Клещи вошли во вкус — число пострадавших от нападений паразитов растет с каждым днем

В лечебно-профилактические учреждения обратились уже 33 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 14 детей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. При этом важная деталь — далеко не каждый паразит «награждает» свою жертву опасными заболеваниями. Например, инфицированность боррелиями (возбудителями клещевого боррелиоза) составила 15,2%.

В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 га. Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций. С начала сезона уже обработано от клещей 27,3 га, в том числе — Детский парк в Орле, центральный парк в Ливнах, территории детских загородных оздоровительных учреждений Орловского, Свердловского и Мценского районов, частный сектор Орловского района.

И еще раз напомним, как не стать жертвой паразитов. На прогулке используйте светлую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки); голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Не забывайте, что клещи — это не насекомые, поэтому инсектициды от этих паразитов совершенно не защищают. Во время прогулок проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут). Не садитесь и не ложитесь на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, а обнаруженных клещей снимать и умерщвлять. Нельзя раздавливать клещей пальцами — борреллии и анаплазмы (возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека) могут попасть в кровь через микроповреждения кожи.