4 декабря 2019



Капремонт во всей красе: в Орле дом год простоял без крыши

Прокуратурой области по информации ТРК «Истоки» проведена проверка по фактам нарушений при проведении капитального ремонта кровли дома №47 по ул. Тургенева в Орле. Установлено, что по договору ООО «ТРУ Орелгражданремспецстрой» работы по капитальному ремонту кровли указанного дома должны были быть окончены до декабря 2018 г. В нарушение установленных требований законодательства сроки окончания работ подрядчиком соблюдены не были, на момент проведения проверки осенью 2019 г. работы завершены не были.

При этом сотрудниками Регионального фонда капремонта меры по привлечению подрядной организации к установленной законом и договором ответственности приняты не были. Материалы прокурорской проверки направлены в департамент надзорной и контрольной деятельности для принятия мер. Кроме того, по факту нарушений прав граждан-жителей дома при проведении капитального ремонта прокуратурой Советского района в адрес директора Фонда внесено представление. По результатам принятых прокуратурой мер нарушения устранены, капитальный ремонт кровли дома завершен.

 

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Опубликовано 04 Дек 2019 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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