Климова ушла – вопросы остались

№41 (534) от 5 декабря 2018 г.

На прошлой неделе под разгромную критику депутатов попала начальник Управления коммунальным хозяйством администрации Орла Светлана Климова. Первые «выстрелы» в адрес чиновницы прозвучали со стороны депутата городского совета Евгения Косогова и его коллеги из облсовета Виталия Рыбакова. Затем к «боевым действиям» подключились и депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете. Атака на чиновницу закончилась увольнением Климовой.

Технология специфическая

По индексу популярности со знаком минус руководитель УКХ Светлана Климова может сравниться разве что с одной из своих предшественниц – протеже экс-губернатора Потомского Екатериной Стрелец, ныне пребывающей в статусе обвиняемой по уголовному делу. Впрочем, если госпожа Стрелец проработала на «расстрельной» должности считанные недели и покинула ее, подписав контракты на работы на юбилейных объектах с нужными фирмами, то госпожа Климова совсем скоро – 14 декабря – должна была отметить годовщину руководства Управлением коммунальным хозяйством. За этот год город Орел понес ощутимые потери: с городских улиц и площадей, а также с моста Дружбы в ходе так называемого ремонта безвозвратно исчез гранит, лежавший там десятилетиями; «благоустройство» парка Ботаника и Дворянского гнезда вызвало справедливое возмущение как общественности, так и депутатов, а качество ремонта городских дорог заставляет орловских автомобилистов, проезжающих по этим дорогам, переходить с русского языка на непереводимую игру слов. Стоит ли говорить, что заказчиком работ во всех случаях выступало УКХ под руководством Светланы Климовой.

На днях руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» депутат горсовета Евгений Косогов рассказал в социальных сетях о специфической технологии ямочного ремонта на дорогах Орла.

Так, на улице Старомосковской «ямы не проливались битумом, поверхность ям не очищалась от мусора, кромка ям не подрезалась, асфальт укладывался уже холодным, а также не были установлены знаки дорожного движения сигнализирующие, что производится ямочный ремонт,- сообщил депутат.- В частности, на ощупь асфальт был теплый и комфортный для руки, а так как на улице была минусовая температура – 1 С и на снятом видео видно, что асфальт не парит, это является прямым подтверждение тому, что температурный режим укладки асфальта был грубо нарушен.

Необходимо подчеркнуть, что на месте ни одного сотрудника УКХ г. Орла не было обнаружено, а рабочие, которые производили ямочный ремонт, вели себя абсолютно по-хамски, и сказали, что им плевать на технологию проведения ямочного ремонта. На наш вопрос, какая подрядная организация производит ямочный ремонт, ответа не последовало».

Между тем, как утверждает Косогов, «из достоверных источников нам стало известно, что, согласно заключенному контракту, ямочный ремонт дороги по ул. Старомосковская должно было производить ГУП «Дорожная служба» Орловской области. Однако на видео прекрасно видны лица людей, которые выполняли ямочный ремонт. Мы не исключаем, что у некоторых из них нет даже российского гражданства… «Дорожная служба» наняла на субподряд замечательную московскую фирму ООО «Гиатт», которая и произвела ямочный ремонт дороги с грубейшими нарушениями технологии».

После повторного визита на Старомосковскую, убедившись, что никаких изменений в лучшую сторону не произошло, и УКХ по-прежнему не контролирует ход работ, Евгений Косогов обратился с жалобой в прокуратуру Орловской области. Как сообщил депутат, в своем обращении он просит прокурора Ивана Полуэктова принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО «Гиатт» и потребовать от УКХ обязать подрядчика повторно провести ямочный ремонт дорожного полотна на улице Старомосковской с соблюдением технологии.

Заметим, что та же самая фирма – ООО «Гиатт» — заделывала ямы и на Красном мосту, который при прежнем губернаторе Потомском уже ремонтировала печально известная фирма «Арида», ныне благополучно исчезнувшая. Спустя неделю после ремонта отремонтированные участки начали разрушаться. При этом, как считает Евгений Косогов, объяснения представителя подрядчика, что свежеуложенный в ямы асфальт деформировался под действием вибрации, являются лишь отговорками. «На фото, прикрепленных к данному материалу видно, что на участках Красного моста около ЦУМа и вблизи ул. Гостиная, где произошло разрушение недавно уложенного асфальта, ни о какой вибрации нельзя говорить!», — пишет депутат на своей странице в сети Фейсбук. — Мы полагаем, что ямочный ремонт был также произведен с грубейшими нарушениями технологии проведения ямочного ремонта. Именно поэтому недавно уложенный асфальт так быстро стал разрушаться!».

Данные факты говорят о том, что деньги налогоплательщиков, выделяемые из городского бюджета на ямочный ремонт, расходуются крайне неэффективно, полагает депутат Косогов, и ответственна за это в первую очередь руководитель УКХ Климова. Именно поэтому на рабочем совещании в мэрии, прошедшем в минувшую среду, Евгений Косогов предложил главе городской администрации Александру Муромскому уволить Климову, поскольку та явно не справляется со своими обязанностями. Муромский вступился за подчиненную, заявив в резкой форме, что ультиматумы ему ставить не надо, и что чиновники сами разберутся, кто прав, кто виноват.

В свою очередь госпожа Климова на том же совещании заверила, что виноватый найден: в отношении сотрудника УКХ, «осуществляющего контроль за выполнением ремонта ул. Старомосковской, уже ведется проверка, за которой последует дисциплинарная ответственность. Начальник УКХ также подчеркнула, что работы, которые выполнены без соблюдения норм, приняты не будут», — сообщила пресс-служба мэрии. Примечательно, что ни о каких санкциях к подрядчику – ООО «Гиатт» — не было сказано ни слова, хотя, например, другой подрядчик – ООО «ДорСтройТехСервис», некачественно отремонтировавший Карачевскую улицу, подвергся справедливому возмездию. Как заявила Светлана Климова, контракт с недобросовестной организацией будет расторгнут, а кроме того подрядчику предъявят штрафные санкции и начислят пени. Почему аналогичные меры не применяются в отношении ООО «Гиатт» — вот вопрос?

Кошелек для друзей?

Чтобы пролить свет на эту загадку, обратимся к истории данной московской фирмы, появившейся в Орловской области совсем недавно – в мае этого года. В течение двух майских дней – 22 и 25 мая с ООО «Гиатт» было заключено восемь муниципальных контрактов – все на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Орле. Во всех случаях заказчиком выступило Управление капитального строительства администрации г. Орла. В июле ООО «Гиатт» получило подряды на ремонт дорог от администраций Хотынецкого района и поселка Знаменка Орловского района. А в сентябре-октябре УКХ города Орла заключило с тем же ООО четыре контракта на ремонт городских дорог, тротуаров и проездов (в том числе и ямочный). Еще один подряд ООО «Гиатт» получило от «Дорожной службы». В общей сложности, это микропредприятие с одним человеком в штате получило в Орловской области 15 муниципальных контрактов на сумму чуть более 62 миллионов рублей!

Примечательно, что до 2018 г. ООО «Гиатт» ни дорожным строительством, ни ремонтом дорог не занималось, основным видом деятельности данного ООО являлась деятельность стоянок для транспортных средств.

Однако, как заметил телеграм-канал «Нострадамус», буквально через три месяца после прихода в Орёл Андрея Клычкова (он был назначен врио губернатора в октябре 2017 г.) «ГИАТТ» меняет устав, директора и добавляет новые виды деятельности, связанные со стройкой и дорожными работами.

«До 2018 г. у компании опыта работы в строительстве «ноль». В апреле «ГИАТТ» купила и нарисовала себе сайт giatt.ru, где приписала себе кучу техники и липовых контрагентов. Несложно заметить, что компания предприняла все эти действия только для того, чтобы зайти на рынок Орла. До сих пор она не получила ни одного контракта за пределами орловского региона. Техника, используемая при выполнении работ, в основном арендуется у местных подрядчиков», — пишет «Нострадамус». Таким образом, предполагает телеграм-канал, «с приходом в Орёл Клычкова была создана фирма-кошелек для небольшой компании друзей».

Надо признать, эти предположения весьма похожи на правду, особенно если учесть, как лояльно относился к недобросовестному подрядчику заказчик – УКХ в лице Светланы Климовой, а саму Климову всячески покрывал ее непосредственный начальник Александр Муромский. К тому же директор ООО «Гиатт» Станислав Олегович Новиков является руководителем еще целого ряда фирм: три из них зарегистрированы в Москве по тому же адресу, что и «Гиатт», одна – в Чувашии, а еще одна – ООО «Аконрус» — где бы вы думали? – в городе Белгороде. К слову, сам Станислав Олегович, судя по его ИНН, тоже имеет белгородскую регистрацию. А как известно, с некоторых пор, то есть с момента прихода к руководству Орловской областью Андрея Клычкова, любая компания с белгородской пропиской, появляющаяся в Орле и получающая муниципальные или государственные заказы, вызывает стойкие подозрения в аффилированности с белгородскими соратниками нынешнего губернатора – и прежде всего с его советником Сергеем Лежневым. Возможно, в данном случае имеет место лишь совпадение, но…почему-то мы так не думаем.

Законов нет?

Позиция сити-менеджера Муромского, грудью вставшего на защиту Климовой, вызвала резонные вопросы у депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова, присутствовавшего на том самом рабочем совещании в мэрии, где обсуждались проблемы с ямочным ремонтом:

— К Климовой вопросов много, но в чем заинтересован Муромский, оправдывая ёе действия? Нет ли тут коррупционной составляющей?

В тот же день Рыбаков направил депутатский запрос в адрес мэра Орла Василия Новикова, в котором перечислил все претензии к деятельности Климовой, поступавшие со стороны как городских, так и областных депутатов и попросил, во-первых, предоставить информацию о служебных проверках в отношении Климовой и их результатах (если таковые проводились в 2017-2018 годах), а во-вторых, оценить действия (бездействие) главы администрации города Орла Александра Муромского в отношении начальника УКХ.

А буквально на следующий день, на сессии горсовета, служебную проверку деятельности Светланы Климовой потребовали провести депутаты-единороссы. Поводом стали выводы КСП города Орла о финансовых нарушениях со стороны УКХ при закупке песко-соляной смеси.

Как заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Негин, ущерб городской казне составил 9 миллионов рублей, что фракция считает недопустимым. В случае, если в ходе служебной проверки факты подтвердятся (очевидно, выводов КСП депутатам оказалось недостаточно. –Прим. ред.), фракция ходатайствует об увольнении руководителя УКХ, а также всех причастных лиц. Администрации города депутаты рекомендовали принять меры по возвращению в бюджет – будем называть вещи своими именами – украденных средств.

Мэр Василий Новиков распорядился провести проверку до 15 декабря, однако Светлана Климова дожидаться часа «икс» не стала. В понедельник электронная газета «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники в городской администрации сообщила, что руководитель УКХ написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Причиной такого шага стал отрицательный информационный фон вокруг ее работы на этом посту. «Не захотела из-за этого негатива вокруг нее ставить под удар руководство города», — приводит мнение источника «Вечерний Орел».

Аргументация, надо признать, удивительная: за год своей работы госпожа Климова нанесла такой удар по репутации этого самого руководства, что оправляться после него придется долго.

Как справедливо заметил общественный активист Виктор Панков, прокомментировавший увольнение Климовой на своей странице в сети Фейсбук, «человек оскандалился на всю оставшуюся жизнь, целый год был главным раздражителем горожан, освоила миллионы на непонятно что, вывезла весь гранит из города, заменив его односезонным мценским г…, на глазах у всех покалечила реестровые памятники… И после этого она по собственному ЖЕЛАНИЮ, видите ли, покидает своё место! Законов нет?»

Действительно, после всего, что натворила, пребывая в своей должности, теперь уже бывший руководитель УКХ, включая явно криминальную историю с закупкой песко-соляной смеси с уводом из городской казны девяти миллионов рублей, было бы логично, чтобы ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. Однако логика и здравый смысл, похоже, в Орле не действуют: по информации портала «Орелград», «Светлану Климову вскоре ждет повышение. Она может перейти на работу в администрацию Орла и заниматься коммунальной темой с более высокой должности, чем начальник УКХ».

Что в этом случае ждет наш несчастный город – страшно даже представить…

Татьяна Филева

Комментирует председатель регионального Общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова:

— В названии должности «начальник Управления коммунальным хозяйством» – ключевое слово «ХОЗЯЙСТВО»! То есть человек, занимающий эту должность, должен четко понимать, что делать, и отвечать за свои действия в обеспечении порядка в коммунальной сфере.

К сожалению, городу Орлу не везет с кадрами, занимающими эту очень ответственную должность: не так давно УКХ руководила Екатерина Стрелец, которая привела на юбилейные объекты недобросовестных подрядчиков — понятно с какой целью (на юбилейных объектах похищено свыше 1 млрд. рублей), года назад была назначена Климова. Сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Вот «послужной список» Климовой: неоправданно дорогостоящий капремонт моста «Дружба», который проводит сомнительный подрядчик, варварский ремонт Комсомольской площади, практически уничтоженный гранит, ямочный ремонт, ремонт дворовых территорий и парка «Ботаника» с массой нарушений… А страдает от этого наш Орел, город, в котором мы родились, выросли, в котором живут наши дети, внуки.

Депутаты, посещающие еженедельные планерки в мэрии, не раз обращали внимание главы городской администрации Муромского на безобразия, творящиеся в данной сфере деятельности, поскольку он в первую очередь должен быть заинтересован, чтобы в городе, который ему доверили жители, был порядок. Сейчас уже известно, что Светлана Климова покинула свою должность. Но есть ли гарантия, что нерадивый работник, которого целый год оберегал от критики Муромский, не всплывет через какое-то время в новой должности с еще большими полномочиями!?

Чиновница Климова уволилась, но ее покровители пока при власти. Поэтому и общественность, и депутаты разного уровня будут продолжать работу по выявлению фактов возможного воровства и коррупции в эшелонах муниципальной и региональной власти.