«Клуб регионов»: «Неконкурентные выборы показались не уверенному в себе Клычкову более предпочтительным вариантом»

С выборов снялся единственный реальный конкурент орловского губернатора Клычкова. Депутат заксобрания Орловской области Виталий Рыбаков снял свою кандидатуру из-за невозможности пройти муниципальный фильтр. «Депутатам и главам районов даны указания не давать подписи в мою поддержку», – заявил он журналистам. Врио губернатора Андрей Клычков слова Рыбакова комментировать не стал. Как пишет «Клуб регионов», на выборах у врио остались четыре соперника.

Подписи для прохождения муниципального фильтра из девяти первоначально заявленных кандидатов сдали врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), Евгений Алёхин («Родина»), Елена Крачнакова («Патриоты России»), Андрей Куцын (ЛДПР) и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

Алексей Гусев («Партия Роста»), Василий Воробьёв (партия «ЧЕСТНО»), Иван Устинов («Партия пенсионеров») и Виталий Рыбаков (партия «Российский общенародный союз») подписные листы в избирком не предоставили.

Рыбаков, который также является депутатом облдумы, 7 июля, в последний день подачи документов для регистрации, собрал пресс-конференцию, где снова заявил, что пройти муниципальный фильтр ему помешала команда врио губернатора Клычкова. «Я не могу собрать подписи и пройти муниципальный фильтр, который прошли другие кандидаты, совершенно неизвестные в Орловской области люди. Как оказалось, депутатам и главам районов даны указания не давать подписи в мою поддержку. Господа, я не хочу участвовать в этой нечестной борьбе», – заявил Рыбаков.

Орловская область до заявления Рыбакова оставалась последним регионом в России, где на губернаторских выборах ожидалась интрига. При этом, по мнению многих экспертов, она была бы на руку главе региона Клычкову, узнаваемость и легитимность которого в Орловской области пока невысокие. Статус назначенца Владимира Путина практически обеспечивает врио губернатора победу в первом туре над любым соперником, и для варяга Клычкова победить известного местного ресурсного политика означало бы легитимизировать себя в глазах избирателей. Однако неконкурентные выборы показались не уверенному в себе Клычкову более предпочтительным вариантом, считают эксперты «Клуба Регионов».