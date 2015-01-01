Каждый тридцатый орловский клещ может заразить анаплазмозом

К концу мая в медицинские организации Орловской области обратилось уже 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 126 детей (обращаемость на уровне среднемноголетних данных). По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,6%. Для территории области актуальны клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека находки возбудителя которого при исследований клещей в 2017 году составили 2,9% от общего числа исследованных клещей.

Утешением в этой ситуации может служить лишь тот факт, что пока случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории области не зарегистрировано. Так как прививиок ни от боррелиоза, ни от анаплазмоза нет — остается лишь правильно одеваться пред выходом на природу, пользоваться специальными акарицидными препаратами и постоянно осматривать себя и детей на прогулке.

На территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 300 га. Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций. При этом, как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, по результатам обследований наличие биотопов клещей выявлено в нескольких местах отдыха населения. Поэтому в адрес администрации Орла направлена информация о территориях, на которых необходимо провести противоклещевые обработки.