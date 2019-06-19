Капитальные «инновации»: дольше, сложнее, дороже

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

В Орле снова затронули тему капитального ремонта. На профильном комитете областного совета рассказали о перспективах выполнения плана на 2019 год и о проблемах. Правда, в этот раз наиболее острые и больные темы руководитель регионального фонда решила обойти стороной. Мы подробно писали о катастрофической нехватке подрядчиков, чтобы выполнить весь план по ремонту в 2019-м. О засилье гастарбайтеров, которые выдают «на гора» такое качество работ, что у жителей становится больше проблем, чем было до ремонта. О «быстрорастворимых» подрядчиках, которых не удается привлечь к исправлению недочетов по гарантии. О многолетней нехватке автомобилей, необходимых, чтобы сотрудники фонда могли полноценно контролировать ход ремонта в районах области. Все это было детально описано в статье «Капитальная беда» в №7 (544) от 27 февраля 2019 г. Поэтому повторяться не будем. Расскажем лишь о том, что посчитала необходимым озвучить руководитель регионального фонда Ольга Павлова областным депутатам.

Кому выгоден капитальный бардак?

Начнем, пожалуй, с темы, которая звучит на протяжении последних нескольких лет. Планы по ремонту растут. А на работу самого фонда расходы остаются на прежнем уровне (меньше было только в 2015-м, когда ремонтировали всего 42 многоэтажки). По словам Ольги Павловой, в этом году перед фондом стоит задача отремонтировать объем жилья, сопоставимый с суммарными работами за предшествующие ТРИ года. В департамент направлены предложения по изменению этой ситуации. Захотят ли в этот раз услышать представителей фонда, или капитальный бардак кому-то очень выгоден в сером доме, узнаем уже совсем скоро.

Ряд изменений в работе фонда все же произойдет. Как бы этому ни сопротивлялись новоприбывшие «варяги». Дело в том, что решения принимаются не только на региональном, но и на федеральном уровне. Например, с учетом роста объемов капремонта Фондом содействия реформированию ЖКХ были проанализированы программы капремонта по всей стране. Был выявлен ряд слабых моментов. В частности, Минстрой настоятельно рекомендует сократить перечень и стоимость работ по капитальному ремонту. В Жилищном кодексе всего предусмотрено 6 видов работ, которые должны быть обеспечены размером минимального взноса (в Орловской области это 6,6 рубля с квадратного метра). По инициативе региона этот список был расширен дополнительно 14 видами работ. Минстрой настоятельно рекомендует сократить этот список. В первую очередь сократят те виды, что не числятся в Жилищном кодексе.

Кроме того, из программы капремонта исключат несколько категорий домов. В первую очередь кандидаты «на вылет» – это дома, которые экономически нецелесообразно ремонтировать. Вторые в очереди на исключение дома с числом квартир менее пяти. Кроме того, правительством РФ могут быть приняты решения о ремонте домов, признанных объектами культурного наследия. Например, если дом является объектом культурного наследия муниципального значения, то ПСД разрабатывается в полном объеме для сохранения этого дома. А из фонда капремонта будет направлена только часть необходимой для ремонта суммы. Все недостающее должен будет внести бюджет. В данном случае платить будет и без того нищая городская казна.

Еще одно восхитительное ноу-хау – это введение контроля за расходованием средств со «спецсчетов». Многие жители решили не вкладывать средства в общий котел, а открыть спецсчета, чтобы самим решать, какого качества материалы закупать для ремонта и какие строительные фирмы нанимать для работ. В ближайшем будущем все изменится. Расходы из «общего котла» контролируются и казначейством, и КСП, и прокуратурой. (Интересно, где были все вышеперечисленные структуры, когда проходил капремонт на улице Ленина?). По мнению инициаторов изменений, жители тратят на ремонт своих домов слишком много. И делают ремонт слишком качественно. Поэтому будет введена предельная стоимость по каждому виду работ. Следить за расходами жителей со спецсчетов будут либо органы государственного жилищного надзора, либо все тот же регоператор. Этот вопрос должен быть решен до конца года. Напомним, сейчас в регионе накапливают средства на ремонт своих многоэтажек 544 дома. И еще 28 домов планируют в течение этого года забрать средства из «общего котла».

Здесь есть очень интересный момент, на который ранее особо нигде не обращали внимание. Помимо процесса вывода средств из «общего котла» на спецсчета есть и обратный процесс. И очень часто обратно дома просятся с нулевым счетом. А обязанность по проведению капитального ремонта ни с фонда капремонта, ни с регионального бюджета никто не снимает. В ряде регионов, где половина домов ушла на спецсчета, процесс обратного возврата в «общий котел» оказался очень болезненным. Жители «вбухали» все собранные средства на какой-то один вид работ и теперь надеются на помощь властей.

Бери больше, кидай дальше…

Минстрой предусматривает (правда лишь как одну из мер) поэтапное увеличение минимального взноса на капремонт либо обеспечение необходимого софинансирования из областного и муниципального бюджетов. Напомним, по закону необходимо один раз в три года актуализировать расчеты экономически обоснованного тарифа на проведение капремонта и сейчас ОГУ совместно с региональным фондом как раз занялись вплотную расчетами новой цифры, рассказала Ольга Павлова.

На счетах фонда сейчас собрано порядка миллиарда рублей. По программе 2019 года планируется израсходовать около 600 миллионов. Депутат Руслан Перелыгин поинтересовался, что, может быть, имеет смысл смотреть не только на экономическое обоснование тарифа, но и на эффективность расходования собранных средств. Если бы кампания по капремонту изначально пошла нормальными темпами, то такого остатка на счетах не накопилось бы. Ведь, к примеру, цена ремонта той же крыши три года назад и сейчас – это совершенно разные цифры. Стройматериалы дорожают гораздо быстрее, чем отражено в официальной статистике по инфляции. Какой смысл задирать тариф, если уже сейчас фонд собирает с жителей гораздо больше, чем физически в состоянии пустить в дело? Риторический вопрос.

Куда везти мусор?

Пожаловалась Ольга Павлова и на неожиданные препятствия, которые возникли в ходе «мусорной» реформы. Практически все подрядные организации, по словам Павловой, столкнулись с проблемой вывоза строительных отходов. Они не относятся к категории ТБО. Следовательно, на сортировочный завод эти отходы не принимают. Полигон под Орлом закрыли. В ходе начавшейся реформы обращения с отходами проблема вывоза строительного мусора встала довольно остро – об этом ранее неоднократно говорили на различных совещаниях и не только представители фонда. Регоператор «Зеленая роща» оперативно откликнулся на выступление Павловой и пояснил, что «ничто не мешает хозяйствующим субъектам заключать с перевозчиками отдельные договоры на вывоз строительных отходов. Строительные отходы складируются на Мценском и Ливенском полигонах, также прием отходов осуществляет АО «Экосити» (ул. Итальянская, 33). Утверждение, что реформа по обращению с ТКО является тормозом для капитального ремонта жилых домов, не состоятельно. Другое дело, что нежелание ремонтных организаций заключать соответствующие договоры, является нарушением действующего законодательства и создает неудобства для жителей региона», – говорится в релизе «Зеленой рощи». Кстати, ранее руководитель «ЭкоСити» Юрий Парахин неоднократно заявлял, что НЕ ПРИНИМАЕТ строительные отходы, так как они не относятся к категории ТБО. Опять получается поп свое, чёрт свое, а кто заплатит за транспортировку тяжеленных строительных отходов из Орла в Ливны? Расценки-то для подрядчиков утверждены без учета дальних «покатушек».

Кап-кап-кап-ремонт

Особо пугающая ситуация сложилась с ремонтом крыш. Напомним, этой весной город просто захлестнула волна жалоб на текущие кровли. При этом в областной столице планируется за счет фонда отремонтировать всего 31 кровлю. Еще порядка 40 крыш будут сделаны за счет «спецсчетов». Но это капля в море, так как только зимой только в Орле по текущим кровлям называлось более 400 «проблемных» адресов. Пока стоит хорошая погода, жители не особо жалуются. Когда чинить кровли будет уже нельзя (начнутся бесконечные осенние дожди, а там и снегопады с оттепелями), город захлестнет вторая волна жалоб на текущие крыши. Только если в первый раз людей просили потерпеть до лета, то теперь слушать капель посреди квартиры придется гораздо дольше. И это при том, что, напомним, свыше 400 миллионов собранных с орловцев денег лежат в общем котле фонда капремонта мертвым грузом. Стоимость же ремонта кровли за год подскочит еще как минимум на 10%.

Бренд Орла – «потомкинские» балконы

На «самой красивой улице» Ленина с недавно отремонтированных домов минувшей зимой стала обваливаться штукатурка. Депутаты поинтересовались: когда и за чей счет будут отремонтированы дома? Напомним, в спешке перед юбилеем города несколько балконов были наспех заткнуты мусором и зашиты фанерой. Тогда муниципальные власти пообещали после торжеств доделать работы по технологии. Но «потомкинские» балконы по-прежнему остаются недоделаны. Равно как и крыши, которые уже потекли. Равно как и штукатурка, падающая на головы прохожих.

«Мы посчитали сумму, которую необходимо направить, чтобы поправить фасады, доделать крыши на Ленинской. Из котла регионального оператора деньги на эти цели взять нельзя. Иных источников у фонда пока нет. Поэтому мы будем обращаться в правительство Орловской области о выделении денег. Субсидиарную ответственность за деятельность фонда несет региональный бюджет», – пояснила Ольга Павлова.

Получается просто великолепная схема: сначала провести некачественный ремонт, заплатить за него, потом отправить на повышение всех причастных чиновников (погуглите, где сейчас Андрей Усиков и Вадим Потомский), а потом еще и взять из бюджета (то есть у нас с вами) деньги на исправление недочетов.

Кстати, чтобы ужесточить контроль за расходованием средств, ввели казначейское сопровождение и отказались от авансов. Это серьезно замедлило ход работ по капитальному ремонту. Конечно, контроль с учетом событий 2015-2016 годов – это прекрасно. Но вот успеют ли выполнить все задуманное – это большой вопрос. Вкупе с нехваткой самих подрядчиков (напомним, за этот год планировалось сделать больше, чем за три предыдущие вместе взятые) будущее программы капремонта 2019 года приобретает пугающие очертания. Если оплата через банки проходила в течение считанных часов, то через казначейство прохождение платежей растягивается на дни. В итоге депутаты решили собрать еще раз все заинтересованные стороны и обсудить технические детали: как сделать, чтобы защита программы капремонта от мошенников окончательно не угробила эту самую программу.

Сергей Миляхин