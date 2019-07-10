«Казанские» выдвигают ультиматум

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

С 20 июня подрядчик, ведущий ремонт моста Дружбы в Орле, приостановил работы. Причем на этот раз все серьезно: прежде чем объявить «забастовку» ООО «РГС» направил в орловскую мэрию официальное уведомление о приостановке работ по муниципальному контракту, которое правильнее было бы назвать ультиматумом.

В уведомлении сообщается, что на сегодняшний день подрядчик выполнил работы на общую сумму 82 миллиона 227 тысяч рублей. При этом сумма выплаченного ему аванса – 29 миллионов 314 тысяч рублей. Таким образом, долг заказчика – УКХ г. Орла – перед ООО «РГС» составляет почти 53 миллиона рублей. Их и еще полтора миллиона пени за нарушение сроков оплаты и требует вернуть казанская фирма, ведущая явно затянувшуюся реконструкцию орловского моста Дружбы. И формально имеет на то полное право, поскольку, как сообщается в том же уведомлении, акты выполненных работ на эту сумму подписаны представителями заказчика без каких-либо возражений. Подрядчик также в ультимативной форме информирует городские власти, что до момента полного исполнения обязательств по оплате основной суммы долга работы на мосту приостанавливаются, и предупреждает, что, если долг не будет оплачен в срок, то ООО «РГС» расторгнет контракт в одностороннем порядке и обратится в суд за защитой своих интересов.

Таким образом, долгая и нудная эпопея с так называемой реконструкцией моста Дружбы пришла к своему логическому завершению, о чем здравомыслящие люди говорили еще с самого начала этого сомнительного проекта: подрядчик, сознательно «раскурочивший» мост до состояния «обратной дороги нет» начал диктовать городу свои условия. И хотя и у заказчика, и у горожан к работе ООО «РГС» есть масса нареканий, формально все карты на сегодняшний день – именно в руках подрядчика.

И если казанская фирма действительно обратится в суд, то город, скорее всего, останется и без моста, и без денег.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, который изначально занял критическую позицию и по отношению к проекту реконструкции моста Дружбы и по отношению к выбору подрядчика, считает, что ситуация вокруг этого важнейшего объекта городской инфраструктуры на сегодняшний день достигла точки кипения. Об этом депутат сообщил в своих обращениях, направленных 3 июля в адрес губернатора Клычкова и прокурора Орловской области Полуэктова.

«Факт отсутствия каких-либо принятых мер или же формальные отписки на запросы со стороны ответственных за данные работы чиновников иллюстрируют их незаинтересованность в решении данной проблемы, — сообщает Виталий Рыбаков в обращении к Андрею Клычкову. – Между тем СМИ неоднократно давали короткие сообщения о вашем личном контроле за процессом ремонта на мосту Дружбы, -напоминает депутат губернатору. – На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что планы контракта по ремонту моста просрочены. Очевидно, что в таком случае возникает резонный вопрос о том, каким образом осуществлялся контроль за выполнением указанных работ, и каким образом было допущено серьезнейшее нарушение сроков проведения работ». Именно этот вопрос и задает депутат Рыбаков губернатору Клычкову, а также прокурору Полуэктову, а также просит сообщить, какие меры были приняты Клычковым или по его распоряжению для предотвращения дальнейшего нарушения сроков выполнения работ, и применялись ли какие-то меры в отношении подрядчика с целью взыскания с него компенсации за срыв сроков.

А пока в аппарате губернатора и прокуратуре готовят ответы на обращение депутата, Виталий Рыбаков поделился свои особым мнением по поводу сложившейся ситуации с ремонтом моста и высказал ряд предложений о том, как ее исправить.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА РЫБАКОВА

— Эта непонятная история началась не год назад, а гораздо раньше, с 2016 года. Именно тогда, судя по всему, в головы определенной группы чиновников из областной и городской администраций закралась идея: что можно ещё «освоить» после «освоения» крупной суммы денег на юбилейных объектах. Так появился прожект строительства «Банного моста» со сметной стоимостью 300 миллионов рублей. Но чиновники не учли один важный момент —наличие в Орле активного гражданского общества и его критическую позицию по отношению к такому способу освоения бюджетных денег, которая еще больше укрепилась после так называемой «приемки» юбилейных объектов (стадиона Ленина, улицы Ленина, набережных, театров и других). И «Банному мосту» было высказано решительное общественное НЕТ. Резонанс был настолько сильным, что ситуацию освещали даже лояльные к власти СМИ. В результате затея со строительством «Банного моста» не прокатила…

Но, полагаю, у этой группы чиновников были какие-то кулуарные договорённости по «освоению» суммы именно в 300 миллионов рублей. И после неудавшейся попытки соорудить никому не нужный «Банный мост» за эти же деньги решили отремонтировать мост Дружбы, к которому с подобным ремонтом не надо было подходить ближайшие 10-15 лет.

Я как депутат обратился к товарищу Клычкову, предложил ему вмешаться в эту проблему, так как он во время избирательной кампании говорил о проблеме моста Дружбы и впоследствии неоднократно заявлял, что этот вопрос он держит на личном контроле. Ответ на мое обращение был получен за подписью небезызвестного Дениса Блохина, и в этом ответе чёрным по белому было написано, что за все проблемы с мостом Дружбы отвечает администрация города Орла (копию ответа я передал главе городской администрации Муромскому).

Вот вопросы, которые я задаю, и которые впоследствии могут задать правоохранительные органы.

КТО ГОТОВИЛ КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, согласно которой конкурс смогла выиграть фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей, не имеющая опыта выполнения данного вида работ, необходимой материальной базы и специализированного оборудования (ведь под нажимом общественности подрядчику пришлось купить спецкран)?

2.ПОЧЕМУ ООО «РГС» СРАЗУ ПЕРЕДАЛО АБСОЛЮТНО ВСЕ РАБОТЫ НА СУБПОДРЯД (здесь уместно вспомнить русскую сказку про вершки и корешки)?

КТО ПОДПИСЫВАЛ, И КТО ПОНУДИЛ РУКОВОДСТВО УКХ (руководитель С. Климова) ПОДПИСАТЬ ТАКОЙ КОНТРАКТ? Организация работ на объекте с самого начала показала полный непрофессионализм подрядчика и вызвала целый ряд вопросов.

— Почему сразу сняли весь слой асфальта со всего полотна моста, чем создали большие проблемы с передвижением транспорта (пробки)?

— Почему с начала производства работ не соблюдаются экологические нормы: до сих пор не натянут защитный экран, исключающий попадание строительного мусора в реку Оку?

— Почему применялась грузоподъемная техника, не предусмотренная проектом, который прошел госэкспертизу, ведь проект – это закон для строителя?

— Почему специализированный кран смонтирован на противоположном берегу? Как будут доставляться многотонные балки для монтажа?

Повторю: все это говорит о полной некомпетенции подрядчика при организации производства работ на объекте.

Ну, и несколько слов о чиновниках городской администрации, которые, исходя из ответа Блохина, несут ответственность за все, что происходит на мосту Дружбы. Эти господа, на мой взгляд, научились работать в новых «сложных политических» условиях. Я давно наблюдают за действиями сити-менеджера Муромского и его работодателя мэра Новикова, и вижу, в какую сторону идет процесс. Полагаю, в возникшем споре с РГС чиновники хотят использовать площадку Арбитражного суда. Но Арбитраж будет рассматривать те материалы, которые предоставят стороны, в данном случае – администрация Орла (в лице руководителя УКХ Фролова) и ООО «РГС» (с оффшорными корнями). Допускаю при этом, что стороны будут стремиться получить нужное решение – в пользу РГС, конечно, поскольку, как мне стало известно, акты о приемке работ в нарушение условий контракт подписала и.о. руководителя УКХ Светлана Балашова.

Отсюда возникает вопрос: зачем городить такой огород с ультиматумом, с судебным разбирательством? Ответ простой: прикрыться решением суда и легализовать перечисление денег подрядчику за фактически сорванные работы. И тогда никаких неудобных вопросов ни к Муромскому, ни к Новикову возникнуть не может.

Между тем ничто не мешает гражданину Муромскому создать комиссию, включить в нее ответственных чиновников и специалистов-мостовиков, а мэру Новикову – сформировать комиссию из числа депутатов и включить в нее не только тех, кто всегда дружно голосует за всё и вся, но и тех, кто имеет собственное, особое, мнение; выехать на объект, изучить ситуацию (впрочем, и без того понятную и принять правильное решение. Решение я предлагаю такое:

— ДОГОВОР С ООО «РГС» РАСТОРГНУТЬ,

— ПОДПИСАННЫЕ АКТЫ ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ТАК КАК ОНИ ИДУТ ВРАЗРЕЗ С УСЛОВИЯМИ КОНТРАКТА,

— ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ МОСТ ДОСТРАИВАЛА НАША, ОРЛОВСКАЯ, КОМПАНИЯ «ОРЕЛДОРСТРОЙ»!

Таким образом будет продемонстрирован грамотный, профессиональный подход к решению проблемы, да и налоги (а это немалая сумма) в этом случае останутся в региональном бюджете, а не уйдут в оффшоры.

Предлагаю независимым депутатам, журналистам, всем неравнодушным гражданам, которые любят нашу малую Родину – Орел и Орловскую область – взять ситуацию с ремонтом моста Дружбы под общественный контроль.