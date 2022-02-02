Каждый третий заболевший ОРВИ орловец — младше 14 лет

Роспотребнадзор познакомил с ситуацией по заболеваемости ОРВИ. Каждый третий заболевший – ребенок. Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом по отношению к предыдущей неделе составил 65,8% (рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольший среди взрослых), заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения области выше эпидемического порога на 177,4% (по г. Орлу выше на 151,6%), наибольшее превышение эпидемических порогов отмечено среди взрослых.

При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются преимущественно вирусы SARS-Cov-2, а также РС-вирусы, бокавирусы, вирусы гриппа А (H3N2).

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что самой эффективной мерой профилактики новой коронавирусной инфекции и гриппа является вакцинация, которая особенно показана группам риска. Снизить вероятность заражения респираторной инфекцией поможет и соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

— сократите время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

— пользуйтесь медицинскими масками в местах скопления людей;

— избегайте контакта с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после возвращения с улицы;

— регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения.