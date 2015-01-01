Картофель можно спасти от многих бед одним приемом

Наибольшей проблемой в выращивании картофеля является борьба с колорадским жуком. Стоит появиться всходам, и уже полчища этих прожорливых вредителей оккупируют посадки, съедая молодые нежные листочки. Как показывает практика, опрыскивание кустов не всегда дает нужный эффект, поэтому все больше огородников предпочитают обрабатывать клубни перед посадкой. Как это делать, какие препараты использовать, и насколько безопасна такая обработка? На этот и другие вопросы подробно ответили специалисты Россельхознадзора.

Чтобы определиться, обрабатывать или нет клубни перед посадкой, для начала стоит ознакомиться со всеми преимуществами, которые дает такая обработка. Прежде всего, современные препараты для протравливания клубней защищают картофель не только от колорадского жука, но и множества других вредителей. Это существенно экономит время и силы огородника, ведь ему уже не нужно будет отдельно принимать меры против проволочника или медведки, которые повреждают клубни в земле. Кроме того, некоторые препараты дополнительно оказывают антигрибковое действие и стимулируют развитие ростков.

Предпосадочная обработка позволяет сократить количество опрыскиваний в период вегетации. Всходы протравленных клубней не привлекают жука довольно долго, и кусты успевают хорошо подрасти и сформировать крепкую корневую систему. Когда вредитель все-таки нападает на картофель, хватает обычно одного опрыскивания ботвы до уборки урожая. Это не только облегчает уход за картофелем, но и снижает концентрацию химических веществ в почве и клубнеплодах.

Еще совсем недавно для протравливания клубней картофеля использовались только однокомпонентные препараты – инсектициды, фунгициды, стимуляторы роста. Из-за этого процесс обработки требовал больше времени, ведь не все препараты можно смешивать. Сейчас в продаже появились новые средства, содержащие одновременно и инсектициды, и фунгициды.

Их преимущества очевидны:

— длительный эффект от применения – срок действия составляет 1-2 месяца;

— широкий спектр воздействия – растения не поражаются ни грибками, ни насекомыми;

— удобство в использовании – нет необходимости смешивать препараты, высчитывая пропорции, либо выполнять обработку дважды;

— приемлемая цена – покупая средства по отдельности, вы платите больше.

Простые инсектициды оказывают избирательное действие, то есть, могут подавлять либо уничтожать лишь определенный вид вредителей. Многокомпонентные инсектициды, наоборот, эффективно воздействуют сразу на несколько видов вредителей, благодаря целому комплексу активных веществ. Они отличаются составами, имеют различную активность и продолжительность действия.

Для обработки клубней самыми надежными являются системные средства двойного и тройного действия, такие как : Престиж, Круйзер, Селест Топ, Табу, Матадор Гранд.

Использование протравителей требует соблюдения нескольких важных правил. Во-первых, не забывайте о технике безопасности. Инсектициды являются ядовитыми веществами, поэтому работать с ними нужно в защитной одежде. Место для обработки выбирайте так, чтобы брызги препарата не попадали на предметы обихода, домашних животных и т. д. Во-вторых, строго придерживайтесь указанных дозировок, иначе вместо защиты клубней вы получите совсем обратный эффект. В-третьих, правильно подготавливайте картофель к обработке, так как от этого зависит качество урожая и эффективность средства.

Непосредственно перед посадкой выбирают ровный, защищенный от ветра участок и расстилают там полиэтиленовую пленку. Края придавливают чем-нибудь тяжелым, чтобы не заворачивались в процессе обработки. Размеры пленки подбирают так, чтобы при опрыскивании не пришлось далеко тянуться или стоять между клубнями. Предварительно прогретый и пророщенный картофель аккуратно, чтобы не сломать ростки, выкладывают на пленку тонким слоем. Для рационального использования препарата желательно хотя бы приблизительно знать общий вес клубней. Высыпаем картофель на пленку. В емкости с водой разводят протравитель, строго придерживаясь указанной дозировки. Весь раствор должен быть израсходован за один раз, поэтому соблюдайте соотношение объема жидкости и общей массы картофеля. Разводим препарат. Рабочий раствор заливают в опрыскиватель и равномерно обрабатывают разложенный картофель. Как правило, достаточно покрыть 2/3 поверхности клубня, чтобы обеспечить необходимую защиту от колорадского жука. По этой причине переворачивать клубни не обязательно.

При отсутствии опрыскивателя обработку проводят окунанием клубней в раствор. Для этого картофель насыпают небольшими порциями (до 10 кг) в сетки и опускают на несколько секунд в емкость с разведенным протравителем. Затем выкладывают для просушки на клеенку тонким слоем. Этот способ более трудоемкий, и расход раствора больше.

Обработанный картофель оставляют подсыхать на пленке на 2-3 часа. После этого клубни можно высаживать в землю. При необходимости транспортировки к месту посадки, просушенные клубни перевозят в упакованном виде.

Практически все системные препараты через определенное время распадаются на безопасные соединения, которые полностью выводятся из растения, включая корневую систему и клубни. Это подтверждается и самими вредителями: пока в листьях находится яд, жуки растения не трогают. Но уже через месяц-полтора их появляется на кустах все больше и больше.

Чтобы защитить себя от употребления опасных веществ, запомните несколько правил:

— при обработке клубней нельзя увеличивать концентрацию раствора;

— не стоит употреблять в пищу молодой картофель с протравленных клубней, обязательно дождитесь полного вызревания;

— не покупайте протравители сомнительного качества, ищите только лицензированные препараты с подробной инструкцией по применению;

— соблюдайте необходимые интервалы между опрыскиванием ботвы и уборкой урожая.

А еще периодически необходимо менять препарат, поскольку колорадский жук очень быстро адаптируется к яду. При выборе средства ищите название действующего вещества, так как многие протравители имеют разные названия, но почти идентичный состав. Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете легко избавиться от вредителей и получить хороший урожай картофеля.