29 мая 2020



«Карточный домик» №68 на набережной Дубровинского начали сносить

ООО «Денсим» — подрядная организация, признанная победителем электронного аукциона, — приступила к сносу дома №68 на наб. Дубровинского. Соответствующий муниципальный контракт представители МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ООО «Денсим» подписали 21 мая. Его стоимость — 3 857 998,97 рублей. Подрядчику предстоит снести здание под основание. Наряду с демонтажем предусмотрены вывоз и утилизация строительных отходов. Снос дома №68 на наб. Дубровинского должен завершиться в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

 

Орловские спасатели за день дважды помогли пожилым людям, оказавшимся взаперти
  В Орле заработала станция обезжелезивания
Жительница Орла подозревается в сбыте опасного для жизни спиртного
Опубликовано 29 мая 2020 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"