Клещи не дремлют





№10 (589) от 18 марта 2020 г.

Шквал информации и повышенное внимание по поводу пандемии коронавируса, увы, не отменяет других сезонных заболеваний. В этом году на Орловщине рекордно рано вышли из спячки иксодовые клещи. Соцсети пестрят сообщениями о том, кто, где и сколько подцепил на одежду этих мелких созданий. Приносят в дом с прогулки членистоногих и домашние питомцы. Поэтому мы встретились с главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Орловского Управления Роспотребнадзора Натальей Ивановой, чтобы узнать, как защитить себя от неприятностей во время прогулки, что делать, если все же клещ присосался, и как себя проявляют болезни, передаваемые этими паукообразными.

Предупрежден значит вооружен

В этом году первый пациент, обратившийся за помощью к медикам по поводу присосавшегося клеща, отмечен 6 марта. Как рассказала Наталья Иванова, в прошлом году первый пострадавший был отмечен 18 марта. К сожалению, пока нет точных данных где именно подросток подцепил клеща — за городом или на территории парка в областном центре. При этом специалист успокоила орловцев: никаких изменений в тактике борьбы с кровососами из-за пандемии коронавируса не предвидится. Каждый год специалисты обрабатывают и городские скверы, и территории детских летних лагерей специальными акарицидными препаратами. Вместе с тем, естественно, ранняя весна повлияет на сроки противоклещевых обработок — в этом году к работе приступят раньше (в конце марта — начале апреля), чтобы минимизировать последствия от нежелательных встреч с мелкими, но довольно опасными обитателями лугов и лесов. В прошлом году подобные работы проводились почти на месяц позже — в конце апреля — начале мая. Главам администраций уже разосланы письма с предложением определить, какие территории нуждаются в акарицидной обработке. При этом, как заметила наша собеседница, стоимость обработок по сравнению с прошлым годом не изменилась — это порядка 3,5 тысячи рублей за гектар. В бюджете заложены необходимые средства на обработку мест массового посещения жителей.

При этом уповать только на «химию» орловцам все же не стоит. Если вы собрались на природу, то необходимо предпринять ряд простых и эффективных шагов, чтобы не дать клещу присосаться. Наталья Иванова напомнила, что необходимо выбирать одежду, которая не оставляет паразитам шанса добраться до открытых участков тела. Голову необходимо защитить капюшоном, или заправить волосы под косынку или любой другой головной убор. При этом в соцсетях часто можно встретить недоумение по поводу такой рекомендации — ведь клещи обычно не забираются высоко на деревья, они сидят на траве и кустарниках. Однако санитарные врачи настаивают, что голову также необходимо защищать. Во-первых, во время прогулки люди нередко наклоняются — сорвать цветок, рассмотреть красивую букашку. Во-вторых, очень часто касаются головы. И если клещ уже попал на рукав куртки, то он с легкостью переберется на волосы. Вообще необходимо помнить, что клещ не присасывается сразу — вначале он ищет место, где бы проникнуть под одежду, а попав на кожу, ищет, где ее легче проколоть. Поэтому специалисты советуют выбирать одежду светлых цветов и по возможности однотонную — на такой ткани обнаружить непрошенного «пассажира» гораздо проще. Во время прогулки по лесу необходимо регулярно осматривать себя и своих спутников.

Рукава одежды должны быть длинными. Очень хорошо, если на обшлагах рукавов есть резинки, чтобы одежда плотно прилегала к телу. Брюки лучше заправить в носки. Очень хорошо себя зарекомендовали специальные акарицидные средства. Их наносят на одежду, после чего клещи просто отваливаются от потенциальной жертвы. Естественно, необходимо внимательно читать инструкции к препаратам. Например, некоторые эффективно действуют лишь пару часов, после чего обработку необходимо повторять. Естественно, что поскольку в основе препаратов – сильнодействующие химические вещества, то необходимо их использовать с осторожностью. Например, избегать попадания препаратов для обработки одежды на открытые участки тела. На упаковке акарицидного средства должно быть написано, что оно защищает от клещей. Дело в том, что в продаже имеются еще инсектициды, которые хорошо защищают от комаров, гнуса и мух, но совершенно бесполезны в борьбе с клещами. Тут важно не ошибиться.

Необходимо помнить и о том, что непрошенные «пассажиры» могут приехать в ваш дом вместе с полевыми цветами. Осматривать следует и домашних питомцев — на них тоже могут приехать кровососы, а уже дома отвалиться и перебраться на другую жертву. Верхнюю одежду после прогулки на природе также не рекомендуют вешать в шкаф или оставлять в комнате — лучше отправить ее на балкон. Необходимо помнить, что в лесу крайне нежелательно садиться или ложиться на траву. При организации ночлега необходимо выбирать участки без травы — на песчаных почвах.

Главное — без паники

Как мы уже упомянули, клещ сразу не присасывается — паразит ищет участки с тонкой кожей. Например, излюбленные места для укусов: подмышечные впадины, локтевые впадины, под коленями, голени, ушные раковины — в общем там, где кровоснабжение получше. Поэтому очень важно время от времени осматривать себя и своих спутников. Если же клещ все же присосался, то тут необходимо учитывать такой момент: чем дольше паразит пьет вашу кровь, тем выше шанс, что он заразит вас какой-нибудь инфекцией. Для Орловской области актуальны клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека. Поэтому логично, что чем раньше будет извлечен паразит, тем лучше для вашего здоровья. Однако далеко не все имеют достаточно сноровки, чтобы справиться с этой задачей. Клещи очень и очень мелкие создания, и присасываются они порой так, что самому до паразита дотянуться крайне затруднительно. Поэтому, если есть возможность, лучше отправиться за помощью к врачам в травмпункт.

Если же вы решили извлечь паразита самостоятельно, вариантов действий несколько. Можно капнуть на клеща подсолнечным маслом. Оно закупорит органы дыхания, и клещ вылезет. Впрочем, несколько моих знакомых испытывали этот способ, и, увы, паразит не захотел уходить подобру-поздорову. Можно использовать петельку из нитки. Ее нужно аккуратно накинуть на клеща как можно ближе к голове и затянуть. Затем клеща нужно раскачивать из стороны в сторону пока тот не вылезет из ранки. Лучше всего использовать пинцет. Им захватывают паразита и, медленно вращая, вытаскивают. В аптеках продают специальные «клещедёры» — пластиковые крючки с узкой щелью на конце. Кто из читателей знает, как выглядит инструмент «фомка»? Так вот, «клещедер» — это просто уменьшенная его копия. Клещ аккуратно помещается в щель клещедёра и опять же вращением медленно и постепенно вытаскивается из ранки. Само место укуса после извлечения паразита необходимо обработать любым антисептиком. Что делать с извлеченным паразитом? Не спешите его выкидывать!

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным

Как мы уже упоминали, для Орловской области актуальны такие заболевания, передающиеся через клещей, как болезнь Лайма (борреллиоз), ГАЧ и моноцитарный эрлихиоз человека. Эти три инфекции были обнаружены у орловских клещей в прошлом году. Орловцы могут (по собственному желанию) сдать извлеченного паразита на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области на улице Карачевской. Исследование платное. Что оно дает? Специалисты в лаборатории смогут определить, был ли укусивший вас клещ переносчиком опасной инфекции. Если неутешительный диагноз подтвердится, то врач может назначить лечение до проявления клинических признаков заболевания. Необходимо знать, что далеко не все клещи могут передать опасную инфекцию. Порядка 19% исследованных клещей в прошлом сезоне были заражены боррелиями. Еще около одного процента клещей были заражены ГАЧ.

Особо хотелось бы обратить внимание на гранулоцитарный анаплазмоз. Это заболевание вообще было описано относительно недавно. А в нашей области исследования на ГАЧ стали делать всего 4 года назад. К счастью, пока ни одного случая заболевания людей анаплазмозом у нас не зафиксировано — в лабораториях находят только зараженных клещей. Гранулоцитарный анаплазмоз проявляется повышением температуры до 38,5, сильными головными болями, уменьшением аппетита, общей слабостью, мышечными и суставными болями. Чувством тяжести в правом подреберье. Першением и болями в горле. Если течение заболевания более тяжелое, может наблюдаться одышка, неврологические нарушения, понижение артериального давления. Поставить диагноз порой бывает очень непросто.

Болезнь Лайма поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему. Без лечения приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и даже инвалидизации человека. Поэтому, если вы не смогли доставить клеща на исследование (или не захотели этого делать), внимательно следите за местом укуса. В большинстве случаев на месте укуса появляется покраснение диаметром 2-4 мм, затем — пятно интенсивного розово-красного цвета. В продолжении нескольких суток пятно распространяется во все стороны на много сантиметров в диаметре. Края пятна становятся чётко очерченными, ярко-красными, чуть возвышающимися над уровнем неизменённой кожи. Чаще в центре пятно медленно бледнеет, синеет, и образование приобретает характерный вид кольцевидной эритемы овальной или округлой формы (напоминает мишень). Учитывая серьезнейшие осложнения, приводящие к инвалидности, с болезнью Лайма лучше не шутить, и после укуса клеща обязательно показаться врачам. В прошлом году боррелиозом заразилось 26 орловцев. В 2018 году пострадавших было меньше — всего 18 человек.

В заключение хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в Орловской области не отмечено случаев клещевого энцефалита. Однако несколько регионов нашей страны неблагополучны по этому заболеванию. Поэтому, если вы летом планируете туристические поездки за Урал или в северные регионы, обязательно сделайте прививку от энцефалита. Список областей, где вас может подстерегать серьезная опасность, регулярно публикуется на сайте Роспотребнадзора. А прививку необходимо делать не менее, чем за месяц, чтобы успел выработаться иммунитет. Привиться можно у нас в Орле, единственное — заранее необходимо заказать вакцину. Никто из орловцев, кто прививался и выезжал в неблагополучные регионы, не заразился клещевым энцефалитом.

Сергей Миляхин