10 июля 2019



Клещи мучают не только орловцев, но и их питомцев

Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ обнаружили в одном из поступивших образцов крови возбудитель пироплазмоза у собаки. Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью проведения лечебно – профилактических мероприятий.

Для диагностики пироплазмоза требуется проанализировать мазок периферической крови, который берется из края уха. Пироплазмы сосредотачиваются в эритроцитах и разрушают их структуру. Опасность заболевания заключается в быстрой кумуляции продуктов распада в организме зараженной собаки, что становится причиной нарушения работы сердца, почек, печени и других внутренних органов. Инкубационный период пироплазмоза у собак составляет от 6 до 10 дней (иногда – до 20 дней).

Собаки заражаются при укусе инвазированными клещами. Возбудитель пироплазмоза собак может длительное время сохраняться в популяции клещей на данной территории. Первые нападения клещей на собак отмечаются с наступлением тёплой погоды и появлением первой растительности. Наиболее часто клещи прикрепляются на участках с тонкой кожей: ушных раковинах, шее, груди. Пироплазмоз распространён среди собак охотничьих и служебных пород, чаще попадающих в биотопы обитания клещей.

Пироплазмоз постоянно регистрируется в городах России. Эпизоотологические характеристики данного заболевания за последние десятилетия резко изменились. В 1960—1970-е гг. собаки подвергались нападению инвазированных клещей и заражались пироплазмозом во время пребывания за городом, на дачах, в лесу, на охоте, поэтому пироплазмоз собак раньше назывался «лесной болезнью». В конце 1960 — начале 1990-х гг. большая часть случаев заболевания собак была зарегистрирована непосредственно в городской черте. Собаки чаще всего заболевают пироплазмозом после нападения клещей в городских парках и скверах, и даже во дворах. Этому способствовало формирование в тот же период биотопов иксодовых клещей на территории городов, а также резкое увеличение численности собак у городского населения в конце 1980-х. В прошлые годы заболевали преимущественно собаки культурных пород. В настоящее время регистрируется значительное количество случаев заболевания беспородных и помесных собак.

Наиболее часто заболевание проявляется весной, после схода снега или осенью до наступления отрицательных температур. Таким образом, выделяют две волны пироплазмоза — весеннюю (апрель — конец июня) и осеннюю (конец августа — начало октября). Однако, отдельные случаи заболевания пироплазмозом регистрируются на всем протяжении времени от весны до осени. Весенняя вспышка заболевания сопровождается наибольшим количеством больных собак; осенью, как правило, число случаев заболевания пироплазмозом меньше. Раньше заболевание в целом имело спорадический характер, в настоящее время всё чаще приобретает массовый характер.

 

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Опубликовано 10 Июл 2019 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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