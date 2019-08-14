Канадские хряки получили орловскую прописку

В Орловскую область в ООО «Знаменский СГЦ» ввезена партия чистопородных племенных хряков из Канады. Выгрузка 40 животных осуществлялась под контролем сотрудников Россельхознадзора и облуправления ветеринарии. На партию чистопородных племенных хряков предоставлен полный пакет сопроводительных документов. Все карантинные мероприятия в Канаде проведены в соответствии с требованиями Российской Федерации.

Ввезенные животные при клиническом осмотре признаны здоровыми, средней упитанности и поставлены на карантин в аттестованное карантинное помещение. Карантин животных будет проходить под контролем Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий, разработанному в соответствии с ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.