Картинки с выборов

№34 (613) от 16 сентября 2020 г.

Кампания по выборам депутатов Орловского горсовета шестого созыва, завершившаяся 13 сентября, уже признана одной из самых ожесточенных и, увы, нечистоплотных. Как показала практика, в борьбе за депутатские мандаты оказались хороши почти все нехорошие средства. И если присутствие на избирательных участках большого числа наблюдателей позволило избежать вбросов бюллетеней и откровенных фальсификаций итогов выборов, то остальной арсенал всевозможных нарушений использовался, что называется, на полную катушку.

В понедельник, после подведения предварительных итогов выборов, координатор движения «Голос» в Орловской области Вероника Каткова и эксперт «Голоса» Дмитрий Краюхин поделились с журналистами своими наблюдениями за ходом избирательной кампании.

Вероника Каткова обрисовала основные характерные особенности прошедших выборов. Среди них – многодневное голосование, в том числе так называемое голосование «на пеньках» (то есть вне избирательных участков), ужесточение требований к кандидатам-самовыдвиженцам, послужившее поводом для того, чтобы значительную часть таких кандидатов до выборов не допустить, рекордное количество кандидатов-двойников (13 пар), двойные стандарты в ходе агитационной кампании: запрет на проведение агитационных мероприятий для всех партий и кандидатов за исключением «Единой России» и КПРФ, широкое использование черного пиара и, конечно же, колоссальный административный ресурс, разумеется, работающий на партию власти.

Дмитрий Краюхин проиллюстрировал общую картину конкретными примерами. Приведем лишь несколько самых ярких.

По-нашему, по-джентльменски

Одна из наиболее резонансных историй, о которой рассказал Дмитрий Краюхин, произошла на 22-м избирательном округе, где одного из кандидатов заподозрили в подкупе избирателей.

— Очень интересная и, на мой взгляд, потенциально опасная ситуация сложилась на 22-м округе. По этому округу шло несколько кандидатов, основная борьба шла между Игорем Рыбаковым от «Справедливой России» и Андреем Верижниковым от «Единой России». Рыбаков вел кампанию традиционно – агитация, беседы, общение с людьми, в конце концов – депутатская работа: желтые заборчики, детские площадки – они работают! Потому что жильцы, выходя из дома, видят эту самую площадку с надписями «Работа Рыбакова». Андрей Верижников пошел по другому пути. Он поступил просто: он начал заключать договоры с избирателями. Якобы на агитацию. С человеком заключался договор, и выплачивался аванс 300 рублей. После чего в соответствии с договором он должен был провести три беседы на округе и распространить три агитационных материала (заметим, в качестве «агиток» гражданам выдавалось нечто вроде карманных календариков с портретом Верижникова, которые они наивно показывали членам избирательных комиссий, приходя голосовать за последнего на избирательный участок. – Прим. ред.). Будет он вести беседы, не будет он вести беседы, будет он распространять, не будет распространять – на этот случай есть анекдот. Как Чапаев поехал в Англию и вернулся оттуда с чемоданами денег и вещей. У него Петька спрашивает:

— Василий Иваныч, как ты умудрился?

– Знаешь, Петька, сели мы за карточный стол, начали играть. Я говорю: у меня 17. А напротив меня сидит джентльмен и говорит: у меня 19. Я говорю ему: покажи. А он говорит: у нас, джентльменов, принято верить на слово. И тут, Петька, как мне карта пошла!

У Верижникова джентльмены всем верят на слово. Хотя у меня лично произошел очень интересный эпизод. Стою я перед штабом Верижникова, общаюсь с его представителями. И тут к нам подходит один джентльмен, и, пахнув ароматом хорошо выдержанного портвейна, спрашивает: «Мужики, а где тут за деньги проголосовать можно?» Джентльмены из штаба Верижникова смотрят то друг на друга, то на меня. Ну я-то всегда готов помочь всем, особенно джентльменам, и я говорю: «Все очень просто. Заходишь туда, там регистрируешься, тебе дадут три бумажки и триста рублей. Выйдешь – бумажки кидаешь в урну, сам идешь в школу, там тебе дадут бюллетени, их тоже кидаешь в урну. Приходишь сюда – и тебе дают 500 рублей». По-моему, все джентльмены были удовлетворены моим ответом», — завершил Краюхин «джентльменскую» историю и добавил уже без шуток:

— Я не случайно сказал о большой опасности. Один из двойников – Андрей Верижников – подал в суд на другого Андрея Верижникова (того, которого в народе зовут Андрей-800 рублей. – Прим. ред.) с требованием снять его с регистрации в качестве кандидата, мотивируя, что это не агитация, а подкуп. Тем более, что в интернете выложена масса аудио- и видеозаписей, где джентльмены пожилого возраста говорят: нам дали деньги, сказали идти проголосовать вот за этого, вот картиночка, три календарика, мы сейчас за него проголосуем, а потом нам дадут 500 рублей. Суд посмотрел эти записи. И сказал: извините, это договор гражданско-правового характера между джентльменами. И оснований для снятия нет. Что может получиться на следующих выборах? В этом офисе откроется штаб, где будут нанимать агитаторов за 800 рублей, в другом – за 900 рублей, а вон в том агитаторы смогут получить 1100 рублей. Кстати, в первый день Андрей Павлович выплачивал 1100 рублей, но потом понял, что и за 800 можно – зачем платить больше? И в этом я вижу большую опасность. На мой взгляд, опасность есть и для партии «Единая Россия». Потому что, ассоциировав себя с этим человеком, она показала себя как партия, которая готова тупо покупать голоса избирателей.

«Утеряна культура фальсификации»

Далее речь зашла о том, как были признаны недействительными результаты досрочного голосования на двух избирательных участках.

— Накануне дня голосования было два инцидента, которые на мой взгляд, имеют признаки уголовного преступления, — рассказал Дмитрий Краюхин. — Участковая избирательная комиссия №3 в четвертой школе. Там было обнаружено, что в списках для голосования, которые утром 11 сентября раздали членам комиссии, против фамилий нескольких десятков избирателей имеются отметки членов комиссии о том, что этим избирателям были выданы бюллетени (обнаружил это кандидат от «Справедливой России» Иван Радченко. – Прим. ред.). А вот подписей избирателей о том, что они эти бюллетени получили, не было. По неофициальной информации, в комиссию был передан список граждан и сказано: завтра к вам придут хорошие люди, помогите им побыстрее проголосовать. И чтобы ускорить процесс, члены комиссии расписались против этих фамилий. А утром с этими списками ознакомились не избиратели, а оперативно-следственная группа УВД (результаты досрочного голосования здесь были признаны недействительными. – Прим. ред.).

И что вы думаете? Уже на следующий день, 12 сентября, на 121-м избирательном участке в школе №15 опять-таки обнаружились огромные списки, где-то на две сотни голосов, полностью заполненные одной рукой. И подписи избирателей в получении бюллетеней почти не различались. Но и этого мало. Судя по всему, времени не хватило, и более половины последнего листа так и остались без подписей в получении – не успели заполнить. Утеряна культура фальсификации.

Когда это было выявлено, на избирательный участок приехал председатель ТИК Советского района Максим Сушков. Он пошептался с председателем участковой комиссии… и уехал… Поскольку председатель ТИКа не предпринял ни малейших мер к урегулированию ситуации, пришлось действовать мне, — пояснил Краюхин.

Правозащитник подал заявление о признании недействительными результатов досрочного голосования на данном участке. Комиссия не хотела рассматривать заявление Краюхина, но спустя несколько часов, видя, что представитель «Голоса» (а заодно и член муниципальной избирательной комиссии города Орла) не покидает участок, была вынуждена принять решение и аннулировать 438 бюллетеней.

«Фокусы» с бюллетенями обнаружились и в день голосования, 13 сентября, на 111-м избирательном участке. Как напомнил Дмитрий Краюхин, на выборах в 2015 году на этом участке были выявлены факты незаконного вскрытия конвертов с бюллетенями досрочного голосования.

— И первое, что я увидел, — сообщил Краюхин, — это конверты со смещенными печатями (то есть с признаками вскрытия, см. фото. – Прим. ред.). Я был вынужден вызвать полицию и подал заявление о возбуждении уголовного дела, которое было официально зарегистрировано.

Все это было бы смешно…

Рассказал Дмитрий Краюхин и историю из разряда «забавных», по его собственному выражению:

— Если говорить о явке, то в городе Орле всего 253 тысячи избирателей. Из них порядка 40 тысяч (15,7%) проголосовало досрочно. И всего лишь 29 тысяч (12,6%) проголосовало в день голосования. Но на самом деле у нас есть участки с почти стопроцентной явкой. Это мой самый любимый 740-й избирательный участок. На этом участке традиционно самый высокий уровень поддержки нашей самой уважаемой партии «Единая Россия». На этот раз за «Единую Россию» там проголосовало 85,99% избирателей. Кандидат от «Единой России» (по одномандатному округу. – Прим. ред.) Юрий Котляр набрал там еще больше: 88,95%. То есть все избиратели этого участка почти единодушно сказали: «Единая Россия» — это наша партия, и Юрий Котляр – это наш кандидат. Я только не сказал, что это за участок. Это избирательный участок, расположенный в Орловской психиатрической больнице специального типа с интенсивным наблюдением, где лечатся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления, имея тяжкое психическое заболевание. Эти люди, на мой взгляд, самый надежный электорат «Единой России».

Последняя фраза Дмитрия Краюхина вызвала смех аудитории, но на самом деле в этой «забавной» истории забавного очень мало. Мы не знаем, получали ли пациенты закрытого учреждения указания, за кого именно надо голосовать в день выборов, или отдавали свои голоса исключительно добровольно, да это и неважно. Важно, что и в том, и в другом случае такой результат для «Единой России» одинаково плох. Беда в том, что вряд ли орловские единороссы это понимают…

От редакции:

Мы привели лишь единичные примеры нарушений и нечестной игры, выявленные на прошедших выборах. На самом деле их было гораздо больше, о чем сообщают и наблюдатели от различных партий, и обычные граждане — читатели «Орловской среды». Так что ближайшем номере газеты мы обязательно продолжим эту тему.