

Организация дорожного движения — это прямая зона ответственности и работы администрации г. Орла. В настоящее время наблюдается полное отсутствие, какой-либо идеи по структурному анализу дорожного движения (…)

Действия и предложения администрации сводятся единственно к дополнительной установке средств видеофиксации: стационарных и переносных. Складывается устойчивое мнение, что ради получения дополнительных доходов бюджета от штрафов администрация Орла намеренно не предпринимает мер к обеспечению безопасного и комфортного движения автотранспорта и пешеходов. И это актуально, если не понимать, что установка камер и их обслуживание имеют серьезный коммерческий интерес и солидный потенциал лоббирования.

Ремонт улично-дорожной сети

В соответствии с актом КСП о проверке УКХ по вопросу законности и результативности использования бюджетных средств на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети Орла в 2017-2018 годах, бюджету города был причинен ущерб на 26 млн. рублей. Принимались и оплачивались заведомо некачественные работы. Администрация города должна была провести служебную проверку, уволить лиц, причастных к нарушениям, а также подготовить иски в суд, чтобы взыскать с виновных сумму причинённого ущерба. Контрольно-ревизионный отдел администрации провёл свою проверку и фактически согласился с актом КСП. Вместе с тем, внутренней проверки в администрации города никто не инициировал, не поводил, мер реагирования не принимал.

В 2019 году на ямочный ремонт улично-дорожной сети Орла была выделена беспрецедентная сумма, но половина запланированных улиц все равно осталась без внимания рабочих. Ямы и выбоины — бич орловских дорог. Они с наступлением холодов только множатся, а вот сезон ямочного ремонта уже закончился. Теперь работы можно вести только литым асфальтобетоном, что значительно сложнее и медленнее обычной технологии. С 25 ноября по 9 декабря «Спецавтобаза» уложила лишь 256 кв. м дорожного покрытия. Всего же на 2019 год был запланирован ремонт 50 тысяч квадратных метров дорог. Как несложно подсчитать, программа ямочного ремонта выполнена чуть более чем наполовину. Программа ямочного ремонта 2019 года признана провальной.

На проведение комплекса работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла в 2020 году должно быть выделено 797,78 млн. руб. Непосредственное руководство реализацией программы возложено на управление городского хозяйства и транспорта города. В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 461,3 км.

Администрация Орла, утвердившая муниципальную программу комплексного развития улично-дорожной сети областной столицы на 2020-2022 годы, признает, что Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорог от потери времени в пути и увеличению расхода топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Фактически это чистосердечное признание в неспособности качественно исполнять полномочия в сфере дорожной деятельности.

Проведение работ по капитальному ремонту моста Дружбы народов

О проблемах с ремонтом моста Дружбы известно практически все.

Это и выставление в качестве заказчика строительных работ не профильного УКХ г. Орла. Это — странный, если не сказать преступный, подбор подрядчика – РГС. Это — малодостоверная экспертиза состояния моста, и как следствие, необъективная проектно-сметная документация.

Далее следовали только скандалы, совещания, обещания, проблемы – от необходимой техники монтажа до невесть откуда закупленных балок, от обоснованности замены старых балок на не прошедшие экспертизу новые; от отсутствия защитных экранов до общественного негодования, вызванного головотяпством и некомпетентностью.

В результате контракт расторгли. Заказчика, как и подрядчика, заменили, движение по мосту закрыли, смонтировали 13 балок, 5 из них по второму пролёту, работы ведутся в графике, в двухсменном режиме работает 45 человек, однако экспертизы по балкам нет, как и обещанного защитного экрана.

Прокуратура направляла персональные предостережения главе администрации в декабре 2018-го и в ноябре 2019 года. И что же глава администрации Орла считает самым важным на данном этапе? Организовать онлайн-трансляцию ведения работ по ремонту моста Дружбы! Наверно ему интереснее наблюдать за работами через монитор.

Организация транспортного обслуживания

Организация транспортного обслуживания в г. Орле находится в исключительной компетенции администрации Орла. Видимых успехов, прорывных технологий, качественных скачков и просто порядка на этом направлении не наблюдается. То состояние, в котором сейчас пребывает общественный транспорт, можно с уверенностью охарактеризовать как муниципальный картельный сговор. Держится он только на внутренних договоренностях перевозчиков. Размеры влияния на рынок перевозок со стороны муниципальных предприятий сведены к минимуму. ПАТП-1 обанкрочено, ТТП г. Орла почти банкрот.

Более того, построение внутригородской пассажирской маршрутной сети, а также наложение на неё сети пригородных и межмуниципальных маршрутов, заключающиеся в дублировании маршрутов, организации маршрутов без пересадок через г. Орел, фактически выдавливает МУП ТТП г. Орла из сферы пассажирских перевозок.

Самая невероятная ситуация складывается с маршрутными такси. В то время, как их число от общего количества авто в городе не превышает 4%, количество нарушений при перевозке пассажиров на маршрутках зашкаливает за все разумные пределы. И это при том, что маршрутки постоянно проверяют различные ведомства. Однако суммы штрафов и сверхприбылей, которые получают владельцы ПАЗиков и Газелей, явно несопоставимы (…)

Со стороны администрации г. Орла реальных шагов по исправлению ситуации не усматривается. Отсутствует даже элементарная схема пассажиропотока с экономическим обоснованием муниципальных маршрутов. Остается признать, что отрасль не контролируется в принципе.

Переселение из ветхого и аварийного жилья

Список многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 г. (по состоянию на 01.01.2020 г.), включает 174 строения. По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Орле заключение контрактов на приобретение жилых помещений в строящихся домах для расселения объемом в 2,5 тысячи кв. м. планировалось в июле 2019 года, однако контракты на момент проверки не заключены. В регионе в 2019-2020 годах были заключены контракты для расселения только по 22,3% аварийной площади. Основной причиной низкой динамики реализации программы переселения стал недостаточный уровень ее подготовки на начальных этапах, выразившийся в дефиците средств на реализацию этапа программы, обусловленном тем, что при формировании программы не учтена фактическая (рыночная) стоимость квадратного метра жилья.

При проведении конкурсных процедур в июле и октябре 2019 года по приобретению 17 помещений в строящихся домах в Орле не поступило ни одной заявки, что это свидетельствует о недостаточном анализе стоимости рынка жилья при формировании программы.

Муниципальные закупки

Объем муниципальных закупок в Орле в 2019 году составил 2,27 млрд рублей. Это на 550 млн рублей больше, чем было годом ранее (…)

Средний показатель конкуренции, то есть количество участников закупки на одну процедуру определения поставщика, по итогам года оценивается в 2,74.

За год муниципальные заказчики города заключили 1653 контракта на общую сумму почти в 274,2 млн. рублей. При этом подавляющее большинство – 1580 контрактов (83,71%) на сумму 229,5 млн. заключили с организациями Орловской области и лишь 73 контракта – с организациями прочих субъектов РФ.

Перейдем от сухой статистики к качеству муниципальных закупок. О перипетиях с контрактом на ремонт моста Дружбы сказано выше. Обратим внимание на содержание скверов и парков Орла. Здесь стоит отметить единственную программу, которая имеет реальное воплощение и не отрицательный результат по исполнению. Это программа формирования комфортной городской среды. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств имеет нарекания, однако положительных эмоций вызывает у населения больше, чем негатива.

И конечно, вновь благоустроенные места необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. В июне 2019 года при подведении итогов аукциона на содержание скверов и парков Орла победителем признана ИП Утина Н.С., которая предложила исполнить муниципальный контракт за 1,63 млн рублей. Изначально максимальная цена контракта была назначена в размере 2 017 393,73 рубля. При этом муниципальная «Спецавтобаза» в торгах почему – то не участвовала.

Далее стоит отметить, что контрольно-счетная палата Орла провела плановую проверку муниципальных закупок по контрактам на уборку скверов, парков и кладбищ в 2019 году и январе 2020 года. Аудиторы КСП установили нарушения по 20 муниципальным контрактам, заключенным «Управлением коммунального хозяйства города Орла» в декабре прошлого года. Неэффективное расходование средств превысило 2,3 млн. рублей.

Нарушения выразились, в частности, в уходе от проведения конкурентных процедур при проведении закупок. УКХ Орла искусственно раздробило единые сделки и заключило муниципальные контракты с единственным исполнителем на почти 1,8 млн. рублей. Документы, подтверждающие объём оказанных услуг и объекты, на которых они выполнялись, отсутствуют.

Вышеуказанные действия должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» свидетельствуют не только о наличии признаков административного правонарушения, но и о признаках коррупции.

Теперь далее: следует электронный аукцион на санитарное содержание скверов и парков Орла на четыре месяца 2020 года, победителем которого вновь становится ИП Утина Н.С. – та самая, с кучей нарушений условий контрактов. С ней заключен муниципальный контракт стоимостью 13,2 млн. рублей. В знак доброй дружбы и прощения былых грехов? Срок действия контракта: январь-апрель 2020 года.

Это можно было бы отнести к рабочим моментам и совпадениям, если бы в январе на рабочем совещании в мэрии не было бы озвучено, что на скверы и парки г. Орла отсутствуют технические паспорта. А следовательно, проверить качество уборки скверов и парков перед подписанием актов выполненных работ не представляется возможным ни сейчас, по контракту 2020 года, ни по всем предыдущим контрактам.

Фактом, который многое объясняет, является то, что Утина Н.С. — помощник заместителя председателя Орловского областного Совета народных депутатов С.Г. Потемкина и, возможно, благодаря протекции и покровительству многопрофильный бизнес семьи статусного депутата получает оплату по миллионным контрактам, выполнение которых по объективным причинам даже не требуется?

Школьное питание

В ноябре 2019 года глава администрации города Муромский заявил, что долг перед поставщиками школьного и детского питания с 2018 года составил 195 млн. рублей. Далее происходили события, которые свидетельствуют о неспособности администрации к деятельности в кризисной ситуации, некомпетентности, а зачастую просто о дезинформации общественности со стороны чиновников.

Муромский публично сообщил, что с бизнесменами найдено взаимопонимание – 30% долга он обещал выплатить в 2019 году, оставшуюся сумму внести в бюджет на 2020 год. Однако предприниматели, поставляющие продукцию в школы и детские сады, опровергли заявление Муромского о достигнутой договоренности.

Далее последовал солидарный отказ от участия в электронных аукционах на поставку молочной продукции для детских садов Орла. В целях разблокировки расчетных счетов детских садов и школ из областного бюджета выделили 106 млн. рублей. Однако этих средств на погашение задолженности по банковской картотеке не хватило, счета школ и детских садов города заморожены. СК завел уголовные дела по статье «Халатность». Следователи допросили на рабочих местах чиновников городской администрации по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла.

Предложения

Финансово-экономическая ситуация в городе Орле требует принятия срочных мер, в числе которых:

Кадровые

Провести оптимизацию штатов администрации города Орла, оставив и реорганизовав те структурные подразделения, которые исполняют реальные полномочия, обеспечивающие функционирование муниципального образования.

Провести публичную аттестацию на профпригодность руководителей структурных подразделений.

Закрепить трудовыми контрактами и должностными регламентами персональную ответственность за исполнение должностных обязанностей.

Рассмотреть вопросы о персональной, в том числе имущественной, ответственности руководящего и исполнительского состава администрации за допущенные упущения в работе, срыв плановых заданий, нанесенные убытки, невыполненные поручения.

Разработать и ввести ключевые показатели оценки эффективности работы всех структурных подразделений администрации города.

Бюджет

Необходимо перейти к проектно-целевому методу формирования бюджета города Орла. Указанный метод позволит обеспечить прозрачность формирования направлений расходования бюджетных средств, выделив все расходы в отдельные проектные направления, определив персонально ответственных руководителя, координатора и исполнителя.

Одновременно с этим установить контроль за качеством исполнения задач, достижением цели и обоснованностью расходов на реализацию. Содержательное наполнение программно-целевого бюджета требует конкретности работ и сроков и не может быть завуалировано или размыто, как при программном методе формирования бюджета.

Муниципальные закупки

Ввести для работ по благоустройству, строительству, реконструкции, ремонту городских объектов систему раздельных торгов на строительные и отделочные материалы и производство работ. Это позволит:

— снизить стоимость строительных материалов ввиду масштабности закупок;

— привлекать большее количество подрядчиков в связи с тем, что от них не требуется наличия серьезных финансовых ресурсов, что конкурентно повлияет на снижение стоимости работ;

— отказаться от необходимости авансирования подрядчиков;

— иметь наименьшие потери при необходимости расторжения контракта;

— сократить сроки проведения работ, привлекая большее количество подрядчиков;

— усилить контроль за расходованием строительных материалов подрядчиками.

Провести аудит ценовой обоснованности муниципальных контрактов на школьное и дошкольное питание. Многолетнее непрекращение поставок питания при таком уровне задолженности может свидетельствовать о завышенной стоимости продукции, о продукции ненадлежащего качества, картельном сговоре поставщиков, коррупционном сговоре заказчиков и поставщиков, либо лиц, лоббирующих их интересы. В любом случае система закупок школьного питания требует полного пересмотра, особенно с учетом послания Президента РФ 2020 г. Поставщики, завышающие цены и поставляющие продукцию ненадлежащего качества, должны быть исключены из закупок навсегда.

Необходимо создать единую службу муниципального заказа, сняв непрофильные функции с руководителей бюджетных учреждений и сосредоточив их в специализированных подразделениях. Централизация закупок школьного и дошкольного (социального) питания, строительных и ремонтных работ, даст возможность снижения стоимости объектов закупки, формирование уровня ценовых предложений для расчета начальной цены, установления единых качественных требований, предъявляемых к товарам, работам и услугам, унификации конкурсных документаций по объектам закупки, повышение качества поставляемой продукции, установление сроков исполнения контрактов продолжительностью до 5 лет, создав систему стабильной работы и расширив горизонт планирования для подрядчиков.

Также необходимо формировать систему оперативного подтверждения происхождения товара, качества и объемов (при приемке товара от поставщика, например, «Масло сливочное» Урицкого молокозавода, можно было бы оперативно проверить встречную информацию, закупалась ли этим поставщиком указанная партия товара и в каком объеме). Речь идет об инструментах цифровой экономики и электронного мониторинга, которую продвигает новый председатель Правительства России Михаил Мишустин. Это позволит установить прозрачность цепочки поставки, а также предотвратить поставку контрафактной продукции.

Дополнительно можно предусмотреть возможность заключения прямого договора (без торгов) на поставку товара непосредственно с производителем или официальным представителем производителя. Этому также должно способствовать изменение системы муниципальных закупок, в части приемки товаров, работ и услуг: необходимо поручить осуществлять приемку независимой комиссии из числа депутатов городского совета по месту предназначения предмета закупки (избирательный округ, сфера деятельности комитета), с привлечением общественников, экспертов и представителя заказчика, с личной ответственностью членов комиссии за принятый результат. При закупках продуктов питания, в том числе для школ и детских учреждений, в качестве экспертов в обязательном порядке привлекать специалистов Роспотребнадзора.

Финансовая устойчивость

Необходимо подготовить и внести в Орловский областной Совет народных депутатов проект закона о внесении изменений в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» с установлением норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города Орла не менее 15%. В случае отрицательного заключения губернатора закон необходимо принимать и, в случае необходимости, готовиться преодолевать вето губернатора. Для открытости перед населением следует инициировать принятие этого закона с поименным голосованием депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

Одновременно необходимо провести структурный анализ состояния кредиторской задолженности с точками и причинами ее образования. По каждой причине сформировать порядок, препятствующий повторению процесса. Подготовить и согласовать дорожную карту реструктуризации кредиторской задолженности и муниципального долга, с внесением в расходную часть бюджета текущего и планового периодов.

В целях стабилизации финансового положения муниципальных предприятий необходимо:

— оценить целесообразность и экономическую обоснованность наличия муниципального предприятия в каждой сфере;

— предприятия, необходимые для муниципальных нужд, встроить в систему прямого финансирования выполнения работ и оказания услуг через реорганизацию или преобразования правовой формы. Например, «Зеленстрой» должен озеленять город, «Спецавтобаза» — убирать, а не выживать после посредников.

Транспортное обслуживание

Первый вопрос, который необходимо решить, это — нужен городу муниципальный электротранспорт или нет.

В случае, если электротранспорт нужен, то необходимо превратить ТТП в основное муниципальное предприятие пассажирских маршрутных перевозок в г. Орле, включающее в себя также и автобусные перевозки, как базу для построения транспортной и маршрутной схемы г. Орла.

В случае, если наличие электротранспорта не является основой пассажирских перевозок в Орле, то транспортная и маршрутная схема должна базироваться на независимых перевозчиках. Из этого следует, что система формирования и распределения маршрутов, должна быть модифицирована в части соблюдения среднего уровня рентабельности маршрутов в конкурсном пакете. Выставляя одним лотом несколько маршрутов, скомпонованных по уровню общей рентабельности, будет достигнут баланс высокорентабельных маршрутов и маршрутов с низкой рентабельностью, обеспечен экономически обоснованный объем пассажирских перевозок, гарантирована безубыточная деятельность перевозчиков.