8 мая 2019



«Карточный домик» на Калинина расселили

Подрядчик ООО «Сфера» 2 мая приступил к работе в подвальных помещениях дома №2 по ул. Калинина. Уже вывезено более 30 кубометров мусора и 50 тонн грунта. Укреплены несущие балки в подвале подъезда №2. Обеспечены условия для безопасного выполнения противоаварийных работ, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в управлении городского хозяйства и транспорта, все жители аварийного дома находятся в безопасности. 34 человека разместились в пункте временного размещения (ПВР) в гостинице «Русь», 3 человека находятся в центре социальной адаптации, 44 — у родственников и в самостоятельно снятых помещениях. Ориентировочно на выполнение противоаварийных работ потребуется месяц.

 

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Опубликовано 08 мая 2019 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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