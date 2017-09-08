Каждый третий орловский пожар начался из-за нарушения правил использования электрооборудования

Во время проверок орловские энергетики нередко выявляют самовольные подключения к электросетям. Это чревато не только крупными денежными штрафами, но и более серьезными последствиями, вплоть до травматизма и пожаров. По данным МЧС, в этом году треть всех пожаров в регионе произошла из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

— Незаконное подключение к электрическим сетям смертельно опасно, ведь действующие электроустановки находятся под напряжением. Люди, решившие своровать электроэнергию, рискуют сами получить электротравмы, ожоги или увечья при вмешательстве в электросети. А также они ставят под угрозу жизни окружающих. Незаконный, «кустарный» способ подключения к электросети зачастую выполняется с неплотным контактом проводов, что ведет к их перегреву и может стать причиной возгорания. А самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи путем наброса на провода нередко является причиной короткого замыкания, — рассказал начальник управления по работе с клиентами в Орле ООО «Орловский энергосбыт» Леонид Псарёв.

Другой стороной проблемы энерговоровства является снижение качества поступающей к потребителям электроэнергии. Жильцы начинают жаловаться на перепады напряжения, мигающие лампы и испорченную технику. Стоит помнить, что самовольное подключение к сетям может негативно сказаться не только на энергоснабжении обычных потребителей, но и социально значимых объектов – больниц, детских садов, школ, производств.

Кстати, самовольное подключение к электрическим сетям, равно как и безучётное использование электрической энергии наказывается штрафов. Для граждан он составляет от 10 до 15 тысяч рублей.

 

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Опубликовано 08 Дек 2017 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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