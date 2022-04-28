28 апреля 2022



Клиентская служба ПФР в Орле будет оформлять новые пособия на детей, в том числе в майские праздники

По поручению Министерства труда РФ клиентские службы пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.

Информация о графике приема в клиентских офисах ПФР в майские праздники  опубликована на региональной странице Отделения в разделе «Информация для жителей».

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

 

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Опубликовано 28 Апр 2022 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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