Каждый пятый орловский клещ особо опасен

С начала теплого сезона из-за укусов клещей за помощью к врачам обратилось 873 орловца. Увы, сколько еще пострадавших удалили паразита самостоятельно и не рассказали об этом медикам — статистика не учитывает. Зато известно, что из-за аномально холодной весны, число пострадавших меньше, чем годом ранее. Плохо, что среди покусанных 271 ребенок. Хорошо, что случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. Между тем, по сообщению Роспотребнадзора, Центром гигиены и эпидемиологии были исследованы 873 клеща, снятых с людей. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 18,5% (за аналогичный период 2020 года – 18,1%). То есть каждый пятый клещ способен заразить человека опасной инфекцией. Опять же хорошо, что энцефалит на территории нашей области не встречается.

Впрочем, специалисты ведут регулярные обследования и противоклещевые обработки территорий. По состоянию на 21.06.2021 года площадь обработок составила 278 га (зоны отдыха на территории города Орла — МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; сквер «Орловских партизан»; база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес; территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду) и другие. Проведены акарицидные обработки детских загородных и пришкольных лагерей на площади 129 га.

Для исключения потенциального риска заражения инфекциями передающимися клещами при укусах,(а кроме боррелиоза это может быть еще и ГАЧ), удаленного паразита рекомендуется сдать на исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Прием эктопаразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно с 09.00 до 18.00 по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон — 8(4862) 77-09-36 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» ).