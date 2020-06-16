Километрами дохлой рыбы наконец-то заинтересовались проверяющие

Уже больше месяца различные орловские СМИ сообщают об экологической катастрофе, затронувшей несколько районов нашего региона. В реке Любовше массово гибнет рыба. Это происходит каждый год. Наше издание несколько раз писало об этой проблеме. Не стал исключением и 2020-ый. Вода снова порыжела, стала источать ужасную вонь, а берега Любовши на протяжении нескольких километров покрылись дохлой рыбой, — сообщило издание «Уездный город». И вот наконец, появилось первое сообщение, что хоть кто-то наконец заметил проблему. Как пишут наши коллеги с сайта «Орел-регион», им пришел официальный ответ от управления экологического надзора и природопользования облдепартамента надзорной и контрольной деятельности:

«В соответствии с требованием исполняющего обязанности Орловского природоохранного межрайонного прокурора Семенова А.В. от 10 июня 2020 года №19-2020, в связи с массовой гибелью рыбы в реке Любовша, произошедшей 10 июня 2020 года, в д. Кобзевка Верховского района Орловской области, сотрудниками управления экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области 10 июня 2020 года осуществлен выезд в д. Кобзевка Верховского района Орловской области, в с. Верхняя Любовша Краснозоренского района Орловской области на место сброса сточных вод ЗАО «РФК», подлежащего федеральному государственному экологическому надзору, в реку Любовша, выше по течению от места гибели рыбы, а также в д. Колчанка Верховского района Орловской области, расположенную на реке Любовша между вышеуказанными населёнными пунктами. В указанных местах произведено 6 отборов проб воды, которые для аналитического исследования направлены в филиал «ЦЛАТИ по Орловской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Издание уточняет, что “дополнительно запланированы выезды для контрольных отборов проб воды 16 и 18 июня 2020 года. По результатам проведения исследований вышеперечисленных проб воды, в случае превышения установленных нормативов сбросов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будет принято решение о привлечении виновных лиц к предусмотренной законодательством РФ ответственности».