Капитальный ремонт перенацелят на крыши

В Орле региональный фонд капремонта за три года (2018-2019-2020 гг.) планирует капитально отремонтировать 448 домов. Всего по области в 2019 году по программе капремонта необходимо отремонтировать 200 домов, столько же в 2020. В этом году замене подлежат 103 лифта. Между тем, как рассказали сегодня ходе «круглого стола» на комитете областного совета по ЖКХ, возможностей строительных компаний явно недостаточно. Необходимо выполнить работ на 900 миллионов, а по факту строительные организации способны освоить лишь порядка 500 миллионов рублей. При этом в ходе «круглого стола» особое внимание обратили на крайне низкое качество работ. В строительных бригадах сплошь и рядом гастарбайтеры из стран бывшего СССР. Оставляет желать лучшего и качество составляемых проектов — ведь их делают без выезда на место. Зачастую подрядным организациям приходится все заново преосмечивать, а это трата и средств и времени. Но самое главное — в этом году вскрылась проблема массовых протечек кровель. Именно на ремонт крыш и просили депутаты обратить особое внимание. Ведь как бы красиво не был покрашен дом снаружи, какие бы скамеечки не стояли во дворе — если в квартирах сырость, а несущие конструкции разрушаются — ни о каком комфорте речи быть не может. Представители фонда озвучили массу проблем, которые серьезно влияют на выполнение планов по ремонту. Мы детально расскажем об этом в ближайшем номере газеты.