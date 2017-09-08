Каникулы закончились — заболеваемость гриппом и ОРВИ резко пошла в рост

С 15 по 21 января 2018 года в Орловской области было зарегистрировано 3 520 случаев заболеваний ОРВИ. Это на 39,5% превышает показатель прошлой недели. Дети в возрасте до 14 лет составили 60,1% от общего числа заболевших. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в целом по региону заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

По данным лабораторного мониторинга, сейчас по области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (на последней неделе РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы). Между тем, в отдельных школах для снижения уровня заболеваемости применяется разобщение детей. По состоянию на 22.01.2018 года ограничения введены в 4-х школах: учебный процесс приостановлен в 6 классах Орла, Ливен и Сосковского района. Это составляет всего 1 % от общего числа школ области.

Роспотребнадзор в целях профилактики настоятельно рекомендует: исключить контакты с людьми, имеющими признаки острых респираторных заболеваний; почаще мыть руки, особенно после возвращения с улицы; почаще мыть и проветривать помещения; использовать медицинскую маску при посещении общественных мест (имеется в виду общественный транспорт, торговые центры, медицинские организации и т.д.); увеличить время и число прогулок на свежем воздухе.

Родителей убедительно просят не отправлять в школы и детские сады детей с признаками острых респираторных инфекций, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций. При появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения.

 

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Опубликовано 23 Янв 2018 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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