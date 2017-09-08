Каток на площади Ленина работает ежедневно

На центральном городском катке на площади Ленина запланированы развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Программа будет обновляться еженедельно, сообщает администрация Орла.

Развлекательная программа — детские часы с участием ростовых кукол, спортивные праздники, интермедии и театральные представления — начинается с 11.00. Каток работает до 21.00.

11 января на площади Ленина пройдет торжественное открытие Дней районов области. Первым участником станет Орловский район. Местную продовольственную продукцию, а также изделия народных мастеров в дальнейшем представят все районы области.