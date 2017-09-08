«Кластер всероссийский, с международным выходом»

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

В Москве открылась ярмарка «Золотая осень», которая продлится до 8 октября. На ярмарке представлены мясные, рыбные, молочные продукты, а также сезонные овощи и фрукты со всей России. Среди участников – крупные агрохолдинги, средние и малые хозяйства. 4–7 октября на ВДНХ пройдет одноименная выставка, где запланированы профессиональное гастрономическое шоу, презентации, мастер-классы, а также подписание инвестиционных соглашений.

Полагаем, представители нашей региональной власти в очередной раз подпишут не одно такое соглашение и расскажут о потенциальных проектах в настоящем времени в интервью Первому областному телеканалу. Вот только ожидать их реализации не приходится. По каким-то неведомым нам причинам инвесторы, которые видят «большое будущее у Орловской области» на ежегодной выставке «Золотая осень», быстро покидают пределы нашего региона. Только об этом Первый областной репортажей почему-то не делает.

Чтобы понять, чем «кормят» орловского телезрителя чиновники и производители соответствующего контента, совершим небольшой экскурс в недалекое прошлое – в 2016 год.

– Орловчанам традиционно есть чем гордиться, – бодро рапортует ведущая Первого областного в репортаже годичной давности о «Золотой осени-2016».

Потомский поясняет, чем: зерновыми, «которые ушли за три миллиона тонн в этом году». Далее зампред по АПК Дмитрий Бутусов желает сельхозпроизводителям терпения, ведь им «приходится вставать, брать себя в руки и идти на работу». А затем Потомский рассказывает о работе в регионе «Мираторга», представляя это своим собственным достижением. Напоминать, что о сотрудничестве с холдингом велись переговоры еще при губернаторе Козлове, он не стал.

Потом нам представляют некую фирму, которая выражает готовность построить в Орловской области мини-ТЭЦ. Не остается в стороне и представитель небезызвестной компании «РИКО»: рассказывает, что в Орловской области появятся три предприятия: по мясопереработке, выделке кожи и производству обуви, последнее – почти на три тысячи рабочих мест. «Орел-Агро-продукт» заявляет о готовности развивать интенсивное молочное животноводство в Орловской области: речь идет о строительстве молочного комплекса на 1200 голов (объем инвестиций в производство, включая строительство элеватора – свыше миллиарда рублей).

– Молочное производство, вертикально интегрированный агрохолдинг – вектор развития, – глубокомысленно заключает бывший уже руководитель департамента сельского хозяйства Сидыганов.

Резюмируя, как любят говорить наши чиновники, вышесказанное, можно сказать только одно: ничего этого нет и уже не будет. Ни заводов «РИКО», ни «Орел-Агро-продукта», который в нашей области больше не работает и где молочное поголовье не увеличилось, а сократилось (элеватор достраивает «Мираторг»). Словом, вектор развития сдулся.

А вот некий проектный офис агропромышленного комплекса Орловской области, который долго и с удовольствием представлял на прошлогодней агропромышленной выставке Дмитрий Бутусов, развивается и, надо думать, процветает.

«Мы понимаем, что там на земле происходит»

Чтобы телезрителю стало понятно, что такое проектный офис АПК, Бутусов даже дает интервью Первому областному. И из этого интервью все становится абсолютно ясно, даже прозрачно:

– Я хочу сказать, что мы из этого не делаем какого-то такого, сейчас это модно, да, все об этом говорят, но мы начинаем работать в рамках департамента сельского хозяйства в части… Еще год назад в этом направлении. Поэтому сегодня мы можем уже говорить, что есть какие-то первые, самые-самые-самые начальные, но уже результаты. В конечном итоге целью внедрения любых новых подходов в управлении, а эти подходы, они, в общем-то не новы, они во всем мире используются десятки лет. Они, цель основная – это повышение эффективности управления, сокращение непроизводительных издержек, затрат. Ну и вот в качестве примера мы сегодня приводим как раз, и Вадим Владимирович был, когда докладывал и рассказывал премьер-министру России, говорили как раз о том, что уже есть ряд реальных проектов, которые удалось новым подходом управленческим существенно сократить по времени, а как следствие – финансово, и более того, в отдельных случаях вообще минимизировать издержки бюджета. Задача была поставлена губернатором – в кратчайшие сроки провести инвентаризацию земель, получить полную картину о том, что у нас происходит на земле, ну такие проекты реализовываются в регионах по два года. Стоят в разы больше тех денег, которые мы потратили. Но на сегодняшний день можем говорить, что у нас уже эта система заработала, безусловно, она требует дальнейшего развития, но уже первые шаги есть. Я хочу сказать, что, когда мы проводим совещания с главами районов, с главами сельских поселений, мы видим динамику, потому что на земле люди начинают понимать, что нас эта тема интересует.. Мы видим реальную картинку, и мы понимаем, что там на земле происходит. Соответственно, у нас есть определенная активность по оформлению этих земель.

Корреспондент Первого областного, указывая на монитор:

– Вот сейчас что мы видим?

– Это карта, которая позволяет нам определить, используется поле – не используется, оформлено оно – не оформлено. Соответственно, мы загрузили данные со спутника, с Росреестра и провели инвентаризацию земель. Сейчас мы имеем картину. Отдел земельных ресурсов проведет повторную инвентаризацию в ноябре, и мы будем понимать, что изменилось за это время, и соответствующие меры будем принимать. Поскольку у нас впереди, буквально вот до конца года, подписание соглашений очередное с нашими сельхозпроизводителями, с каждым… Это вот один из примеров…

Кто-нибудь после этого сомневается, что проектный офис агропромышленного комплекса Орловской области представит ряд реальных проектов?

Но будем объективны: один проект Дмитрий Бутусов все же имеет в виду. Это некий геоаналитический центр, который, по нашему мнению, был создан исключительно ради пиара, посему «картину» зампред по АПК «имеет» вряд ли.

«Орловская среда» уже писала о том, что созданная иногородней фирмой на скорую руку информационная база, в которую должны быть внесены сведения о всех землях: с точки зрения агрохимии, правовой и т.д., – детище изначально мертворожденное. Как известно, в период проведения кадастровой оценки земель не была выполнена и, соответственно, учтена сравнительная оценка их качества, потенциального плодородия и производительной способности. Это и стало поводом к многочисленным обращениям сельхозпроизводителей в суды.

Но в сравнении с «управлением проектами» это мелочи. Не случайно на выставке сообщается об очередном перспективном соглашении – создании целого кластера компетентности на базе ОГАУ! Потенциальный инвестор, воодушевленный перспективами, пытается объяснить Потомскому, что это такое, и тот, услышав о намерении фирмы сделать кластер «всероссийским с международным выходом», больше ни минуты не сомневаясь, подписывает исторический документ.

«Они к нам идут»

Оценивая итоги выставки «Золотая осень», Потомский на голубом глазу заявляет: « у нас семь живых соглашений, я убежден, что все они будут реализованы». В их числе строительство семи вертолетных площадок на территории Орловской области: «Они к нам идут» (о вертолетном бизнесе), проекты «по увеличению у предприятий поголовья по дойному стаду» (все мы помним о недавнем разборе полетов, устроенным замминистра Хатуовым по поводу сокращения молочного поголовья в Орловской области), а также «строительство суперсовременного производства по глубокой переработке зерна на территории парка «Зеленая роща». Здесь, как пояснил Потомский, уже не хватает места для резидентов. На сегодняшний день в индустриальном парке «Зеленая роща» из сельхозорганизаций работает только крупорушка.

В конце репортажа Первый областной все же пожалел своих зрителей, записав интервью с человеком, обладающим здравым умом, – гендиректором Знаменского селекционно-генетического центра Еленой Климовой.

– Мы десять лет реализуем один-единственный проект, – сказала Климова.

Прозвучало, согласитесь, странно: правительство нашей области десятки проектов «запускает» ежегодно. На бумаге и по телевизору.

Наталья Зарубина