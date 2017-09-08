Капремонт по-орловски, или Фонд имени бардака

№30 (478) от 13 сентября 2013 г.

Ситуацию с капитальным ремонтом, которую пришлось увидеть нашему корреспонденту в доме №5 по улице Гуртьева, сложно охарактеризовать иначе чем бардак. Судите сами — до начала холодов остались считанные дни, а батареи в подъездах и трубы в подвале срезаны. К ремонту крыши никто вообще не приступал. Рабочих на объекте нет. И за всем происходящим внимательно наблюдает специально созданный для контроля за капитальным ремонтом региональный Фонд. На одной из пресс-конференций областные чиновники попытались заверить журналистов, что фонд для того и создается, чтобы контролировать расходование средств и следить за качеством работ. Увиденное на конкретном доме заставляет сильно усомниться в целесообразности существования этой структуры — такой же бардак доводилось фиксировать на фото и видео журналисту в нескольких домах еще до того, как создавался региональный фонд. Как говорится, дежавю!

Битва жильцов с чиновниками

Лучше всего начать рассказ с предыстории, которая проливает свет на многое происходящее в доме №5 по улице Гуртьева. Как пояснила помощник старшей по дому Людмила Мещерец, основная битва с представителями фонда капремонта развернулась в конце прошлого года по поводу списка необходимых работ. Многоэтажка за 57 лет своего существования ни разу капитально не ремонтировалась. Поэтому, когда накануне капремонта дом осмотрели сотрудники Жилинспекции и выдали список рекомендованных работ — жильцы обрадовались. Ведь в перечне был и такой пункт, как оштукатуривание фасада. В данный момент практически под каждым окном со стороны двора видны сквозные трещины. Вдоль некоторых разломов существенно выпирают наружу кирпичи (см. фото). Но когда смету предстоящих работ начали согласовывать с фондом капремонта — строчка о штукатурке загадочным образом исчезла. Зато появился пункт об установке прибора учета тепла за 800 тысяч. Жители посчитали, что заделать трещины все же важнее, и попросили переделать смету. Тем более, что по закону перечень работ должны согласовывать с жильцами. Однако пункт с прибором учета тепла просто каким-то мистическим образом появлялся в документах снова и снова. Точку удалось поставить лишь в конце весны на общем собрании, когда жители заняли принципиальную позицию по включению в ремонт штукатурных работ на фасаде и отказались от прибора учета тепла.

Ловкость рук и никакого?…

Удивление у жителей вызвала настойчивость, с которой представители фонда капремонта навязывали им счетчик тепла. Уже когда жильцам удалось пообщаться со строителями, выяснилось, что заявленная стоимость прибора учета для дома была существенно завышена. Но и это не самое интересное: оказывается, первая организация, которая начинала капитальный ремонт, таинственным образом исчезла. Как фонд капремонта ведет отбор подрядчиков, если они потом растворяются в неизвестном направлении, а сроки ремонта оказываются сорваны? Жильцы уверены, что только за счет сданных в металлолом старых труб можно было бы купить часть новых радиаторов. Но кому теперь адресовать претензии, если первый подрядчик исчез? Хотели бы жители получить ответ и на вопрос о финансовом резерве, который опять же таинственным образом то появлялся в документах на ремонт дома, то исчезал. Менялся как размер резерва (с 300 до 100 тысяч), так и вообще факт его существования. Постоянно менялись и кураторы ремонта со стороны фонда — так что все договоренности с жильцами постоянно оказывались забыты или не исполнены. Все это как нельзя лучше характеризует происходящее в орловском региональном фонде капремонта.

Добро пожаловать, зима!

До наступления холодов остаются считанные дни, а тем временем в доме №5 нет ни одного рабочего, отметила в ходе мини-экскурсии старшая по дому Светлана Веселова. В мае поставили стояки горячей воды, батареи на лестничных площадках срезали и… на этом капремонт в доме завершился. Осталось заменить стояки холодной воды. Поставить в подъездах новые батареи отопления. Впрочем, жителей периодически уверяют, что в их доме вот-вот начнутся работы. Правда, сами жильцы совсем не рады, если с приходом холодов в их квартирах развернется замена стояков. Ведь потом понадобятся отделочные работы, чтобы снова уложить сколотый кафель, и все это жильцы вынуждены будут делать уже зимой! По проекту еще предстоит отделка фасада, за которую так долго бились жители, но, если так можно выразиться, на фасаде еще и «конь не валялся». Так же, как не приступали и к ремонту кровли. При этом жители уверены, что накануне холодов раскрывать крышу вообще лишено смысла — то есть этот пункт однозначно переходит на следующий год. А вот как будет дом встречать зиму с отрезанными коммуникациями в подвале (см. фото) — этот вопрос жильцы просили задать областным чиновникам через наше издание.

Сергей Миляхин