Клумбы на Ленинской переделывают без разрешительных документов

На рабочем совещании в городской администрации выяснилось, что «прощальный подарок» главного архитектора Орловской области не согласован с местными властями. Напомним, в ответ на многочисленную критику по поводу ремонта главной пешеходной улицы Ваагн Вермишян пообещал показать, как должны были делать клумбы по проекту.

Перед отправкой в Армению, покинувший свою должность экс-главный архитектор за свой счет решил переделать две «гробницы» — именно так прозвали клумбы в народе. При этом ни согласования на проведение работ, ни проекта городские власти так и не увидели. Вместо решительных действий по пресечению самовольных работ в центре города начальник «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Зуев сообщил, что пытается дозвониться до главного архитектора.

Между тем, мэр Орла Василий Новиков возмутился тем, что в Орле кто угодно может творить что угодно в самом центре города. В частности, вопросы вызвали ступеньки к одной из переделываемых клумб, которые сейчас висят в воздухе и ведут в никуда.

Напомним, в рамках подготовки Орла к 450-летию клумбы в центре города отделали известняком, который разрушился от попадания на него влаги. На профильном комитете Облсовета было заявлено, что все работы проводились строго по проекту, а за клумбами просто нужно следить, чтобы на известняк не попадал снег и дождь. Также было заявлено, что ремонт «гробниц» будет вестись более долговечным материалом, однако по внешнему виду новые плитки как две капли воды похожи на ранее уложенные (см. фото). Да и одна из «новых» плиток раскололась уже в ходе укладки.

Кстати, переделанный клумбы — это не первый «подарок» городу от господина Вермишяна. Ранее, отвечая на критику по поводу рассыпавшихся ступенек на той же многострадальной улице Ленина, главный архитектор за свой счет сделал одну ступеньку из монолитных плит строго по проекту. Она действительно оказалась долговечной и резко выделяется на фоне остальных ступенек, рискующих повторить прошлогодний обвал.