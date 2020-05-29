«Карточный домик» №68 на набережной Дубровинского начали сносить

ООО «Денсим» — подрядная организация, признанная победителем электронного аукциона, — приступила к сносу дома №68 на наб. Дубровинского. Соответствующий муниципальный контракт представители МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ООО «Денсим» подписали 21 мая. Его стоимость — 3 857 998,97 рублей. Подрядчику предстоит снести здание под основание. Наряду с демонтажем предусмотрены вывоз и утилизация строительных отходов. Снос дома №68 на наб. Дубровинского должен завершиться в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.