13 апреля 2022



Клиентам Сбера рассказали, как работать с мобильным приложением, которое теперь нельзя скачать из App Store

Из-за введённых санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Поэтому клиентам рекомендуют не удалять установленное приложение банка.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее, в обращении, которое цитирует областной департамент информационных технологий, клиентов просят соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru»

 

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Опубликовано 13 Апр 2022 в 17:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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