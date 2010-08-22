«КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ» УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

В начале октября орловская областная администрация была крайне взволнована тем, что один из ее сотрудников, причем находившийся на высшей должности государственной гражданской службы и слывший надеждой и опорой губернатора на ниве инвестиционной деятельности и международных связей, вдруг оказался человеком с более чем сомнительной биографией и даже не гражданином Российской Федерации.

30 сентября Артура Александровича Волошина, родившегося в апреле 1989 года в городе Харькове и до сих пор являющегося счастливым обладателем гражданства Незалежной, заключением ГУ МВД России по Москве признали не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке, а ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были аннулированы. Кроме внутреннего и заграничного паспортов Артуру Волошину аннулировали еще и полученные им водительские права. А вот правом признать недействительным служебное удостоверение советника Губернатора и Председателя Правительства Орловской области секретариата Губернатора и Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (так звучит полное наименование должности Волошина) МВД России не обладает.

Здесь есть альтернатива: или это добровольно делает работодатель, чьим распоряжением № 282–рк Волошин А.А. был назначен на должность, или прокуратура, указавшая работодателю на необходимость соблюдения федерального закона, не дождавшись реакции, обращается в суд. Работодатель – это губернатор области Андрей Евгеньевич Клычков. Кстати, у нас несколько раз интересовались, что значат буквы «рк» после номера распоряжения. Высказывалось даже непросвещенное мнение, что это значит «распоряжение Клычкова». Нет, все гораздо проще. Эта аббревиатура у аппаратчиков расшифровывается как «распоряжение по кадрам».

Первое движение главы региона было – занять «позу страуса» и сделать вид, что информация. опубликованная в прессе, его не убедила. Второе – звонок в прокуратуру с вопросом: а где, собственно, послание, в котором мягко намекается на то, что Волошина нужно незамедлительно выгнать в шею? Отметим, что звонил, конечно, не сам губернатор. Третье движение – это стремление максимально использовать положенную по закону паузу. Цель самая простая: показать гражданам, что выгонять никого – ни Блохина, ни Волошина, ни Залогина, к примеру, губернатор под давлением не будет. Четвертое движение – когда об этой дичайшей с точки зрения подбора и расстановки кадров ситуации хоть чуть-чуть позабудут, втихую уволить Волошина с госслужбы, но, возможно, как «главного архитектора Орла» Ваагна Вермишяна, например, назначить на должность, с госслужбой не связанную, даже специально для него придуманную типа «главный инвестфайндер Орловской области». Единственная проблема тут – это нежелание Волошина терять официальный статус госслужащего, дающий, как выяснилось, очень много прав и возможностей с выходом на международный уровень.

ПОЧЕМУ ПРОВЕРКА ВОЛОШИНА В ОРЛЕ НЕ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЙ

В материале о Волошине, который был опубликован Агентством федеральных расследований FLB.RU https://flb.ru/5/3953.html, довольно подробно рассказано о том, кто такой Артур Волошин, но практически ничего не сказано о том, кто проверял его данные и почему он все-таки оказался на государственной службе.

Все началось в среду 8 мая 2019 года. Был предпраздничный рабочий день, который отметился не только сокращением рабочего времени на один час и выступлением губернатора в областном драмтеатре, но и тем, что гражданин Украины Волошин Артур Александрович, предъявив незаконно полученный российский паспорт, написал заявление на имя Андрея Евгеньевича Клычкова с просьбой принять его на должность советника губернатора, сообщив, что не имеет ограничений к нахождению на госслужбе. И написал в анкете, что действующего гражданства другой страны у него нет.

Любопытная вещь: в конце анкеты есть пункт 23, который гласит: «Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)». Волошин об этом пункте знал, но анкету все равно подписал, будучи уверенным, что его все равно на работу возьмут.

Сегодня некоторые бдительные граждане, комментирующие прием Волошина на работу, пишут: «А куда смотрела ФСБ?» Отвечаем: куда надо, туда и смотрела. Анкета, утвержденная распоряжением председателя правительства России №667, не предусматривает конкретизации того, кто именно занимается проверочными мероприятиями. Обычно это кадровая служба организации (управление кадров и государственной службы). ФСБ проверяет тех, кто заполняет похожую анкету, но по форме №4 с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. Там есть пункт 21 «На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласен(на)». Волошину до этого уровня не дала дойти прокуратура, хотя он, по информации FLB.RU, метил именно наверх – в зампреды областного правительства с допуском к гостайне.

Кстати, орловские кадровики, насколько нам известно, предупреждали губернатора и его приближенных о неминуемых негативных последствиях появления Волошина в регионе как человека, замещающего высшую должность государственной службы в Орловской области. Предупреждали, но нарушить волю губернатора не могли. Постеснялись, наверное.

Сегодня в свете опубликованной и полученной нами из различных источников информации нам представляется, что история появления Артура Волошина в окружении Андрея Клычкова связана в именно с активными действиями главы региона. И поэтому его настойчивость в организации процесса принятия украинского подданного на госслужбу, выданный Волошину карт-бланш на зарубежные командировки и представление Орловской области на международной арене (об этом мы поговорим отдельно) и даже готовность вступить в конфликт из-за важного назначенца с правоохранительными органами, вовремя пресекшими нарушение закона, начинают вызывать вполне естественные вопросы. И, между прочим, не только у нас…

КАК ПРОСТОЙ СОВЕТНИК СТАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫМ ЛИЦОМ» РЕГИОНА

Вхождение нового государственного служащего, не имеющего стажа госслужбы и опыта работы в регионе, в должность занимает, как правило, несколько месяцев. Будущий советник губернатора Волошин с 8 мая 2019 года по 16 июня 2019 года формально проходил проверку (как это делается, можно прочитать в материале FLB.RU «Спецпроверка на вшивость» https://flb.ru/2/3744.html ). А 16 июня уже упоминавшимся нами распоряжением Андрея Клычкова № 282–рк он был назначен на высшую должность государственной гражданской службы Орловской области категории «помощники (советники)» — советником губернатора и Председателя Правительства Орловской области секретариата Губернатора и Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области на условиях срочного служебного контракта. С ним 17.06.2019 был заключен служебный контракт № 162. До решения МВД об аннулировании его российских паспортов оставалось три с половиной месяца…

Появившийся в орловской администрации в конце июня Артур Волошин через два месяца реально стал первым лицом в международных контактах Орловской области. По числу упоминаний в прессе и публикации своих фотографий он даже превзошел ближайшего советника Клычкова Сергея Лежнева.

Давайте посмотрим, с кем и каким образом он встречался в сентябре 2019 года.

С 4 по 6 сентября орловская делегация принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Делегация», которую возглавил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов состояла, собственно, из двух человек – Тарасова и Волошина.

Любопытно, что информацию о достижениях делегации в международном сотрудничестве распространяли не только официальные орловские источники, но и некая компания, описание сферы деятельности которой на ее официальном сайте содержит гораздо больше иностранных слов, чем известных «великому и могучему» русскому языку: «EMTG (Exhibition Management Technology Group) специализируется на выставочных и конгрессных проектах формата business to business, управляет электронным СМИ и оказывает консалтинговые услуги в сфере франчайзинга». https://www.expomtg.com/about/

Ее сотрудники рассылали орловским СМИ «новость» о том, как орловская делегация налаживала контакты с индийской компанией во Владивостоке!

«Добрый день!, — обращались сотрудники EMTG к нашим коллегам,- Предлагаем на рассмотрение новость. Готовы ответить на дополнительные вопросы». И дальше шел текст, начинавшийся так: «Соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и индийской компанией Sun Group, известной на российском рынке по проектам в энергетическом, горнодобывающем и строительном секторах, подписано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Наш регион представляли заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и советник по инвестиционной деятельности Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Артур Волошин». А потом шел рассказ о том, как они устанавливали контакты с индусами.

Но официальное сообщение на сайте обладминистрации было опубликовано в ином ключе и совсем про другую компанию: «Соглашение о сотрудничестве между компанией SatSure и Правительством Орловской области подписано в рамках Восточного экономического форума-2019, который проходил во Владивостоке 4-6 сентября.

Делегацию Орловской области на форуме возглавил заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов». А куда же делся Волошин? https://orel-region.ru/index.php?head=1HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15546″&HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15546″unit=15546 На фотографии с сайта администрации он есть, а в тексте – нет…

Орловская «делегация» в полном составе встречается с индусами. Артур Волошин – крайний справа

По возвращении из Владивостока Артур Волошин недолго был в России. Через неделю он отправляется представлять Орловщину в Китай. Русский народ давным-давно придумал идиому «китайская грамота» для обозначения явлений, в которых отсутствует надежда когда-либо разобраться. «Китайской грамоте» и тому, как жителей региона учили ей прежние руководители, «налаживавшие отношения» с Поднебесной, будет посвящена последняя главка нашего повествования, а пока расскажем о самом «визите на высшем уровне». Похоже, единственным членом «орловской делегации», выезжавшим в КНР и побывавшем в Пекине, был господин Волошин. Во всяком случае, на фотографиях, опубликованных пресс-службой областной администрации, он – единственный из тех, кто имеет какое-то отношение к Орлу.

Артур Волошин в Китае с местными товарищами и человеком, похожим на иранского посла

На одном фото он запечатлен в компании китайских товарищей и человека, удивительно похожего на посла Ирана в Китае, а на другом вместе с Волошиным и китайским товарищем сфотографирован посол Израиля в Китае господин Цви Хейфец. Человек это крайне интересный, родившийся в Томске, дослужившийся до майора Армии обороны Израиля, ставший юристом, владеющим собственной фирмой, а в 2003-2007 годах работавший послом в Англии. Перед назначением в Лондон Хейфец работал в двух проектах Владимира Гусинского: он был заместителем президента группы Maariv , издающей одну из крупнейших правых газет Израиля, а также защищал юридические интересы бизнесмена. Хейфец также был совладельцем баскетбольной команды Тель-Авива Hapoel https://www.newsru.com/world/03aug2004/new.html. Любопытно, но из его официальной биографии как-то выпадают пять лет – с 2008 по 2013 годы. Зато в 2013 году он становится послом Израиля в Австрии и, по некоторым данным, именно тогда знакомится с Волошиным. В 2015 -2017 гг. Цви Хейфец – посол в России, а с мая 2017 года – в Китае и Монголии. Своей работы в израильской разведке Цви Хейфец никогда не скрывал. Вот отрывок из интервью с ним после назначения послом в России:

— Служить в разведке — это был ваш выбор?

— Армия есть армия, там всегда решает начальство.

— Наш президент любит повторять, что бывших разведчиков не бывает. Вы с ним согласны?

— Конечно, согласен — умный посол всегда соглашается с президентом принимающей страны… На самом деле любой опыт помогает и накладывает свой отпечаток: и армейский, и юридический, и медийный, и предпринимательский. Все это инструменты, которые я ежедневно использую в дипломатической работе. В этом отношении действительно бывших разведчиков не бывает». https://lechaim.ru/events/tsvi-heyfets-rossiya-fakticheski-stala-nashim-sosedom/

Артур Волошин с китайским товарищем и кадровым разведчиком, послом Израиля в Китае и Монголии Цви Хейфецом

Вот с этим «бывшим разведчиком» и вошел в контакт Артур Волошин, который, как уже не раз писали, сам был связан с некоторыми также «бывшими» сотрудниками СБУ, уехавшими в Австрию. https://flb.ru/5/3953.html

«АиФ Черноземье» 19 сентября так сообщал о рамках «трехстороннего сотрудничества» Волошина, Хейфеца и китайских товарищей: «Также израильские представители предложили Орловской области трехстороннее сотрудничество в сельском хозяйстве (орловские территории, израильские инвестиции, китайский рынок сбыта)». https://chr.aif.ru/orel/events/chetyre_kitayskih_investproekta_mogut_zapustit_v_orlovskoy_oblasti Проекту быть? Вряд ли, ведь свободной земли, как утверждал еще Вадим Потомский, в областной собственности нет, и за ней инвесторы «стоят в очереди»… https://regionorel.ru/novosti/society/vadim_potomskiy_nasha_zadacha_sozdavat_bogatuyu_i_blagopoluchnuyu_orlovshchinu/

Куда метнулся Артур Волошин после встречи с бывшим послом Израиля в Австрии? Конечно в Вену! Уже через четыре дня после возвращения из Пекина он был на родине Штрауса. «В Вене, — говорится в опубликованном на сайте областной администрации сообщении, — прошли переговоры представителей Орловской области с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Австрии Дмитрием Любинским и торговым представителем России в Австрии Александром Потемкиным.

Со стороны Орловской области были презентованы возможности региона в области культурного и образовательного сотрудничества. Стороны также обсудили развитие торгово-экономических связей за счёт расширения экспорта продукции орловских предприятий в Австрию».

Комментировал результаты встречи «главный представитель» Орловщины: «В ближайшее время российский торгпред проведёт ряд переговоров с австрийским бизнесом для привлечения потенциальных партнёров в реализации инвестиционной деятельности в индустриальном парке «Зелёная Роща,- отметил советник по инвестиционной деятельности Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Артур Волошин. — Кроме того, со стороны российского посольства в адрес региона поступило предложение обменяться опытом и выстроить плотное партнёрство с австрийской провинцией Бургенланд, которая является лидером в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции». https://orel-region.ru/index.php?head=1HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15647″&HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15647″unit=15647

Владимир Груздев и Артур Волошин. В этот день 30 сентября 2019 года были аннулированы российские паспорта советника Клычкова

Вернувшись из Вены, 30 сентября 2019 года, Волошин вновь «налаживает связи». «Представители Орловской области, — говорится в официальном сообщении, — провели переговоры с заместителем Министра промышленности и торговли РФ Алексеем Груздевым.

В ходе встречи речь шла о развитии сотрудничества со странами, перспективными для региона, в том числе с Китаем, Турцией, ОАЭ, Израилем и государствами ЕС.

Советник по инвестиционной деятельности Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Артур Волошин отдельно выразил благодарность Алексею Груздеву за огромную поддержку в развитии внешнеэкономической деятельности и привлечении иностранных инвестиций в регион. Стороны также обсудили возможность открытия представительств региона за рубежом на базе торговых представительств РФ для активного привлечения иностранных инвесторов и продвижения продукции орловских предприятий на экспорт.

Как рассказал Артур Волошин, Минпромторг России готов включиться в работу с ключевыми инвесторами для обсуждения и оценки перспектив строительства на территории области ряда предприятий, а также мер их государственной поддержки. В Министерстве выразили готовность продвигать продукцию ряда орловских предприятий на экспорт, начиная со следующего года. Также было отмечено, что в настоящее время региональное Правительство формирует пакет справочных материалов по всем предприятиям Орловской области, включая каталог перспективной экспортной продукции». https://orel-region.ru/index.php?head=1HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15695″&HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15695″unit=15695

К этому сюжету есть два вопроса. Первый: были ли, кроме Волошина, в министерстве на встрече с замминистра другие «представители» Орловской области? Второй: знал ли заместитель министра, что разговаривает с человеком, чьи российские паспорта в этот день были аннулированы, и он признан не приобретшим гражданства России?

А к губернатору Орловской области вопросы такие: 1. Почему международные связи региона полностью контролирует и озвучивает их развитие гражданин Украины в должности советника, а не губернатор или хотя бы его заместитель? 2. Почему официально не имеющий российского гражданства гражданин в качестве должностного лица вместе с губернатором принимает участие в официальных встречах с австрийскими бизнесменами?

Артур Волошин (по правую руку от Клычкова) на встрече с австрийцами 2 октября 2019 г., через два дня после признания его российского гражданства недействительным

СОТРУДНИЧЕСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Этот сюжет будет самым неинтересным из всего написанного о международной деятельности руководителей Орловской области. Три простых информационных сообщения с разницей в 4 – 5 лет. Уровень общения снизился с губернатора и его заместителя до советника, а практический результат – нулевой!

2010 год, 22 августа.

«Масштабы социально-экономического сотрудничества Орловщины с китайской стороной будут только возрастать, уверен губернатор Александр Козлов»

20 августа в Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Министра экономического развития РФ Э. Набиуллиной и Министра коммерции КНР Чэнь Дэмина.

В работе подкомиссии приняла участие делегация Орловской области во главе с заместителем Председателя Правительства области, руководителем блока финансово-экономического развития Ю. Парахиным.

Как сообщает пресс-служба администрации Орловской области, в ходе работы подкомиссии были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по реализации совместных российско-китайских проектов в субъектах Российской Федерации, в том числе, Орловской области.

По итогам работы подкомиссии были подписаны:

— протокол о намерениях по осуществлению сотрудничества между Правительством Орловской области и Торговой палатой по импорту и экспорту машинно-технической продукции Китая;

— соглашение о совместном участии в реализации проекта по строительству кирпичного завода мощностью 60 млн. штук кирпича в год в Малоархангельском районе Орловской области между Всекитайской корпорацией по внешнему экономико-техническому сотрудничеству и Обществом с ограниченной ответственностью «Минерал»;

— соглашение сотрудничества в реализации проекта по строительству в Орловской области зернохранилища между Всекитайской корпорацией по внешнему экономико-техническому сотрудничеству и Открытым акционерным обществом «Орелрастмасло».

Комментируя подписанные документы, глава региона выразил уверенность в том, что в дальнейшем масштабы социально-экономического сотрудничества Орловщины с китайской стороной будут только возрастать.

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2014 год. 14 июля.

«Облизнуть» инвестора».

«Как и чем привлечь средства на Орловщину? Руководитель блока финансово-экономического развития Орловской области Михаил Бабкин 11 июля на брифинге рассказал, чем регион может привлечь инвесторов. Совсем недавно делегация Орловской области посетила Китай и презентовала себя на первом российско-китайском ЭКСПО. Результатом этой поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве между регионом и китайской провинцией Хэйлунцзян. Готовится соглашение по инвестированию в Орловскую область. В частности, планируется реализация проектов по производству строительных материалов, строительству жилья эконом-класса, переработке сельскохозяйственной продукции, производству лифтов и, что самое любопытное — автомобилей для маломобильных групп населения. С первым визитом китайцы должны приехать уже в августе». http://vorle.ru/society/95752/

2019 год. 19 сентября.

«Четыре китайских инвестпроекта могут запустить бизнес в Орловской области». «В Пекине прошли переговоры о реализации инвестиционных проектов четырех китайских компаний в Орловской области, сообщает советник губернатора по инвестиционной деятельности Артур Волошин.

Речь идет о компаниях ZCTD, China construction and engineering company, King Long и OA group. По словам советника, King Long может создать в регионе предприятие, занимающееся производством, продажей, сервисным обслуживанием автобусов и фургонов. Компания Zctd планирует открыть представительство в Орловской области и построить здесь логистический центр, работающий в сфере логистического консалтинга и международных авиаперевозок. China construction and engineering company (Китайская государственная инженерно-строительная корпорация) займется развитием девелоперских проектов.

Также израильские представители предложили Орловской области трехстороннее сотрудничество в сельском хозяйстве (орловские территории, израильские инвестиции, китайский рынок сбыта).

В октябре в китайском городе Чюнцин состоится презентация российских компаний для представителей китайских организаций». https://chr.aif.ru/orel/events/chetyre_kitayskih_investproekta_mogut_zapustit_v_orlovskoy_oblasti

А в заключение о том, почему мы публикуем этот сюжет в рамках совмеcтного проекта «Орловской среды» и Агентства федеральных расследований FLB.RU. «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» Вроде бы и уголовных дел пока не возбуждено, и правоохранители не особенно настойчиво предлагают соблюдать федеральное законодательство. Но речь мы ведем не о том. В последнее десятилетие губернаторы Орловской области потратили на так называемые «международные контакты» десятки миллионов рублей. А каков реальный выхлоп? Какую пользу принесли эти контакты кому-либо из жителей региона, кроме чиновников, которые за государственный счет посещают различные, в том числе и экзотические страны и принимают у себя «зарубежных друзей». Где «плодотворное сотрудничество» с Индонезией, Бенином, Кубой, где эпохальные «словенские 400 миллионов евро»? Где богатые чехи и болгары, иранцы и турки? Где обещанные многомиллиардные инвестиции? Их нет. А вот затраченные государственные средства – есть. И очень большие.

Хотелось бы проверить эффективность работы бывших и нынешних чиновников на международных площадках, подсчитать, сколько денег они затратили и сколько принесли. У нас ведь есть Счетная палата, есть правоохранительные органы, другие контролирующие инстанции. Они же могут оценить, к примеру, потери орловского бюджета от деятельности Артура Волошина? Понятно, что его «перспективные проекты», с одной стороны фантастические, с другой – построенные на личных, причем более чем сомнительных связях, рухнут, так и не начавшись. Израиль никогда не будет вкладываться в Орловщину! И китайцы не предоставят нам свои рынки сбыта, у них своей продукции предостаточно. И земли свободной, кроме как в многострадальной особой экономической зоне, которую надо раскорчевывать и облагораживать, в областной собственности нет. Таковы наши реалии. Волошин прекрасно их использовал в своих целях. Вот почему данная статья вышла в рамках проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Кстати, мы можем подсказать губернатору очень изящный выход из сложившейся ситуации. Можно чуть-чуть подождать, а потом все-таки уволить Волошина и возложить на него ответственность за неудачи с реальным привлечением инвестиций. Это даст и успокоение общественного мнения, и некоторый люфт по времени. Но глава региона этого, скорее всего, не сделает. Там, где он в последнее время учился, основное правило, вдалбливаемое в голову будущим лидерам, гласит: «Никогда не признавать собственных ошибок, пока их не признают сверху». А тогда уже и признавать ничего не надо: «зеленая папка» и отставка…