17 апреля 2019



«Карточный домик» на Калинина по-прежнему опасен

Проблему аварийного дома №2 на улице Калинина поднял депутат горсовета по округу № 15 Александр Головин на заседании профильного комитета по ЖКХ. Кстати, именно он на протяжении полутора лет поднимал вопрос о судьбе этого дома. Зданию уже более 50 лет. Изначально там было построено три этажа, в 80-х годах оно приросло еще двумя. Обращаясь к своему депутату, жители рассказали, что в их доме никогда не было капитального ремонта. Из-за того, что здание не обслуживалось должным образом, осыпалась кладка одной из стен. В настоящее время изношенность дома составляет 80%. На днях рухнула стена в подвале и было принято решение срочно расселить жителей. Но никто выезжать в пункт временного пребывания не захотел, хотя существует реальная угроза жизни. Администрация города обратилась в суд, — так как только по решению суда можно заставить людей покинуть свое жилье.

Что касается самого дома — 31 мая прошлого года суд Заводского района обязал администрацию города провести противоаварийные работы. В свою очередь, администрация города подготовила ходатайство в региональный департамент строительства, транспорта и ЖКХ с просьбой выделить из областного резервного фонда средства в размере 2 млн рублей на эти цели. 28 декабря 2018 года губернатором Орловской области было удовлетворено ходатайство и подписано распоряжение о выделении необходимых средств на проведение противоаварийных работ. К сожалению, эти деньги в администрацию города так и не поступили, т.к. эти средства были из резервного фонда 2018 года. В 2019 году администрация города подготовила ходатайство повторно (в январе и 8 февраля), мотивируя это угрозой обрушения здания. Жителям многострадального дома, администрация дважды направила уведомления о предоставлении им квартир в маневременном фонде на ул. Тамбовской. Однако, из-за удручающего состояния жилья, граждане отказались туда переезжать.

Обрушение стены в подвале резко активизировало работы на этом «карточном домике». УКХ поручено подготовить договор с подрядной организацией на выполнение страховочных мероприятий. По времени эта процедура займет 1,5 месяца. Еще 20 дней потребуется на сами работы. При этом статус аварийного дом не потеряет — эти работы лишь обезопасят жильцов многоэтажки. Народные избранники решили вернуться к этому вопросу на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 25 апреля.

 

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Опубликовано 17 Апр 2019 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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