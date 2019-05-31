Калифорнийские трипсы не расстаются с теплицами «Зеленстроя»

В мае 2019 года специалисты Россельхознадзора обследовали теплицы и прилегающие земли «Зеленстроя» на наличие карантинных вредителей. Напомним, на территории МУПа располагаются 6 теплиц закрытого грунта, а общая площадь обследованной территории составила 1,1 га (что чуть меньше двух футбольных полей). В результате был обнаружен карантинный объект: западный цветочный калифорнийский трипс (Frankliniellaoccidentalis).

Карантинный вредитель американского происхождения, потенциально опасен для всех тепличных комбинатов России. Исходно вредитель был распространён на западе США, но после 1970 года завезён во многие страны Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Европы и Океании. В России вид впервые был выявлен в теплицах Ленинградской области в 1989 году. В список организмов, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, F. occidentalis был введён в 1992 г. Круг растений-хозяев F. occidentalis включает свыше 250 видов травянистых и древесных растений из 62 семейств.

На повреждённых трипсом листьях появляются жёлтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются. Заграничный гость предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, огурцы. Может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости (TSWV) томата. Резервуаром западного цветочного трипса служат дикорастущие растения, такие как дурман обыкновенный, лопух большой, мальва и другие.

В условиях больших тепличных хозяйств западного цветочного трипса уничтожить практически невозможно. В лучшем случае его численность сдерживают на уровне, который не отражается на товарных свойствах производимой продукции. Химборьба с этим трипсом по ряду причин затруднена. Во-первых, это очень мелкое, до 2 мм, насекомое, которое ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Во-вторых, еще до попадания в Европу F. occidentalisPerg. приобрел устойчивость к большинству пестицидов, которые применяли на американском континенте. Для европейских популяций также характерна высокая степень резистентности. Поэтому лучшим методом борьбы с этим вредителем является профилактика — важно не допустить попадание карантинного организма в тепличное хозяйство.