«Карточный» дом в Орле обещают снести к 1 мая
Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на снос обрушившегося дома на Набережной Дубровинского.
При наличии финансирования начнётся демонтаж ещё восьми аварийных и расселённых домов по следующим адресам:
— Старо-Московское шоссе, 3;
— ул. Андреева, 17;
— ул. Холодная, 3;
— ул. Холодная, 9;
— ул. Широко-Холодная, 2;
— ул. 4-я Курская, 42а;
— Новосильское шоссе, 14а;
— ул. Плещеевская, 2.
Согласно подсчетам управления коммунальным хозяйством (УКХ), их снос обойдётся в 5,2 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей потребуется на демонтаж 10 расселённых домов.