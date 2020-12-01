1 декабря 2020



Каждый второй орловец привился от гриппа

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет федерального бюджета привито 296 629 взрослых и 69 050 детей, что составляет 84,7% и 91,2% от плана соответственно. За счет дополнительных источников привито около 6 тыс. человек. В целом удельный вес привитых против гриппа от численности населения по состоянию на 29 ноября составил 50,3%.

Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ на всех административных территориях. Всего зарегистрировано 7 443 случая заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости составил 82,5 на 10 тыс. населения).

В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости ОРВИ регистрируется в группе детей в возрасте до трех лет – на 20,5%, детей в возрасте 3-6 лет – на 14,5%, в возрасте 7 – 14 лет – на 7,1%. Пока в области случаев гриппа не отмечено — циркулируют только риновирусы.

 

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Опубликовано 01 Дек 2020 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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