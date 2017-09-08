Капремонт в стиле нон-финито

№34 (482) от 12 октября 2017 г.

В изобразительном искусстве есть такой прием, когда творец не завершает свое произведение, предоставляя зрителю самому домыслить, как должен выглядеть законченный шедевр. В Орле все больше домов после капитального ремонта попадает в категорию «нон-финито». Напомним, «первой ласточкой» стали многоэтажки на улице Ленина. Не успевающие уложиться в срок до 450-летия Орла строители закрыли листами ДСП недоделанные балконы и покрасили белой краской этот «шедевр» технической мысли. Острые на язык жители прозвали балконы «потомкинскими» по аналогии с «потемкинскими деревнями». Власти через СМИ заявили, что после юбилея балконы будут раскрыты и доделаны по технологии. Но по факту после юбилея прошло уже больше года, а «потомкинские» балконы никто доделывать не собирается. Сейчас крашеные фанерки (стыдливо прикрывающие мешки цемента и прочий хлам, затыкающий дыры в полу балконов) стали неотъемлемой частью главной пешеходной улицы города. Жителям нескольких многоэтажек остается лишь изо всех сил напрячь фантазию и представить, как должны выглядеть их дома в завершенном виде. Впрочем, задействовать воображение приходится все большему числу орловцев. Наше издание продолжает серию публикаций, посвященных некачественному капремонту.

Течёт ручей, бежит ручей

Если посмотреть с улицы в солнечный день на дом №36 по улице Салтыкова-Щедрина, то можно искренне позавидовать жильцам этой пятиэтажки, попавшей в программу капитального ремонта. Но если зайти в квартиры на верхних этажах и посмотреть на происходящее в дождливый день, то становится не по себе: потоки воды, бьющие мощной струей мимо водостоков, размывают недавно оштукатуренный фасад, заливают балконы, попадают между оконных рам. На потолках верхних квартир – разводы от постоянной сырости. В углах – плесень, которая медленно, но верно подтачивает здоровье жильцов. И это все в доме, который только что прошел капитальный ремонт! За счет средств, собранных с жителей. Почему жители платят за плесень, как на объектах появляются странные фирмы, как вообще выстроена схема работы фонды капремонта – свет на эти и другие моменты нам пролила старшая по дому №36 Людмила Погудина.

Незаменимые подрядчики из «северной столицы»

Странности с капитальным ремонтом, по словам нашей собеседницы, начались с первых же шагов. В доме №36 на общем собрании выбрали пять представителей жильцов, которые должны были контролировать ход работ. Счастливые орловцы узнали, что попали в программу капремонта в феврале 2015-го и до конца того же года ремонт должен был завершиться. Однако приглашение на выборы по тендеру организации-подрядчика жильцы получили только в конце августа, когда объективно было упущено самое удобное для работ время – все лето! То есть неразбериха и подготовительный этап длились дольше, чем предполагался основной этап – собственно ремонт. Стоит отметить, что до конкурса в доме работала сметная организация, представители которой детально осмотрели дом, познакомились со всеми «болевыми точками», учли пожелания жителей. Эта же организация и выиграла тендер, что в какой-то мере обрадовало жителей, так как с компанией уже был налажен контакт, и сами строители не понаслышке знали о бедах многоэтажки. Вернувшись из фонда после объявления победителей, старшая по дому рассказала жителям, кто именно будет ремонтировать их дом. Важная деталь – конкурс выиграла орловская компания! Но буквально через день жителям дома №36 позвонили из фонда капремонта и сказали, что орловская организация… сама отказалась от подряда. Сказать, что жители были удивлены – значит ничего не сказать. Представители организации всего день назад радовались победе и общались с жильцами, строя планы на предстоящие работы. И вдруг они отыграли назад? Впрочем, все стало понятно, когда в фонде капремонта объявили адрес прописки победителя – работы по дому собиралась вести компания, которая… не смогла выиграть конкурс – питерская «ЦенТурион». И, что характерно, на субподряд питерцами были наняты рабочие очень и очень сомнительной квалификации. В ходе работ на кровле ими были повреждены потолки в квартирах жителей 5-го этажа! Потом эти огрехи были исправлены, но глобальные проблемы с кровлей остались – вода с крыши не попадает в водостоки.

Контора пишет

Дальше началось еще одно характерное для фонда капремонта явление – безрезультатная переписка с пострадавшими жильцами. Старшая по дому показала гарантийное письмо, в котором все та же фирма «ЦенТурион» обещает исправить все недоделки по дому. Причем в письме указан крайний срок – 30 мая 2017 года. Но… на дворе уже моросят октябрьские дожди, а никаких доделок и переделок жители так и не увидели. Так же как и не удается добиться внятного ответа от представителей фонда капремонта – какие санкции применены к фирме-подрядчику? А уж про загадочную историю с исчезновением после аукциона орловской фирмы-победителя и появлением на сцене питерской компании даже спрашивать некого.

Смена руководителей как главный рабочий инструмент

Секрет «неуязвимости» регионального фонда капремонта кроется в принятом стиле руководства. Так, только за последние годы там уже несколько раз сменился глава. Более того, поменялись и заместители руководителя, с которыми вели переписку жильцы пострадавших домов. При этом абсолютно непонятно, как передаются дела новым сотрудникам? По заверениям старшей по дому, с каждым новым замом приходится объясняться с нуля. И если исправление недоделок стоит на месте твердо и незыблемо, то время бежит неумолимо. Жители опасаются, что потоки воды приведут к серьезным повреждениям фундамента и фасада.

Если бы это был единичный случай в нашем городе! Сообщения о проблемах в домах, имевших несчастье попасть в программу капремонта, поступают в редакцию с пугающим постоянством. Как пишут наши коллеги с сайта «Орловские новости» http://newsorel.ru/fn_294435.html, в начале минувшей недели без отопления оставались восемь домов, где продолжаются работы по капремонту. Вспоминая все ту же многострадальную улицу Ленина, где в прошлом году постоянно передвигали сроки окончания капремонта, можно не сомневаться, что и обозначенный «час Х» для этих восьми домов – 10 октября – снова будет передвигаться.

Сергей Миляхин

 

Территория без надежды
Мама, купи противогаз!
О словах и делах
Опубликовано 13 Окт 2017 в 12:52. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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