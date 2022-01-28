Карачевское шоссе в Орле отремонтируют по надежной технологии

Ремонт Карачевского шоссе на участке от ул. Комсомольской до ул. Мостовой начнется в феврале. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это будет уже второй объект улично-дорожной сети Орла, который отремонтируют по методу холодного ресайклинга. Данный метод использовали при ремонте переулка Маслозаводского – по нему проходит большегрузная техника и, из-за износа дорожной «подушки» асфальт буквально выдавливался из-под колес.

Благодаря применению метода холодного ресайклинга дорога не только успешно переживет зиму, но и останется под пристальным контролем орловского подрядчика еще на 6,5 лет, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Аналогичное укрепление планируется реализовать и при ремонте Карачевского шоссе. Завершить работы планируется до 31 июля 2022 года.

Метод холодной регенерации позволяет заменить разрушенный материал изношенной и дефектной дорожной «одежды» на новое покрытие без применения новых материалов. В ремонте используется специальная установка – холодный ресайклер, который мощным фрезерным барабаном измельчает существующее основание. Он смешивает снятое полотно с новыми вяжущими материалами – битумом, цементом и другими. Далее ровным слоем «подушка» укладывается на место.

Сверху обновленного полотна укладывается нижний и верхний слои асфальта. Эта надежная сцепка при качественном исполнении призвана служить не менее 10 лет. Кстати, очень похожую революционную технологию в свое время применили при ремонте улицы Красноармейской. И там дорожное покрытие выдержало обещанные сроки службы.