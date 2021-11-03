«Как же это всё произошло?»

Депутаты облсовета озадачились провалом реконструкции Красного моста

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

На октябрьской сессии Орловского облсовета депутаты, так же, как и их коллеги из Орловского горсовета, наконец-то обратились к одной из самых животрепещущих городских проблем – реконструкции Красного моста.

И если на горсовете муниципальные депутаты основное внимание уделяли конкретным деталям – «странностям» проекта, штрафам, юридическим аспектам взыскания банковской гарантии, то их коллеги из облсовета задались более глобальным, и мы бы даже сказали, философским вопросом: как же это все произошло? Вот, правда, ответить на этот вопрос оказалось некому. Главные лоббисты реконструкции Красного моста, главные «контролеры», обещавшие не спускать глаз с подрядчика и лично следить за ходом работ, и главные персоны, которые, на наш взгляд, должны отвечать за провал грандиозного проекта, — губернатор Клычков и мэр Орла Парахин – от участия в обсуждении вопроса, а стало быть, и от ответственности, уклонились. Первый покинул сессию облсовета заблаговременно, дождавшись перерыва, второй и вовсе не явился, хотя его приглашали. Отдуваться пришлось первому заму мэра Орла Олегу Минкину. Последний, словно в соответствии с фамилией, старательно пытался делать хорошую мину при плохой игре. Депутатов хорошая мина Минкина не впечатлила.

Приступая к рассмотрению «одного из важнейших вопросов на устах всех избирателей города Орла», который до самого последнего времени облсовет просто не замечал, спикер Музалевский задал, так сказать, вектор обсуждения:

— Мы эту проблему видим, мы видим уголовные дела, которые завели правоохранительные органы по инициативе прокурора и Федеральной службы безопасности. Но вместе с тем масса есть вопросов у депутатов. Почему контракт своевременно не прекращается? Что будет с возвратом денежных средств? И так далее… Поэтому давайте мы послушаем первого заместителя мэра Минкина и позадаем ему вопросы в рамках тех волнующих вопросов, когда мы сдадим данный мост в эксплуатацию.

За чем, собственно, и последовало выступление Минкина, которое мы подробно пересказывать не будем, ибо ничего нового он не сообщил: работы не мосту не ведутся, мэрия расторгает контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, 180 миллионов аванса потрачены неизвестно на что, мэрия пытается получить банковскую гарантию, но пока безуспешно, сроки сдачи моста увеличиваются на год, работы возобновятся не ранее весны-лета следующего года.

Куда интереснее унылого доклада оказались вопросы депутатов.

Первым взял слово депутат Сергей Кутенев, выступивший с явно заранее подготовленной речью:

— Уважаемые коллеги! Мы все видим отсутствие строительных работ на столь необходимом, я бы даже сказал, стратегическом объекте города, как Красный мост. Постоянно возникающие трудности и проблемы не добавляют надежды на благоприятное развитие ситуации. В целях обеспечения оперативного принятия управленческих решений, связанных с реконструкцией Красного моста, необходимо сделать максимально прозрачным и контролируемым процесс проведения работ. В связи с чем депутатам и гражданам хотелось бы видеть актуальный план этапов работ и контрольных мероприятий по реконструкции, а также иметь ежемесячную информацию о его выполнении. Одновременно хотелось бы уточнить еще один немаловажный аспект. Исходя из информации, проходит корректировка проекта реконструкции Красного моста в связи с неточностями оценки характеристик строительных несущих конструкций. Однако с момента приостановки работ значительной корректировки требует также смета затрат в связи с двух- или даже трехкратным повышением цен на строительные материалы только в этом году. Вызывает большое сомнение, что стоимость реконструкции не возрастет в таком же соотношении и в следующем году и не потребует уже не полтора миллиарда рублей, а значительно больше.

Вопросы такие: Олег Вячеславович, какие источники восполнения недостатка финансирования вы видите на сегодняшний момент, кроме возврата, возможно, гарантии от банка? Второе: не является ли это главным вопросом перспектив вообще реконструкции Красного моста? Как долго будет реконструкция вестись? Не ожидает ли его судьба нашего всем известного «Титаника»?

Оптимистичный Минкин за словом в карман не полез:

— Конечно же, даже возврат выплаченного аванса не даст возможности в полной мере обеспечить финансирование этого объекта в последующем. То есть очевидно, что стоимость реконструкции этого моста возрастет. И для этого как раз мы заключаем договор, чтобы определить новую стоимость этого объекта, для этого будут проведены процедуры торгов. Соответственно, источниками финансирования дефицита, на мой взгляд, могут быть только средства федерального и областного бюджетов. Что касается сроков, на сегодняшний момент, учитывая, что контракт расторгнут, по предварительным данным, заключение контракта, которое мы планируем, это будет апрель 2022 года, соответственно, сроки выполнения работ, по предварительным оценкам, затянутся на год.

Оптимизм чиновника не разделил депутат Владимир Филонов:

— Олег Вячеславович, вы нам очень бодро рассказали о том, что администрацией города все вроде как сделано правильно и почти быстро… А сейчас вы сказали, что вопрос на год затягивается. Мой вопрос состоит из двух подвопросов. Первый вопрос. Жители очень волнуются. Они видят, что Крымский мост построен и построен очень хорошо и быстро. И это глобальная конструкция, которых в мире не так уж много. Наш мостик – он небольшой. И чем больше наш Красный мост не делается, не ремонтируется, чем больше он стоит в таком состоянии, тем больше нагрузка на дорожные сети по городу Орлу, и дороги приходят в плохое состояние. По самым хорошим перспективам – когда мост достроится?

— Если исходить из текущего срока завершения работ, окончания контракта – это конец 22-го года, то соответственно, в конце 23-го года, — подсчитал Минкин, хотя, полагаем, вряд ли он сам верит в реальность этих сроков.

Депутат Игорь Рыбаков подошел к проблеме с другой стороны, задав Минкину вопрос прямо в лоб: кто виноват?

— Товарищ Минкин, мы с вами встречались целый год на заседаниях горсовета, вам задавались неоднократно вопросы, спрашивали вас, можно сказать, пытали… Но ключевой вопрос в том, что за что мы ни возьмемся (так складывается в нашей области) – везде провал. Юбилейные объекты – провал, «Титаник» — провал, дороги – провал. Мост, который стоит в центре города… над нами уже люди смеются, товарищи депутаты. И над вами тоже, товарищ Минкин. У меня вопрос прямой к вам: кого вы считаете виноватым? Потому что есть фамилия-имя-отчество. Если мы сейчас этот вопрос не вытащим, не решим, не обсудим, не озвучим фамилию-имя-отчество, то дальше будет точно так же. И не снимаете ли вы с себя ответственности за провал реконструкции Красного моста?

— Я с себя ответственности за ситуацию не снимаю – это первое, — признал Минкин и тут же попытался перевести стрелки:

– Второе: причинами происходящего является ряд факторов, которые на сегодняшний момент имеют место быть не только в городе Орле, но и в стране. И подобного рода срывами сроков строительства и реконструкции объектов сегодня может «похвалиться» не только город Орел, но и другие субъекты и города нашей страны. И причиной тому и инфляция, и неконтролируемый рост цен на строительные материалы, и зачастую несостоятельность подрядных организаций. Вот совокупность этих моментов сегодня и сыграла определяющую роль. Кроме того, необходимо еще отметить, что проектная документация, которая была… вот в связи с чем произошла вот эта накладка, она тоже имеет место быть. В ходе разработки проектной документации не было возможности эти обстоятельства выявить, они были выявлены только в ходе демонтажных работ…

О том, почему несостоятельная подрядная организация получила полуторамиллиардный контракт в городе Орле, Минкин скромно умолчал. И это умолчание было настолько явным, что даже спикер Музалевский не выдержал и попытался вызвать Минкина на откровенность:

— Олег Вячеславович, ну вот скажите самое важное и главное: вы контракт заключили с данным подрядчиком как с единственным?

— Нет.

— Торги были, все как положено?

— Были торги в соответствии с 44-м федеральным законом. Данная организация участвовала в торгах, заявок было две. Данная организация получила этот контракт на основании предложения лучшей цены по сравнению с другим участником.

— Ну а вы могли изучить портфолио? Вот как говорят: я построил мост на остров Русский, я сделал мост к Кремлю в городе Москва и так далее. Есть серьезные компании, кстати, они приезжали в Орел, которые готовы были зайти, и они изначально говорили, что проект не тот, что за эти деньги мы не построим этот мост… Но вдруг появляется опять белгородская компания – и мы получаем мало того, что на год еще, но на мой взгляд и определенные финансовые – ну я не берусь говорить «хищения» — это пусть правоохранительные органы доказывают, но вопрос-то – мост стоит, — не успокоился красноречивый спикер.

— Я напомню, что проектная документация разрабатывалась также на основании контракта и на основании определения подрядчика через 44-й федеральный закон. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, строили мы, заключали контракт на те деньги, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией и выделены в том числе из всех вышестоящих бюджетов, имеющихся в нашей стране. А что касается неучастия других организаций в этих торгах, ну, к сожалению, они не приняли участия, — упрямо и не без цинизма пояснил Минкин.

Далее в дело вступил депутат Кошелев, на чьем избирательном округе, собственно и находится Красный мост:

— Олег Вячеславович, я не буду говорить, что о нас и о вас говорят жители – я думаю, вы это знаете. А если не знаете, то очень можете хорошо представить. Ничего хорошего не говорят, — обратился депутат к Минкину. – Если вы помните, вы нам здесь бодро рассказывали 29 января о ситуации: что с 1 февраля закрывается (мост. – Прим. ред.), мы работаем, идем, делаем – и все хорошо получается. Сегодня у нас 29 октября. Мы пришли к тому, что мост в лучшем случае – это ваши оптимистические заверения – сдвигается на год. Но я думаю, что вы сами понимаете, что он сдвигается на гораздо больший период. Потому что по сегодняшней жизни нам не то что полтора миллиарда, нам уже двух миллиардов не хватит… И если вы помните, я 29 января вам задавал два вопроса. Первый вопрос: можно ли сначала построить пешеходный мост для людей, а потом уже ломать основной мост? Вы сказали: мы и так параллельно все сделаем, все заложено. В итоге у нас забиты сваи, люди только что еще на вилы нас не поднимают, но, пройдя избирательную кампанию, я выслушал все, что только было возможно. В итоге мы и пешеходный мост не построили, и этот поломали.

И второй вопрос: что мы будем делать с нашим Трамвайно-троллейбусным предприятием? Потому что мы фактически если не уничтожили трамвайные пути и трамвайное движение, то мы его к этому еще за год — за два отсрочки приведем. Потому что наши трамваи стоят ржавеют, трамвайные пути на переездах уже закатаны в асфальт, и как мы их будем восстанавливать, за какие деньги – это будет следующий вопрос, если, дай бог, года через три мы достроим Красный мост. И тогда я вас просил: можно ли сделать 4-й маршрут, чтобы он ходил с вокзала на Ливенскую и назад. Вы мне тогда сказали, что не можете найти в полутора миллиардах контракта 300 тысяч на ангар, чтобы в районе вокзала можно было проверить техническое состояние трамваев и запускать их назад. И сегодня возникает третья проблема: вместо 3-4 трамваев, которые регулярно ходили по 4-му маршруту, теперь ходят два пазика. Вы можете себе представить в наш век пандемии – 4 трамвая, какая там будет социальная дистанция – и два пазика? Когда там люди утром и вечером набиваются (нельзя так говорить), как сельдь в бочки, очень плотно. Ответьте, пожалуйста, что будет с пешеходным мостом, что будет с четвертым маршрутом, и вообще – перспектива дальнейшего развития нашего ТТП?

Как стало ясно из ответа чиновника, ни пешеходного моста, ни четвертого трамвая орловчане в обозримом будущем не увидят:

— Для того чтобы компенсировать ТТП выручку от закрытия трамвайного движения, было принято решение наделить его автобусными перевозками. Это было сделано. И говорить о том, что именно закрытие моста поставило жирную точку в судьбе Трамвайно-троллейбусного предприятия, я бы не говорил. Судьба ТТП не только зависит от трамвайного движения, но и от того, как мы будем организовывать с ним именно автобусное движение и замещение маршрутов нормальным количеством подвижного состава, именно автобусного, на тех путях, по которым ходили трамваи. Да, к сожалению, здесь есть проблемы… ситуация в ТТП непростая, но я еще раз хочу подчеркнуть, что она не связана только лишь с закрытием трамвайного движения. Что касается пешеходного моста, на сегодняшний день движение пешеходное по Красному мосту осуществляется. К сожалению, подрядчик не смог завершить работы по пешеходному мосту, несмотря на то, что работы там осталось по большому счету всего ничего. И как только мы обретем нового подрядчика, это будет первая задача – организация пешеходного движения.

Депутат Виталий Рыбаков вновь попытался вывести ход обсуждения на причину, по которой город Орел остается без моста и без денег, а его жители несут убытки. По мнению Рыбакова, подрядчика, явно неспособного качественно ремонтировать мосты, целенаправленно привела в Орел некая группа заинтересованных лиц:

— Каждая проблема имеет фамилию, имя и отчество – правильно сказали. И, по моему мнению, вырисовывается определенная группа лиц, причастных к такому ремонту всех мостов. Стоит посмотреть, с каким качеством «Ремспецмост» построил мост через ручей Гремучий. Если туда выехать – сплошной брак. Мост «Дружба» принят с капитальными недоделками. И гарантии в несколько миллионов рублей никогда их не покроют. Приняли мост «Дружба» — получают подряд в полтора миллиарда на Красный мост. И эта же компания взяла подряд на мост через реку Сосна в Ливенском районе. Я туда выезжал несколько дней назад. Стоят колонны, залитые бетоном, вибрации нет, сплошные трещины. Они получили подряд в 300 миллионов. 58 миллионов получили аванс – и там тоже никого нет. Даже сторожей нет! В водоохранной зоне строительный мусор, который попадает в чистейшую речку Сосну. Что я хочу сказать, гражданин Минкин: эта ваша группа чиновников, которая от моста через ручей Гремучий довела до Красного моста, создала ситуацию «держи вора». Вы банковскую гарантию в 170 миллионов никогда не получите. И будет даваться правовая оценка этой группе чиновников, которые вывели эту компанию и дали ей подряд на полтора миллиарда рублей. Наши люди несут прямые и косвенные убытки каждый день – и за это должна ответить определенная группа лиц. Но это дело времени. Что вы скажете, товарищ Минкин, почему так получилось? Можно же было дать аванс не 200 миллионов, а 50. Освоили – дали дальше.

— Размер аванса может быть до 30 процентов. В соответствии с законом, какой аванс назначен, такой и был назначен, — невозмутимо ответил Минкин Он не составляет 30 процентов, он составляет меньше – неполные 20 процентов.

Почему не дали 5%, 10% или меньше, хотя закон это позволяет, Минкин пояснить не захотел. Да, думаем, и не смог бы — даже при всем желании, в конце концов первый зам мэра себе не враг…

Неожиданно Рыбакова поддержал спикер Музалевский, заявивший буквально следующее:

— Виновных, Олег Вячеславович, мы точно найдем. Через правоохранительный блок. Оценку сделаем. Но в таком состоянии держать жителей города Орла – это не только недопустимо, это преступно.

Далее в дискуссию вступил вице-спикер Михаил Вдовин, которому стало обидно за державу:

— Я не согласен, что мы из бюджета Красный мост должны финансировать. У нас по 18 тысяч люди получают в бюджетной сфере, у нас культура на голодном пайке, а мы будем финансировать людей, которые отмывают деньги, покупают люксовые автомобили – и мы будем давать еще деньги, — совершенно справедливо заметил Вдовин. – Олег Вячеславович, судя по вашему докладу, создается впечатление следующее: что во всей Российской Федерации прекращено строительство мостов, во всей Российской Федерации нерадивые подрядчики, и во всей Российской Федерации все остановилось. Это не так. Это в городе Орле. Ответьте на вопрос: каким образом эта фирма появилась на территории города Орла. Почему вы не проводили предварительные проверки? Из средств массовой информации мы читаем, что банк не вернет аванс по одной причине: банк сейчас рассматривает (я не знаю, насколько это правда), что были представлены при заключении контракта подложные документы. Если этот факт будет установлен, возникает закономерный вопрос: кто готовил конкурсную документацию? Кто проверял приложенные документы? Почему эти документы были не проверены на стадии заключения договора? Как заключался договор? И провел ли мэр, видя такую критическую ситуацию, внутреннюю служебную проверку? Или вы как первый заместитель? Что происходит? Каким образом это все произошло? Пока не разберутся правоохранительные органы, пока не найдут эти деньги, я считаю, ни копейки денег из бюджета не давать. Либо надо уволить всех людей с администрации города, которые участвовали в этом проекте, а потом правоохранительные органы с ними разберутся – и навести порядок, но деньги давать при существующей системе нельзя. Они опять окажутся в люксовых автомобилях и квартирах. Как могло произойти, объясните. Не ссылайтесь на 44-й закон – он действует во всей Российской Федерации. Но у нас он почему-то действует в интересах одного подрядчика.

Но сбить Минкина с накатанной колеи не удалось:

— Но к сожалению, мне больше как на 44-й федеральный закон сослаться не на что. Я хочу напомнить о том, что, когда проводилась процедура отбора подрядной организации, по итогам торгов была проведена проверка Федеральной антимонопольной службой, в рамках которой все жалобы были признаны несостоятельными. А контракт заключен верно. Что касается предоставления подложных документов, то это действительно полномочия специальных органов для определения того факта или его отсутствия. А администрация города Орла как организация, проводящая закупку, не имела ни права, ни возможности исследовать те документы, о которых вы сейчас говорите, о проверке наличия того или иного опыта у этой организации, — на голубом глазу заявил вице-мэр.

Тут не выдержал уже Музалевский, пытавшийся в течение всей сессии сохранять хладнокровие:

— Олег Вячеславович, еще раз объясняю: не лукавьте здесь. Не лукавьте! – воззвал спикер. – Когда нам нужно построить сарай или гараж, мы находим строителей и смотрим, где они сделали дом, ходим к тем хозяевам, поинтересуемся, качественно ли они делают, хорошо ли они сделали этот объект, а потом их нанимаем у себя сделать. Извините, что происходит? Вы чиновники, вы обязаны были уточнить, что это за подрядчик. Это равносильно тому, что мы сейчас соберемся сделать субботник, через ручей, из, извините, теса сделать пешеходный мостик. И то нам определенная служба скажет: извините, надо обследовать проект и так далее… И если мы в одну субботу сделаем мостик, мы что, можем заявляться через реку Москва или Ока делать мосты? Вот мы о чем ведем речь! И такие, извините, фирмы-шарлатаны появляются почему-то у нас в Орле. И почему-то мы опять страдаем, и страдать должны жители города Орла! Вот мы о чем говорим! А вы начинаете – 44-й ФЗ или еще что-то!.. Ладно, мы выводы будем делать.

Кстати, что касается выводов, то, например, депутат Макаров для себя их уже сделал:

— У меня создалось впечатление, что все наши беды строятся на том, что явно некомпетентная команда подобралась со времени заключения договора. 170 миллионов профукали, не могут вернуть, юристы не могли вовремя подать… И выходит у меня такое предложение: а может быть, эту команду заменить, и сразу пойдут все дела? Почему мы должны ждать до апреля-июня каких-то работ? Может быть, заменится команда, и сразу все пойдет? И деньги появятся, и направление будет. Потому что уж очень смахивает на некомпетентность команды.

Мы с депутатом Макаровым полностью согласны. Вот только хотелось бы уточнить, кто, по его мнению, входит в эту команду и кто ее возглавляет. Уж не мэр ли Парахин, которого дружно избрали на эту должность депутаты горсовета от ЕР и КПРФ? А, может быть, губернатор Клычков, который того же Парахина на должность мэра усиленно рекомендовал? Или советник Лежнев, земляк белгородских коммерсантов, которые внезапно объявились в Орловской области и взялись ремонтировать мосты? Если это та самая команда, о которой говорил депутат Макаров, то ее однозначно надо менять. Вот только хватит ли на это смелости и полномочий у депутатов облсовета и его спикера? Ведь до последнего времени, до тех пор, пока ситуация не стала необратимой, у того же самого облсовета не находилось ни времени, ни желания разобраться в том, что происходит на Красном мосту и «как такое могло произойти». Разве кто-то из депутатского большинства регионального заксобрания поддержал депутатов Справедливой команды Орловского горсовета, которые настоятельно требовали созыва сессий в августе и в сентябре с тем, чтобы поднять на них именно проблемы Красного моста? Разве спикер Музалевский как главный орловский единоросс потребовал от своих однопартийцев из горсоветовской фракции ЕР собрать экстренную сессию и вынести на нее вопрос по мосту еще несколько месяцев назад, когда всем было очевидно, что проект реконструкции провален? Нет. И разве тот же Музалевский не поспособствовал Клычкову и Парахину, а также стоящему за их спинами советнику Лежневу завести на Красный мост белгородского подрядчика, который фактически угробил ремонт моста «Дружба» (об этом можно прочитать в материале журналиста Алексея Богомолова на стр. 14-15)?

…Конечно, теперь можно ломать копья, негодовать и даже задавать философские вопросы, но дело сделано: мост разломан, деньги украдены (чего уж там, будем называть вещи своими именами), некомпетентная команда остается на своих местах.

Конечно, то, что депутаты облсовета все-таки включились в процесс и намереваются ежемесячно заслушивать отчеты о ходе работ на Красном мосту (как предложил депутат Виталий Рыбаков), дает надежду, что история не повторится уже с другим подрядчиком. Все-таки лучше поздно, чем никогда. Но осадочек, как говорится, все же остается…