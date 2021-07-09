9 июля 2021



Каждый десятый заболевший коронавирусом — ребенок

Доля детей в структуре заболевших коронавирусом в Орловской области составляет 10%. Об этом рассказал руководитель теруправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Если быть более точным, то доля детей в общей структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией составила 9,76% (зарегистрировано 66 случаев), доля взрослых – 90,24% (зарегистрировано 610 случаев).

Сохраняется высоким показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди лиц старше 65 лет, который составил 106,34 на 100 тысяч лиц данной возрастной группы (предыдущая неделя – 84,31). При этом Александр Румянцев отметил, что в структуре заболевших на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах.

За прошлую неделю зарегистрировано 60 семейных очагов коронавируса с общим количеством пострадавших в них – 133 человека (на предыдущей неделе зарегистрировано 76 семейных очагов COVID-19 с общим количеством инфицированных в них 165 человек).

Из 676 заболевших 280 человек (41,4%) относится к числу работающего населения в 211 организованных коллективах.

В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших среди работающего населения увеличилось на 14% (280 случаев против 245 на предыдущей неделе). Наибольшее число заболевших лиц на прошлой неделе выявлено среди работников промышленных предприятий – 29 человек (10,4%), работающих в сфере образования – 28 человек (10%), работающих в сфере здравоохранения – 23 человека (8,2%).

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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