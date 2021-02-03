Каша с гербицидами

№4 (628) от 3 февраля 2021 г.

Проблемам здорового питания в Орловской области всегда уделялось недостаточное внимание, а в последнее время чиновники, ответственные за обеспечение населения качественным продовольствием, и вовсе стараются не обращать внимание на биохимическую и экологическую составляющую продуктов первой необходимости. Граждане, как правило, узнают об их качестве совершенно случайно — из СМИ, которые ссылаются на проверки контрольно-надзорных органов. Чиновники при этом никаких нарушений не замечают, главное для них — отсутствие дефицита продовольственных товаров на полках магазинов.

Однако по отдельным группам товаров такое изобилие не только не радует, но и заставляет покупателей насторожиться.

«Кушай тюрю, Яша! Молочка-то нет!»

Поговорим о молоке, начав …с зерна. Чиновники правительства Орловской области, как мы знаем, на каждом углу трубят о рекордном урожае зерновых культур: в 2020 году в регионе собрали более 4 млн тонн зерна, эта цифра в два раза превышает показатель 1990 года.

Что происходит с молоком? Производство этого стратегически важного продукта в Орловской области за указанный период сократилось в 4,7 раза, с 754,4 тыс. тонн в 1990-м до 161,8 тыс. тонн в 2020 году!

Такого падения показателей молочного производства не допустил ни один из регионов Черноземья. Только за период правления «красных» губернаторов Потомского и Клычкова — с 2014 по 2020 годы — производство молока сократилось на 52,9 тыс. тонн — практически на четверть к 2013 году. Для губернаторов, далеких от реального производства, и их «квалифицированных» заместителей в правительстве области — это полный провал. В течение последних нескольких лет, когда инвесторы по всей стране активно вкладывались в молочное животноводство, в Орловском регионе не построили ни одной молочно-товарной фермы и ни одного животноводческого комплекса, зато закрылись десятки действовавших.

При этом нас уверяют, что производство сыров в регионе в 2020 году увеличилось в 10,7 раза, не уточняя, что это увеличение к орловскому молоку никак не привязано. Какого качества могут быть сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты, в изобилии представленные на полках магазинов, нам остается только догадываться. И как бы сельхозтоваропроизводители ни сопротивлялись введению обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году, для простых потребителей это может стать единственным шансом определить, сделан конкретный продукт из натурального цельного молока или же из пальмового масла, добавленного, в лучшем случае, в состав из разведенного сухого молока.

Что мы едим и как нас обманывают

The DairyNews сообщает: заместитель гендиректора Санкт-Петербургского «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев на недавнем съезде национального союза производителей молока (Союзмолоко) заявил, что нужно снизить поставки пальмового масла и масложировой продукции с заменителями. Иначе, как считает эксперт, все меры поддержки молочной отрасли со стороны государства будут неэффективны. Свою позицию он обосновал тем, что полки отечественных магазинов заполнены суррогатной молочной продукцией, от которой нужно избавляться. По его мнению, министерство сельского хозяйства должно поставить перед собой задачу сократить количество суррогата на полках. В первую очередь, совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором обратить внимание на социальную сферу, где фальсификат доминирует над натуральной продукцией.

Для Орловщины такой призыв как никогда актуален. Здесь не принято обращать внимание на качество, чиновники привычно оперируют валовкой. Что из этого выходит? Производство крупного рогатого скота на убой в 2020 году в Орловской области сократилось на ¼ по отношению к 1990 году, а вот свиней – увеличилось почти вдвое. И кому есть дело до качества зерна? Главное — «рекорды»!

На недавней пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2020 год, руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный рассказал интересные факты.

Несмотря на общее снижение количества контрольных мероприятий на 24%, специалисты ведомства составили более 4 тыс. протоколов на общую сумму в 25 млн рублей.

«Под особым контролем находился вопрос по предотвращению распространения особо опасных болезней, например, африканской чумы свиней. Кроме того, учитывая рекордные урожаи зерновых, акцент делался на проверку качества экспортируемой продукции», – сообщил Евгений Чёрный.

Так, за прошедший 2020 год ведомством был предотвращён экспорт более 2,5 тыс. тонн зерна, которое не соответствовало сведениям, заявленным в документах. Всего же по прямому экспорту было отгружено 340 тыс. тонн зерновых, ещё 800 тыс. тонн были направлены на реализацию через порты Калининграда и Новороссийска.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулся Россельхознадзор, стало повсеместное нарушение декларирования зерна через фантомные лаборатории.

«В конце года мы выявили, что зачастую сельхозтоваропроизводители декларируют зерно на основе фантомных лабораторий. То есть зерно проходит испытания в несуществующих лабораториях. В итоге в обращение выходило некачественное зерно. Были наложены административные штрафы на 3 млн рублей», – проинформировал Евгений Чёрный.

Было отмечено, что ведомство ведёт активную работу буквально по всем направлениям: пищевая безопасность, проверка продукции животноводства и растениеводства, земельные отношения, качество семенного материала.

Большую роль в решении поставленных задач играют две аккредитованные лаборатории, расположенные на территории Орловской области.

Кроме того, к Россельхознадзору вновь переходят полномочия в области оборота средств защиты растений, переданные почти десять лет назад Роспотребнадзору. Есть надежда, что применение «химии» на полях перестанет быть бесконтрольным.

Региональное управление Роспотребнадзора уже сегодня отмечает, что одними из самых злободневных вопросов, поднимаемых заявителями в 2020 году, были:

применение сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов – 182 обращения (7,1%);

качество и безопасность пищевых продуктов – 137 обращений (5,3%).

Если смотреть на ситуацию шире, то целый ряд серьезных проблем вскрыло развитие сельхозэкспорта: как оказалось, в стране есть регионы, где, вопреки существующему законодательству, запрещающему оборот ГМ-сортов, обнаружены посевы ГМ-рапса и ГМ-сои. Проверки сельхозпродукции на наличие ГМО будут продолжены и в дальнейшем.

Кроме того, 27 января Россельхознадзор опубликовал пресс-релиз, в котором выражает обеспокоенность в связи с участившимися случаями выявления в 2020 году повышенного содержания системного гербицида глифосата в зерновой продукции, ввозимой в Россию и экспортируемой из страны.

Так, при проведении проверки соответствия партий гречихи, предназначенных к поставкам в страны Европейского Союза, в трех случаях было установлено превышение содержания глифосата до семи раз.

Более того, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова уведомило Россельхознадзор о превышении до 57 раз содержания глифосата в крупе гречневой, отгруженной из Курской, Липецкой, Брянской и Воронежской областей.

Как видим, Орловская область, производящая почти 15% объемов гречневой крупы в России, в перечне регионов, чья крупяная продукция не прошла контроль по опасному гербициду, не значится. Однако этот факт не исключает возможности появления и существования таких партий гречневой крупы и в нашем регионе. Возможно, эту продукцию попросту никто не исследовал, так как она не шла на экспорт.

В связи с этим возникает вопрос: тщательный контроль качества и безопасности нужен только для продукции, поставляемой на экспорт? Кто в таком случае позаботится о гражданах нашей страны и конкретно о жителях Орловского региона?

Разве орловские фермеры не используют глифосатсодержащие препараты для подсушивания урожая перед уборкой? И разве кто-то из них добровольно декларирует применение этого препарата на гречихе, которая впоследствии идет на детское и диетическое питание?

«Токсичное» производство

А теперь поговорим о глифосате. Глифосат, более известный под названием «Roundup», был разработан в 1970-е годы корпорацией «Monsanto», а с 2000 года после окончания срока патента выпускается практически всеми крупными агрохимическими компаниями и применяется в общей сложности примерно в 750 коммерческих продуктах. Еще несколько лет назад корпорация «Monsanto» получала порядка 5 миллиардов долларов от продаж «Раундап» ежегодно.

В ряде исследований обнаружено негативное влияние глифосата на репродуктивную функцию млекопитающих. Несколько лет назад Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало глифосат как вероятный канцероген для человека. Мета-анализ шести эпидемиологических исследований, опубликованных с 2001 по 2018 годы, усиливает эти подозрения, показывая, что глифосат увеличивает риск развития группы раков крови под названием неходжкинские лимфомы (НХЛ) на 41 процент у наиболее подверженных его воздействию людей.

Как говорится в докладе ВОЗ, применение глифосата резко возросло в процессе внедрения «Monsanto» и роста продаж генетически модифицированных культур сои, кукурузы, рапса и сахарной свеклы, устойчивых к этому гербициду. Около половины прибылей корпорации приходится на продажу «Раундап-комплекса», включающего семена и гербицид. Но и помимо этого «Раундап» широко применяется в сельском хозяйстве, лесоводстве, а также в приусадебных хозяйствах и на общественных землях, включая городские парки. Наконец, его применяют для высушивания не-ГМО зерновых, бобовых и масленичных растений перед уборкой.

Что же происходит с глифосатом после обработки растений? Он всасывается растениями, попадает в почву и воду. При деградации около 70% глифосата образуется более короткая молекула — аминометилфосфоновая кислота, которая также обладает гербицидным действием, а ее токсическое действие на человека в несколько раз сильнее, чем самого глифосата.

В тканях сельскохозяйственных животных, получавших генно-модифицированные корма, и особенно, в случае сои и других кормовых культур, устойчивых к действию глифосата, зарегистрировано от 0.05 до 1.6 мг/кг глифосата. Особенно высокая концентрация гербицида обнаруживается в почках и печени.

Заболевания, частота выявления которых коррелирует с повышением использования глифосата в сельском хозяйстве США: аутизм, старческая деменция, рак щитовидной железы и мочевого пузыря, диабет, синдром раздраженного кишечника, артериальная гипертония, инсульт, болезнь Альцгеймера, рак поджелудочной железы, болезнь Паркинсона, миелоидная лейкемия.

Остаточные количества глифосата обнаруживают не только в воздухе, почве и воде, но и в пищевых продуктах, в том числе в мёде.

В канун Всемирного Дня борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля, хочется призвать в первую очередь наших ответственных чиновников: сделайте так, чтобы наш регион ушёл от гиперинтенсивного, зависящего от агрохимикатов производства сельхозкультур, чтобы сельхозпродукция и граждане не подвергались воздействию гербицидов и пестицидов, чтобы не было злоупотреблений антибиотиками в общественном животноводстве, а при производстве продукции не применялись вредные синтетические добавки. Единственный способ выжить для всех нас — это экологическое производство.

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

Десиканты и дефолианты, в состав которых входит, в том числе, глифосат, на полях Орловской области применяются ежегодно на 130 — 220 тыс. гектаров, это 10-15 процентов от всей посевной площади.

В целом химические средства защиты в 2020 году применялись на площади порядка 3,5 млн. га, при этом общая посевная площадь в регионе едва превышает 1,3 млн.га. Это значит, что каждое поле в среднем обрабатывается «химией» трижды за сезон, в отдельных случаях — до пяти-семи раз.

Объёмы применения только биологических средств защиты растений, напротив, мизерны — менее 1000 га по области.