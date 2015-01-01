Карточные фокусы «Первой городской»

№5 (453) от 22 февраля 2017 г.

В редакцию «Орловский среды» поступило несколько звонков и писем с просьбой прояснить ситуацию с введением «Первой городской управляющей компанией» новой системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Жители опасаются, что после отмены бумажных квитанций и перехода на электронную систему оплаты они не смогут проверить правильность начисления платежей. Кроме того, многих пожилых орловцев волнует тот факт, что бумажные квитанции – это гарантия защиты их законных прав и интересов в суде. Каким образом выяснять спорные моменты, если на руках нет никаких квитанций? Эти и еще ряд вопросов корреспондент «Орловской среды» задал на пресс-конференции в «Первой городской управляющей компании».

Хорошая задумка

Как это бывало уже неоднократно, хорошую задумку подвела из рук вон плохо выполненная реализация. Отказ от бумажных носителей в пользу электронных сервисов проводят многие ведомства, но при этом та же налоговая инспекция, напомним, предоставила пользователям право выбора: по привычке получать уведомления на бумаге об уплате налога или перейти на современные компьютерные технологии. ПГУК такого права выбора жителям не оставляет. И это очень обеспокоило пожилых орловцев. То ли была недостаточно проведена информационная кампания, то ли еще какая причина, но пожилые люди упорно путают банковские карты (которыми в большинстве своем и не пользуются) и карты абонента ЖКХ-Центра, хотя это принципиально разные вещи. В частности, в обращении на имя депутата облсовета Игоря Рыбакова, копия которого имеется в распоряжении редакции, жильцы одного из домов обвиняют «Первую городскую» в том, что их лишают возможности оплатить услуги ЖКХ наличными. Между тем карта абонента – всего лишь ключ, дающий доступ к личному кабинету, где хранится информация о начислениях за коммуналку. Оплатить услугу по-прежнему можно и наличными. Просто жителям не разъяснили механизм действия карты и алгоритм работы нововведения.

Дворники-«хакеры»

Ярчайшим примером неудачной реализации отличной задумки стал процесс вручения «карт абонента» жильцам. В некоторых домах карты просто раскидали по почтовым ящикам вместо того, чтобы направить к жителям знающего и разбирающегося в вопросе человека. Он мог бы обойти квартиры и там, где это необходимо, разъяснить все нюансы. В некоторых домах на роль такого компьютерного специалиста назначили… дворников. Процесс объяснения выглядел примерно так: «Никитишна, тут это… тово-этово… возьми карточку!» – «Петрович, а что с ней делать-то?» – «Ну, это… тово-этово… ты возьми!» Никаких инструкций, разъяснений, пояснений, хоть сколько-нибудь внятных ответов дворники-«хакеры» дать жителям не смогли. Из-за этого и нарастает волна недовольства.

Неудачная реализация

Между тем вопросы жители задают зачастую не по своей воле. У всех на слуху проблема с начислениями за ОДН, и не вина жителей, что они хотят видеть, как привыкли в квитанции, всю цепочку начислений. Сколько кубометров и по какому тарифу им насчитали. И когда в ультимативной форме их заставляют переходить на непонятные карточки, которые не дают им возможности прояснить для себя схему начисления и в случае чего доказать в суде свою правоту – это и есть неудачная реализация. К сожалению, редакция «Орловской среды» не смогла протестировать нововведение, но наши коллеги с ТРК «Истоки» уже совершили платеж по карте абонента и получили на руки чек, по которому совершенно невозможно понять схему начисления. Скан чека опубликован на сайте телерадиокомпании (см. фото).

Мы же честные!

На вопрос – каким образом жители без квитанций смогут решить возникающие споры с управляющей компанией – руководитель ПГУК Александр Касьянов ответил, что споров и вопросов быть не должно, так как «Первая городская управляющая компания» – честная.

– Можно не пользоваться картой, а прийти к оператору на почту (или к терминалу оплаты) и набрать руками номер лицевого счета и адрес. И после этого оплатить коммунальные услуги. Карта упрощает операцию – просто подносишь штрих-код и также происходит вход в информационную базу. С помощью этой карты ничего не оплачивается. Это просто ключ. Если же возникают вопросы, то так же как и раньше необходимо прийти в ЖКХ-центр, и там все вопросы разрешатся, так как информационная база одна и та же. Да и зачем вам на руки квитанция? В ЖКХ-центре есть экспресс-информация. Ее можно увидеть на экране и ее могут вам распечатать. У нас ошибок, связанных с тем, что наш ЖКХ-центр неправильно рассчитал, – нет практически таких. Ошибки, связанные с арифметикой исключены, – заверил Александр Касьянов.

Между тем у жильцов есть сомнения, что, не имея на руках документа, они смогут что-либо доказать в ЖКХ-центре. Квитанция же на бумаге – это спокойствие и уверенность людей в том, что они смогут отстоять свои права потребителей в спорной ситуации.

Версия Исламгазина

Известный в городе основатель «школы домкомов» Рафаил Исламгазин на прошедшем в администрации Советского района собрании со старшими по домам предложил свое видение решения этой проблемы. Люди могут прийти в тот же ЖКХ-центр «Первой городской» и написать заявление, что отказываются пользоваться картой и будут платить как и раньше – по бумажным квитанциям. Если же «Первая городская» не предоставит людям привычную квитанцию – это уже нарушение прав потребителей и жители могут пожаловаться и в Роспотребнадзор, и в Жилищную инспекцию. Но сначала необходимо просто написать заявление о том, что жильцы хотят сохранить привычную схему. Такое право есть у орловцев по закону, уверен Рафаил Исламгазин. Возможно, «Первая городская» последует по пути налоговой инспекции и все же сохранит бумажные квитанции для тех пенсионеров, которые в силу возраста не могут освоить компьютеры, но хотят соблюдать закон и оплачивать коммуналку в установленные сроки и по прозрачным начислениям.

Сергей Миляхин