Капитальный ремонт: чиновники в плюсе – жители в минусе

№42 (666) от 8 декабря 2021 г.

Депутат Рыбаков вновь поднял тему провального капитального ремонта в Орловской области. По мнению Виталия Рыбакова, в завершающемся 2021 году его можно охарактеризовать так: чиновники в плюсе, жители в минусе. В очередном видеоролике на своём канале в YouTube депутат обозначил основные проблемы капремонта.

https://www.youtube.com/watch?v=6I-Z4dmoxi8

— В прошлом году я поднимал вопрос капитального ремонта на улице Ленина: рассказывал о домах, которые подверглись варварскому капремонту в рамках подготовки к юбилею города, — напомнил Рыбаков. — Начало этого года ознаменовалось признанием полного провала программы капитального ремонта 2020 года.

Рыбаков напомнил, как и.о. руководителя департамента строительства ТЭК, ЖКХ и транспорта Алексей Субботин объяснял причину провала:

— Существенная причина невыполнения краткосрочного плана в 2020 году является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, — заявил Субботин, чем очень удивил прокурора области.

-Какое отношение имеет эпидобстановка к проведению своевременной работы по проектированию, по выбору строительно-монтажной организации, к выполнению строительно-монтажных работ? — задал риторический вопрос Владислав Малкин.

— Несмотря на отсылку к эпидобстановке, были возбуждены уголовные дела: бывшему директору фонда Масленникову предъявлено обвинение в мошенничестве и коммерческом подкупе. Но жителям не становится от этого легче, — напомнил депутат Рыбаков. — Пока идут многолетние судебные разбирательства, законопослушные граждане вынуждены терпеть неудобства и возмещать причиненный им ущерб через суд. Регулярно вскрываются некачественные работы прошлых периодов. А работы этого года выполняются с нарушением всех разумных сроков.

9 ноября 2021 года Виталий Рыбаков снял на видео так называемую замену окон в подъезде дома №77 по улице Комсомольской.

— В 2021 году из фонда капремонта были выделены деньги на замену окон в этом доме. Окна заменили, а решетки ограждения исчезли. Это создает опасность для маленьких детей, может случиться непоправимое, — предупредил депутат. — У меня вопрос: куда из этого дома исчезли стальные решетки, которые обеспечивали безопасность?

И это далеко не единственная претензия к качеству и срокам выполнения работ.

— К настоящему времени уже понятно, что программа капитального ремонта 2021 года также будет провалена, — убежден Виталий Рыбаков.

Депутат потребовал от руководителя фонда точных данных о том, сколько домов фактически оставалось без крыш к середине ноября текущего года.

Их оказалось порядка двадцати.

— Комсомольская, 144 — открыли крышу еще в начале лета, Приборостроительная, открыты крыши. Люди несут материальный ущерб, особенно восьмые, девятые этажи — все течет. И потечет еще больше, — предупредил депутат. — Кто будет отвечать за это? Я думаю, что должен отвечать руководитель фонда капремонта. Но мне приснился «сон», что скоро он просто уволится.

Скоро начнется полноценная зима. А крыши многих домов до сих пор раскрыты, хотя их должны были сделать еще летом. К ремонту некоторых домов еще даже не приступали. Сейчас фонд предлагает сократить объем работ на следующий год. То есть ремонт, который люди ждали десятилетиями, вновь предлагают отложить на неопределенный срок. При этом уже сейчас у депутатов и правоохранительных органов возникает множество вопросов к работе фонда и лично к его руководителю гражданину Басалаеву.

Есть к Басалаеву претензии и по планированию ремонта лифтов в многоквартирных домах.

Отсутствие грамотного планирования, коррупционные схемы регулярно наносят финансовый и репутационный ущерб органам власти. Жители несут финансовые потери, при этом департамент не ведет должного контроля, а все провальные отчеты принимаются к сведению техническим большинством во главе с Музалевским. Уголовное наказание виновных — это правильно, но преступление проще предупредить. Я предлагаю наладить набор профессиональных кадров и обеспечить полноценный контроль за работой фонда, что позволит избежать нарушений, а финансы реализовать в рамках закона с максимальной пользой для жителей Орловской области, — заключил депутат Рыбаков.