Клещи покусали без малого полторы тысячи орловцев

За помощью к медикам на начало обратилось 1 347 пострадавших от укусов клещами. Среди них 559 детей. Количество обратившихся по поводу укусов клещами снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заболеваний, передающихся с укусами клещей, на территориях области не зарегистрировано. Вместе с тем, обычно снятых с людей клещей направляют на исследование. В этом году инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,2% (за аналогичный период 2019 года – 17,2%).

Обработки территорий от паразитов продолжаются – уже очищено 277,9 га (зоны отдыха на территории города Орла — МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; сквер «Орловских партизан»; парк «Ботаника», база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес; территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду; в Орловском районе на территориях: БУ ОО «Орелоблхозэксплуатация» п. Знаменка, БУ ОО «Геронтологический центр для ветеранов войны и труда» п. Добрый, ООО «Автокомплект» п. Красная горка, база отдыха п. Зеленый шум, МБОУ «Образцовская СОШ», МБОУ «Салтыковская СОШ», МБДОУ «Салтыковский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 75 ОАО «РЖД», МБДОУ «Детский сад п.Зареченский», МБДОУ «Детский сад п.Образцово»).

Управление Роспотребнадзора просит местных жителей строго соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории. Если вы собрались на природу – никаких шортиков, как бы жарко вам не было. Одежда должна максимально защищать тело. Не стоит забывать и о применении современных акарицидных и акарицидно-реппелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.