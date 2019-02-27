Капитальная беда

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

Обсуждение проблем регионального фонда капремонта (ФКР), организованное в формате круглого стола в Орловском облсовете, вскрыло колоссальный пласт проблем в Орловской области. Некоторые беды связаны с постоянно меняющимся законодательством. Ряд серьезнейших просчетов и недоработок вскрыли подрядчики, которых обычно никто не зовет на подобные обсуждения. Но самое вопиющее то, что в фонде говорят уже не первый год и о катастрофической нехватке кадров, и об отсутствии автомобилей. А судя по тому, что «воз и ныне там», – подобная ситуация бардака в отдельно взятой сфере кому-то очень и очень выгодна. Вокруг ремонта многоэтажек вращаются огромные средства, исчисляющиеся уже сотнями миллионов рублей. Возможно, как раз поэтому областные власти, которые курируют работу регионального фонда, не торопятся ни покупать необходимые автомобили, ни добирать нужный еще вчера штат. В этом году ситуация вообще критическая – программа работ по капитальному ремонту уже на старте оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что в регионе просто нет столько рабочих рук, чтобы выполнить все запланированное.

Наследство «мусорного короля»

Самым серьезным образом доверие к фонду капитального ремонта было подорвано при экс-губернаторе Вадиме Потомском. Напомним, накануне празднования 450-летия Орла сразу несколько отремонтированных домов попали в громкие кандалы из-за чудовищных недоделок и грубейших ошибок строителей. Самым ярким «пятном» в общей картине бардака стали недоделанные балконы на улице Ленина – их просто зашили листами ДСП. Тогда чиновники под прицелы телекамер давали клятвенные обещания, что балконы доделают после юбилея. В августе 2019-го будет уже три года, как «самую красивую» улицу украшают балконы, прозванные в народе «потомкинскими». Уже зимой 2019-го дома на Ленинской, прошедшие через горнило капремонта, снова оказались в центре внимания СМИ. На головы прохожих стали падать внушительные куски штукатурки с фасадов. А в квартирах верхних этажей не просыхает капель.

И самое великолепное в этой истории – подрядчик растворился на просторах нашей необъятной Родины, и выполнять решение суда об устранении недоделок просто некому. Более того, нельзя отремонтировать текущие крыши и рассыпающиеся фасады за счет средств ФКР. Ждать, пока закончатся судебные тяжбы, тоже невозможно – жители не виноваты, что на дом зашел недобросовестный подрядчик. Фонд заварил всю эту кашу – ему и расхлебывать. Причем, похоже, единственным выходом станет ремонт за счет областных бюджетных средств (то есть опять за счет нас с вами, дорогие налогоплательщики!). И это при условии, что областные чиновники захотят помочь жильцам в нескольких домах, которые после ремонта оказались в еще худшем положении, чем было до ремонта. А речь, на минутку, идет не о миллионе и даже не о двух миллионах – в казне придется срочно искать десятки миллионов рублей, чтобы никого не убило обвалившейся на тротуар лепниной или тяп-ляп оштукатуренный дом не вспыхнул от намокшей проводки.

Кстати, самая восхитительная реплика прозвучала в ответ на вопрос: «Зачем в фонде подписывали акты выполненных работ, если по факту работы не проводились?» – «А эти люди уже уволены!» – последовал фееричный ответ. Кадровая чехарда в городе и области, похоже, для того и поддерживается всеми силами, чтобы на любой неудобный вопрос давать такие ответы. И никого не смущает, что уволенные люди порой сидят в здании напротив, а бывает, что и вообще в соседнем кабинете.

Впрочем, череда восхитительных ответов на этом не закончилась. Так, председатель профильного комитета облсовета Геннадий Сафонов поинтересовался, почему на доделку домов нужно искать средства в областном бюджете, ведь должна быть банковская гарантия. А, например, УКС Орла вообще прописывает в контракте часть суммы (порядка 5%) на гарантийные обязательства. И если вдруг фирма-подрядчик банкротится, то заказчик просто выделяет эти 5% на ремонт. Между тем выяснилось, что по целому ряду объектов на улице Ленина ни банковской, ни 5%-й гарантии в контракте не закладывалось. И такие действия санкционировал не кто-нибудь, а профильный департамент обладминистрации!

Наполеоновские планы

Председатель профильного комитета напомнил, что до сих пор не полностью завершена программа ремонта домов 2016, 2017 и 2018 годов. На счетах фонда остаются неосвоенными сотни миллионов рублей. Массу нареканий вызывает качество проводимых работ. Ничуть не меньше претензий к поставляемому в рамках капремонта оборудованию – речь идет о новых лифтах. И хотя «хвостов» и недоделок хоть пруд-пруди, на новый год был сформирован поистине наполеоновский план. В 2019 году предполагается не только доделать все, что тянется еще с 2016-го, но и отремонтировать (да не как-нибудь, а капитально) 200 многоэтажек! Заменить 103 лифта. Всего фонд в этом году планирует потратить на все работы свыше 900 миллионов рублей. Запомните эту цифру! Мы к ней еще вернемся. Кстати, далеко не все дома попадают в программу капремонта. Меняются законы, и теперь в программу капремонта не смогут попасть дома с количеством квартир менее пяти. Нельзя включать также аварийные дома и дома блокированной застройки, в которых нет общего имущества, подлежащего ремонту.

Снежный ком проблем будет только расти

Темпы капремонта год от года растут. А обучение своих строителей специализированные учреждения Орловщины не развивают. Число абитуриентов не растет пропорционально запросам отрасли. Казалось бы, сегодня в реестре организаций, которые могут заниматься капремонтом, числится очень много фирм. Но именно комплексный капремонт по силам всего 14. И при максимально благоприятном исходе они могут освоить всего 500 миллионов рублей. Это практически вдвое меньше «наполеоновских» планов, которые нарисовал себе фонд капремонта. Вспомните вышеупомянутую цифру! Нужно найти рабочих, которые отремонтируют дома на 900 миллионов! Об этом рассказала руководитель регионального фонда Ольга Павлова. Кроме того, с прошлого года законодательно ввели такое ограничение, как предельная стоимость ремонта дома. Теперь этот показатель не может превысить сумму взноса за время участия в программе. В итоге предельная стоимость, с одной стороны, стала экономически обоснованной. А с другой стороны, предельная стоимость уменьшилась практически вдвое. В итоге в Орловской области появились дома, сумма на капремонт которых не может быть выше 450 тысяч рублей. Какой капитальный комплексный ремонт можно сделать в такой многоэтажке? Что подрядчик может заменить такого, чтобы жители были довольны? При всей астрономичности суммы, которую удалось собрать с жителей, получается парадокс – стандартная беда «нет денег» характерна и для капитального ремонта.

По словам чиновницы, есть проблемы и похлеще. Так, в программе капремонта все еще числятся дома из программы 2017 года. Тормозом стала длительная процедура подготовки документов. Например, к жильцам дома приходят чиновники и выясняется, что дом может потратить всего 1 миллион рублей. А за эти деньги надо сделать и крышу, и фасад, и электрику. Сейчас в программе множество ветхих домов, требующих замены и ремонта большей части элементов. Но фонд предлагает жителям выбирать самим – от каких работ отказаться, а что все же отремонтировать. В итоге нередко возникает ситуация, когда жители дома, поняв и трезво оценив свои перспективы, начинают работу по признанию дома аварийным. Либо начинается очень долгая переписка и с администрациями, и с самими жильцами по выбору дыр, которые надо залатать в первую очередь, а какие оставить до лучших времен. Время тянется, а без согласия собственников подрядчик зайти на объект не может. Да и сами строители не горят желанием начинать работы в таких «хрущобах». Есть факты, когда в полном объеме отремонтировали крышу, но собственники не подписывают акты выполненных работ, просто требуя продолжения ремонта на других элементах здания (это называется «потребительский терроризм», и к нему мы еще вернемся).

Но самым неожиданным для подрядчиков препятствием стало ужесточение закона. Теперь все действия фонда капремонта будет сопровождать казначейство. С одной стороны, налицо однозначное улучшение ситуации, так как будет ужесточен контроль. Казначейское сопровождение подразумевает контроль за расходованием средств, особенно авансов. Но по факту все превратилось в такую схему, что аванс подрядчикам получить стало практически невозможно. И если раньше подрядчики роптали, что аванс слишком маленький, то теперь аванса нет вообще. Естественно, это сразу же сказалось на объемах работ. Началась перестройка деятельности подрядчиков на работу без авансов.

Еще одна проблема, которую необходимо решить совместными усилиями, – это сокращение сроков реализации этапов капремонта. Вот лишь один небольшой штришок – перед проведением работ необходимо очистить места общего пользования от мусора. И делать это должны управляющие компании. По факту же вывозом мусора занимаются подрядчики, и, более того, оплата этих работ не входит в смету. Хотелось бы, чтобы управляющие компании активнее участвовали и в составлении дефектных ведомостей. Ведь кто, как не УК, должны знать все слабые места управляемого дома, отметила Ольга Павлова. Кстати, в других регионах УК реально помогают фонду, а не только ставят подписи в актах выполненных работ.

Ещё одна беда Орла – ремонт объектов культурного наследия. Существующий тариф на капремонт явно недостаточен для таких работ. Но самый большой тормоз – в отношении большинства объектов культурного наследия до сих пор так и не установлен предмет охраны, поэтому охране подлежит все здание полностью. А это приводит к существенному удорожанию и увеличению продолжительности выполнения каждого вида ремонтных работ. Как вариант вообще предложено отказаться от капремонта таких домов, пока не будет определен предмет охраны по каждому конкретному дому. Учитывая, что дома старые, а чиновники и раньше-то не спешили устанавливать предмет охраны, картина выходит совсем печальная. Особенно для тех, кому «повезло» жить в домах-памятниках.

Потребительский терроризм. Жилищная версия

В ходе круглого стола прозвучала очень неожиданная просьба – создать или наделить соответствующими полномочиями какую-нибудь общественную организацию или органы жилищного надзора для защиты от форменного «потребительского терроризма». Как пояснила Ольга Павлова, очень часто собственники либо отказываются подписывать акты выполненных работ, либо есть спорные ситуации, в которых не всегда виноват подрядчик. Практика других регионов показывает, что, имея независимый третейский орган, можно помочь в решении спорных вопросов и существенно ускорить сроки оплаты подрядным организациям, что в условиях казначейского сопровождения просто необходимо. Есть жесткие сроки, и если подрядчик выполнил все, что прописано, то необходимо платить. А собственники зачастую просят включить выполнение еще каких-либо работ и не подписывают акты, пока не будет сделано не запланированное ранее. При наличии третейского органа можно соблюсти интересы всех сторон. А дополнительные работы, например, оформить допсоглашением.

На темной стороне Луны

Впервые удалось послушать мнение о бедах капремонта представителей обычно скрытой от жителей стороны – подрядчиков. Так, финансовый директор ООО «Юнион» Анатолий Проскурня рассказал, что огромные проблемы возникают с проектной документацией, которая в подавляющем большинстве случаев не соответствует реальному положению дел. В итоге до 30% подрядчиков переделывают ПСД за свой счет. При этом не стоит забывать, что подрядчику установлены жесткие временные рамки. А, например, после внесения изменений в ПСД она заново должна пройти экспертизу. В итоге подрядчики попадают на штрафные санкции. И те организации, кто раз или два столкнулся с таким отношением проектировщиков, просто прекращают сотрудничество с фондом капремонта.

Дальше собравшимся поведали вообще сцену из театра абсурда. Якобы в Орловской области один из самых низких тарифов на капремонт, и он не повышался уже несколько лет. В итоге подрядчика вызвали в налоговую и вменили ему в вину… «утрату выгоды». По мнению фискального ведомства, подрядчик заключил контракт, который заведомо был убыточным. По итогам проверки у ФНС возник лишь один вопрос – как вообще можно заключать контракты с фондом капремонта, ведь по всем признакам они убыточные! И главное – где же налог на прибыль от этих огромных объемов ремонтных работ? Или взять среднюю зарплату, на которую различных обязательных платежей и налогов накручено почти 44%. На руки нужно отдать человеку 28 тысяч рублей. А ведь все необходимые суммы заложены в контракт. Если строго следовать документам, то и зарплата выйдет в районе 12-13 тысяч. Поэтому строителям приходится искать, за счет чего держать зарплаты. Подрядчики просто не заинтересованы дальше работать с фондом. Впрочем, вернемся к нашим баранам, вернее к некачественной ПСД.

Подрядчик привел такой пример: стоит шлакоблочная двухэтажка, которая уже пережила все нормативы. И у нее сгнили все перекрытия. Но замена перекрытий в капремонт не входит! По просьбе жильцов балки можно как-то укрепить (опять же без обязательств и гарантий – по бумагам-то этих работ нет). Но самое поразительное, что по проекту вместо снятого мусора (почти 20 тонн) проектировщики предложили нагрузить строение минеральной плитой (для утепления) опять на все те же 20 тонн. Хотя по заверениям строителей, можно было пустить для утепления менее толстую и тяжелую минеральную плиту, а на разницу еще сделать стяжку для стен, чтобы дом не развалился.

Еще пример. Многие дома в районах области стоят в низинах. И периодически попадают под затопление. Но в проекте никто не закладывает укрепление фундамента, чтобы дом не сложился, как карточный. Подрядчик постоянно на объекте и слышит жильцов, видит особенности каждого конкретного дома. А вот разработчик ПСД почему-то в большинстве случаев не удосуживается выехать на место и посмотреть своими глазами, что необходимо делать. Получается, что в доме сами жители зачастую уже поменяли трубы. А в смете стоит 100%-я замена труб в квартирах. В итоге подрядчик купил необходимый запас труб, а жильцы написали отказ. И что делать с приобретенными товарами?

В качестве решения Анатолий Проскурня предложил проводить торги на разработку ПСД сразу и для подрядчиков, и для проектных организаций. Получится живая конкуренция – кто сделает более качественный проект. Кто выедет на место и побеседует с жителями, чтобы учесть все нюансы. И сами проекты тогда будут обсуждаться людьми до утверждения, а не так, как происходит сейчас. Кроме того, получится существенная экономия времени на утверждении проекта, так как его не придется переделывать, уверен Проскурня.

Уже сказалось и введение дополнительного звена в цепочку капремонта в лице казначейства. Так, если в этом году изначально «Юнион» планировал сделать порядка 26-28 домов, то сейчас уже речь идет о 12. Причина – предоплата. Подрядчики связались с регионами, где уже работает этот механизм. Например, Карелия после введения контроля казначейства потеряла 50% своих подрядчиков. Еще порядка 30% оказались под прессом штрафных санкций, так как казначейство жестко привязано к срокам, и никакие «мелочи» в виде несоответствия ПСД факту или нежелания жильцов подписывать акты работ хранителей бюджетных рублей не волнуют. В итоге коллеги из Карелии дали орловцам дружеский совет: уходите вообще от авансов. И как тут быть с поручениями президента РФ Владимира Путина, который рекомендовал всячески поддерживать бизнес, и чтобы предоплата составляла не менее 30%? У подрядчиков даже создается впечатление, что президент и чиновники живут в разных странах.

Более того, в некоторых областях учли грядущее повышение НДС и смогли повысить тариф на капремонт. Причем, сейчас именно оттуда идет больше всего предложений орловским подрядчикам поучаствовать в программе капремонта на более выгодных условиях. Есть реальная вероятность: если не удастся найти общий язык, орловские подрядчики просто уйдут туда, где лучше условия для бизнеса.

Безответственные лица

Досталось в ходе заседания круглого стола и собственникам – как самым «безответственным» лицам. По словам начальника «Орелгосэкспертизы» Юрия Полозова, бывают случаи, когда изначально планируют сделать крышу, и в смету уже заложены работы на кровле. Но в процессе ремонта прорывает канализацию, и жители дружно голосуют за то, чтобы в первую очередь сделать именно канализацию. Смету переделывают, и по новой идут согласования.

Раскритиковал представитель госэкспертизы и предложение отдать составление проектов в руки самих подрядчиков. По его словам, если проектные организации грешат тем, что вообще не заинтересованы в результате ремонта, и потому не выезжают на место при составлении ПСД, то с подрядчиками другой риск. Он наоборот будет заинтересован в увеличении объемов работ, и такие сметы согласуются гораздо дольше, чем составленные проектными организациями, – подчеркнул Полозов.

Еще один взгляд изнутри

Но самым жестким стало выступление заместителя директора фонда по инженерной части Валерия Курмана. Он напомнил, что по нормам выработки на орловских объектах должны работать порядка 1000 производственных рабочих. Если проанализировать списки подрядчиков, то такого числа рабочих по факту просто нет. И это только по количеству. А ведь есть еще и качество! В основном на капремонте задействована самая дешевая и низкоквалифицированная рабочая сила – гастарбайтеры. Многие до того, как попасть на орловские объекты, вообще не работали на стройках. Поэтому выполнить ремонт 200 домов имеющимися силами невозможно, а учитывая квалификацию рабочих, вопросов становится только больше. Уже сейчас понятно, что через полгода в этом же зале соберутся те же люди и будут ругать фонд за невыполнение программы 2019 года, предрек Валерий Курман.

По проектам есть такие вопиющие факты, когда проектировщик (в лучших орловских традициях) подготовил проект без выезда на место. И заложил замену труб центрального отопления. А в доме такой системы нет вообще! И при этом госэкспертиза проверяет проекты на соответствие федеральным расценкам. Валерий Курман предложил проверять их также и на соответствие фактическому положению дел в доме.

Дальше выступление становилось все мрачнее и мрачнее. Например, Курман выступил против передачи «Госзаказчику» функции по контролю за объектами капстроительства. И причина банальна – есть письмо от «Госзаказчика», в котором фонду сообщается, что в организации нет возможности имеющимся штатом посещать все ремонтируемые объекты. В самом фонде также всего четыре инженера. И они физически не в состоянии проконтролировать работы на всех объектах, раскиданных по территории Орловщины. Более того, когда тому же «Госзаказчику» показали видеозапись, как гастарбайтеры делают ремонт в доме №6 на улице Гуртьева, это не взывало никаких эмоций. «Да все нормально!» — был ответ. В итоге на доме, прошедшем капремонт, уже начал осыпаться цоколь. И это было очевидно всем, кроме «Госзаказчика», возмутился Курман. Тут же всплыла замечательная деталь: в доме умудрились двухтрубную систему отопления (спроектированную еще в Советском Союзе и прекрасно проработавшую все эти годы) заменить на однотрубную. И эта замена прошла экспертизу! Потому что ни проектировщик, ни эксперт на объект не выходили и с фактическим положением дел не знакомились.

В качестве предложения Валерий Курман озвучил создание в фонде собственного отдела проектирования. По его мнению, фонд должен иметь службу технического заказчика (причем полноценную, а не как сейчас – четыре человека на 200 домов). И фонд обязательно должен иметь свою службу технического контроля. Без создания полноценных звеньев от начала и до конца деньги, которые сейчас выделяют на работу фонда, уходят впустую. Работа таким неполноценным составом – это всего лишь имитация деятельности. Естественно, такие предложения вызвали резкую критику из зала – сам спроектировал, сам сделал, сам проверил — выглядит очень сомнительно. Более того, вице-спикер Михаил Вдовин предложил через 3 месяца, если ситуация в фонде капремонта не улучшится, спросить конкретно с каждого представителя фонда за ту строчку, за которую он отвечает. Что характерно, предложения все же дооснастить ФКР автомобилями и кадрами для нормальной работы опять остались без внимания. А учитывая прозвучавшие ранее опасения по поводу возможностей подрядчиков – результат программы капремонта в 2019 году уже понятен.

Сергей Миляхин