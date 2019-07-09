Клещи никак не уймутся — покусано почти полторы тысячи орловцев

В лечебно-профилактические учреждения обратилось уже почти полторы тысячи человек, пострадавшие от укусов клещей. Каждый третий пострадавший — ребенок. Обращаемость по поводу присасывания клещей остается на уровне среднемноголетних данных. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 16,4%. При исследовании клещей из внешней среды 2,3% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В этом сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы. Кстати, из-за отсутствия мер специфической профилактики спастись от укусов можно только при правильном поведении на природе и акарицидных обработках мест массового отдыха людей.

И еще раз напомним, как не стать жертвой паразитов. На прогулке используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы (возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека) могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.