«Карточный домик» все же снесут до зимы

Подписано постановление о признании дома №68 по набережной Дубровинского аварийным и подлежащим сносу, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Данным документом устанавливается срок, отведенный собственникам на снос дома, — 16 ноября этого года.

Как пояснил первый замглавы горадминистрации Олег Минкин, в настоящее время с собственниками ведется уведомительная работа. Заместитель директора регионального фонда капительного ремонта многоквартирных домов Валерий Курман отметил, что собранные жителями дома средства, могут быть использованы для его сноса.

В случае, если до обозначенной даты, снос произведен не будет, администрация будет принимать решение об изъятии помещения и земельного участка для муниципальных нужд в соотвествии с Жилищным кодексом РФ. Вопрос рассмотрят на общем собрании собственников дома — 23 октября в администрации Железнодорожного района. Изъятие будет осуществляться путем заключения соглашений, в рамках которых им будет предоставлено либо жилье взамен, либо выплаты, которые будут оцениваться исходя из рыночной стоимости.

Во время прямого эфира на телеканале «Первый областной» глава администрации города Орла Александр Муромский сообщил, что источником финансирования будут являться средства резервного фонда Орловской области. Уже направлена заявка на получение 106 млн рублей. Он также подчеркнул, что администрация делает все возможное, чтобы жители пострадавшего дома смогли справить новоселье до Нового года.