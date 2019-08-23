Клещи мучают не только людей, но и пчел

В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец пчелы для проведения исследований на варроатоз и нозематоз. При проведении исследований обнаружен возбудитель варроатоза пчёл. Как пояснили в пресс-службе ведомства, варроатоз относится к числу самых распространённых заболеваний пчёл. Он представляет серьезную угрозу, так как способен привести к гибели всей пчелосемьи. Варроатоз вызывается паразитированием на теле пчелы клеща Варроа Якобсони. Паразит отличается повсеместным распространением, имеет незначительные размеры (до 1 мм), поэтому не заметен при осмотре ульев. Клещи у пчел склонны паразитировать на всех этапах их развития. Определение степени варроатоза имеет диагностическое значение, с целью определения правильной тактики лечения.