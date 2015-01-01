Каждый тридцатый орловский клещ может заразить анаплазмозом

К концу мая в медицинские организации Орловской области обратилось уже 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 126 детей (обращаемость на уровне среднемноголетних данных). По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,6%. Для территории области актуальны клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека находки возбудителя которого при исследований клещей в 2017 году составили 2,9% от общего числа исследованных клещей.

Утешением в этой ситуации может служить лишь тот факт, что пока случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории области не зарегистрировано. Так как прививиок ни от боррелиоза, ни от анаплазмоза нет — остается лишь правильно одеваться пред выходом на природу, пользоваться специальными акарицидными препаратами и постоянно осматривать себя и детей на прогулке.

На территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 300 га. Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций. При этом, как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, по результатам обследований наличие биотопов клещей выявлено в нескольких местах отдыха населения. Поэтому в адрес администрации Орла направлена информация о территориях, на которых необходимо провести противоклещевые обработки.

 

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве двоих пенсионеров
Любознательным орловцам расскажут об осенних праздниках в разных странах
В этом году в Орле установят 36 новых светофоров
Опубликовано 30 мая 2018 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"