31 мая 2019



Калифорнийские трипсы не расстаются с теплицами «Зеленстроя»

В мае 2019 года специалисты Россельхознадзора обследовали теплицы и прилегающие земли «Зеленстроя» на наличие карантинных вредителей. Напомним, на территории МУПа располагаются 6 теплиц закрытого грунта, а общая площадь обследованной территории составила 1,1 га (что чуть меньше двух футбольных полей). В результате был обнаружен карантинный объект: западный цветочный калифорнийский трипс (Frankliniellaoccidentalis).

Карантинный вредитель американского происхождения, потенциально опасен для всех тепличных комбинатов России. Исходно вредитель был распространён на западе США, но после 1970 года завезён во многие страны Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Европы и Океании. В России вид впервые был выявлен в теплицах Ленинградской области в 1989 году. В список организмов, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, F. occidentalis был введён в 1992 г. Круг растений-хозяев F. occidentalis включает свыше 250 видов травянистых и древесных растений из 62 семейств.

На повреждённых трипсом листьях появляются жёлтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются. Заграничный гость предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, огурцы. Может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости (TSWV) томата. Резервуаром западного цветочного трипса служат дикорастущие растения, такие как дурман обыкновенный, лопух большой, мальва и другие.

В условиях больших тепличных хозяйств западного цветочного трипса уничтожить практически невозможно. В лучшем случае его численность сдерживают на уровне, который не отражается на товарных свойствах производимой продукции. Химборьба с этим трипсом по ряду причин затруднена. Во-первых, это очень мелкое, до 2 мм, насекомое, которое ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Во-вторых, еще до попадания в Европу F. occidentalisPerg. приобрел устойчивость к большинству пестицидов, которые применяли на американском континенте. Для европейских популяций также характерна высокая степень резистентности. Поэтому лучшим методом борьбы с этим вредителем является профилактика — важно не допустить попадание карантинного организма в тепличное хозяйство.

 

Орловские налоговики напоминают о преимуществах «Личного кабинета налогоплательщика - юридического л...
29-летний орловец Денис Бойцов по-прежнему находится в коме
Программа фестиваля «Мода на русское» в Орле
Опубликовано 31 мая 2019 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"