«Карточный» дом в Орле обещают снести к 1 мая

Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на снос обрушившегося дома на Набережной Дубровинского.

При наличии финансирования начнётся демонтаж ещё восьми аварийных и расселённых домов по следующим адресам:

— Старо-Московское шоссе, 3;

— ул. Андреева, 17;

— ул. Холодная, 3;

— ул. Холодная, 9;

— ул. Широко-Холодная, 2;

— ул. 4-я Курская, 42а;

— Новосильское шоссе, 14а;

— ул. Плещеевская, 2.

Согласно подсчетам управления коммунальным хозяйством (УКХ), их снос обойдётся в 5,2 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей потребуется на демонтаж 10 расселённых домов.