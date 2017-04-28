Капля в море: в Орле заменят 58 лифтов в 9 домах

До конца года в Орле поменяют 58 лифтов в 9 многоэтажках. В 2015 и 2016 годах в 31 многоквартирном доме заменили 101 лифт. Всего же в городе установлено 2 309 лифтов, из которых 869 устройств уже отработали назначенный срок службы 25 лет. До конца этого года количество «опасных» лифтов возрастет уже до 920. Согласно требованиям технического регламента «Безопасность лифтов» все они подлежат модернизации или замене до 2020 года. Но такими темпами — по 50 лифтов в год, очевидно, что проблему решить не удастся.

Сейчас замена лифтов осуществляется при включении многоэтажки в муниципальный краткосрочный план капремонта. Очередность включения домов в муниципальные краткосрочные планы для замены лифтов определяется в зависимости от года ввода дома в эксплуатацию. Работы по замене лифтов проводятся ООО «Трансэнерго». При этом жители могут ждать, пока областной фонд капремонта выделит средства на решение их проблемы ,а могут собрать деньги сами и сами же выбрать организацию-производителя нового лифта. Как показал печальный орловский опыт — не все лифты после замены работают без нареканий.